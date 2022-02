36 leuchtende Mahnmale: Kunstinstallation wird an diesem Samstag eröffnet

Von: Peter Herrmann

Teilen

Präsentierten stolz die Lichtstelen: (v. li.): Bauleiter Wolfgang Saal, Künstler Markus Heinsdorff, Justine Bittner, Dr. Sybille Krafft (beide Badehaus-Verein) und weitere Helfer. © ph

Die 36 Mahnmale stehen bereits. Eröffnet wird die leuchtende Kunstinstallation rund ums Badehaus an diesem Samstag. Dahinter stecken viele helfende Hände.

Waldram – Diesen Samstag ist es soweit: Am Erinnerungsort Badehaus in Waldram wird die Installation „Das Leuchtenfeld“ des Münchner Künstlers Markus Heinsdorff eröffnet (wir berichteten). Sie besteht aus 36 Leuchtpfählen, an deren oberen Enden orangefarbene Bestandteile von Rettungswesten befestigt sind. „Damit haben Geflüchtete den Weg übers Mittelmeer geschafft“, so Heinsdorff. Der Münchner Künstler kam dieser Tage persönlich nach Waldram, um die Aufbauarbeiten in Augenschein zu nehmen.

Dr. Sybille Krafft, Vorsitzende des Vereins „Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald“, hatte die Kunstinstallation bei einem Besuch auf Schloss Blumenthal bei Aichach entdeckt. „Ich wusste sofort, das muss zum Badehaus.“ Die Umsetzung gestaltete sich jedoch alles andere als einfach. Schließlich mussten die vier Meter hohen Stelen rund um den Erinnerungsort aufgestellt und in vier Stromkreisen aufwendig verkabelt werden. Möglich war dies nur durch den Einsatz von Bauleiter Wolfgang Saal und zwölf weiteren ehrenamtlichen Helfern – unter ihnen auch die beiden 17-jährigen afghanischen Flüchtlinge Khairulla Khan und Jawad Mohammadi.

Wolfratshausen: Installation „Das Leuchtenfeld“ geht am Samstag an den Start

„Ich war 14 Monate in verschiedenen Ländern unterwegs, bis ich nach Wolfratshausen kam“, berichtete Mohammadi in nahezu fließendem Deutsch. Badehaus-Vorstandsmitglied Elisabeth Voigt, die als Lehrerin auch junge Flüchtlinge in einer Tölzer Integrationsklasse betreut, bat ihn um Mithilfe. Mohammadi, der derzeit in der „Jonas Better Place“-Einrichtung am Untermarkt lebt und jeden Werktag in die Tölzer Berufsschule fährt, sagte sofort zu. „Er ist unser bester Arbeiter“, schwärmte Saal. Denn gerade bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten geraten einige ältere Badehaus-Mitglieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Nach erfolgreichen Probeläufen fiebern nun alle der Vernissage am Samstag um 18 Uhr entgegen. Beim Empfang wird der Asylhelferkreis Wolfratshausen ein Buffet anbieten. Spenden für die Flüchtlingshilfe sind willkommen. „Mit Kunst lässt sich viel erreichen“, weiß Heinsdorff aus eigener Erfahrung.

ph

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.