„Sie ist mein Lieblingsmensch“: Interview mit den Zwillingsschwestern Leonie und Sarah Brand

Von: Volker Ufertinger

Fast identisch: Leonie (re.) und Sarah Brand sind kaum voneinander zu unterscheiden. Dafür muss man schon ihre Sommersprossen genau studieren. © Tom Hirschmann / Archiv

Der Sonntag ist der Tag der Geschwister. Das haben wir zum Anlass genommen, mit den Zwillingen Leonie und Sarah Brand zu sprechen - und ihr besonders enges Verhältnis.

Wolfratshausen – Es gibt einen Vatertag, es gibt einen Muttertag. Da ist es nur konsequent, wenn man an einem besonderen Tag auch an Brüder und Schwestern denkt. Der 10. April ist der Tag der Geschwister, 1997 initiiert von Claudia Avart in Gedenken an ihre verstorbenen Geschwister Alan und Lisette. Die engste Beziehung zwischen Geschwistern ist wohl die unter eineiigen Zwillingen. Die Wolfratshauserinnen Leonie und Sarah Brand (30) etwa halten zusammen wie Pech und Schwefel. Unsere Zeitung hat mit ihnen über ihr spezielles Verhältnis gesprochen.

Liebe Leonie, liebe Sarah, wir sitzen hier im Wirtshaus Flößerei und ich sehe Sie zum ersten Mal. Wer von Euch ist jetzt wer?

Leonie: Ich bin die Leonie.

Sarah: Und ich die Sarah.

Kann ich mir da sicher sein?

Leonie: Bei Zwillingen kann man sich nie sicher sein. Es kann schon vorkommen, dass sich eineiige Zwillinge einen Spaß machen (lächelt). Im Ernst, Sie können sicher sein: Um uns heute nicht zu verwechseln, brauchen Sie nur auf die Schuhe achten.

Gibt es ein Merkmal, das Euch unterscheidet?

Leonie: Ja, die Sommersprossen sind ein bisschen verschieden.

Sarah: Und ich bin einen Zentimeter größer. Das passiert hin und wieder bei Zwillingen.

Also, ich könnte Euch nicht unterscheiden. Auf den ersten Blick hat man keine Chance.

Leonie: Das geht allen Leuten so. Aber wer uns ein bisschen besser kennt, der weiß schon Bescheid.

Wer von Euch ist die Ältere?

Leonie: Ich. Und zwar genau 7 Minuten.

Wart Ihr eine schwere Geburt?

Sarah: Jedenfalls sind wir natürlich zur Welt gekommen, ohne Kaiserschnitt. Wie bei Zwillingen üblich sind wir zu früh dran gewesen, zwei Monate. Kaum waren wir in der Welt, mussten wir in den Brutkasten.

Jede in ihren eigenen?

Leonie: Ja, gemein, nicht wahr? Kaum auf der Welt, sind wir schon wieder getrennt worden.

Seid Ihr wie andere Zwillinge gleich angezogen worden?

Sarah: Nur zu speziellen Anlässen. Oft hat unsere Mutter der einen was Blaues und der anderen was Rotes angezogen, um uns unterscheiden zu können.

Heute ist ja Tag der Geschwister. Wir würdet Ihr Eure Beziehung beschreiben?

Leonie (schaut ihre Schwester an und umarmt sie): Sarah ist einfach meine bessere Hälfte. Sie ist mein Lieblingsmensch.

Sarah: Ich würde sagen: Leonie ist meine beste Freundin. Manchmal sehen wir uns ein paar Tage nicht, dann wird es ganz schlimm. Wir haben uns einfach so viel zu erzählen. Und wir ergänzen uns perfekt.

Wohnt Ihr auch zusammen?

Leonie: Ja, tun wir.

Arbeitet Ihr zusammen?

Leonie: Ja, als Spatzen-Rikscha fahren wir seit einem Dreivierteljahr Einheimische und Gäste durch unsere schöne Stadt.

Sarah: Außerdem arbeiten wir zusammen als Fitnesstrainerinnen.

Habt Ihr auch zusammen studiert?

Sarah: Ja, nachhaltigen Tourismus, erst München, dann Passau. Wir hatten sogar auch ein ähnliches Thema, es ging um die touristische Weiterentwicklung der Stadt Wolfratshausen.

Wird Euch das alles nicht zu viel?

Leonie: Nein, überhaupt nicht. Keiner fühlt sich in irgendeinerweise eingeengt, im Gegenteil. Wir machen vieles zusammen, aber nicht alles.

Hat es auch einmal eine Phase gegeben, wo Ihr gedacht habt: Ich muss was Eigenes machen, meinen eigenen Weg gehen?

Sarah: Klar gab es auch mal Zeiten, wo jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Aber irgendwie bringt uns der Weg immer wieder zusammen, und zusammen macht es auch mehr Spaß. Das Maximale ist gewesen, dass wir die Haare mal anders getragen haben.

Gibt es nie Ärger?

Leonie: Manchmal schon, klar. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir können uns keine Woche böse sein.

Habt Ihr noch Geschwister?

Sarah: Ja, wir haben einen drei Jahre älteren Bruder, David. Er lebt in München.

Ist das Verhältnis zu ihm auch so eng?

Ein Foto aus Kindertagen: Der große Bruder David hat sich immer um seine Schwestern gekümmert. © Foto: privat

Sarah: Vielleicht nicht ganz so, aber doch sehr eng. Wir sehen uns zeitweise zwei Mal die Woche. Er war für uns immer der große Bruder. Er war wahnsinnig fürsorglich und hat auf uns aufgepasst, die eine rechts, die andere links. David ist der Beste.

Kann man als Nicht-Zwilling überhaupt verstehen, wie ein Zwilling empfindet?

Leonie: Das ist schwer zu beantworten. Ich kann nur sagen, dass wir uns nicht als Exoten empfinden. Für uns ist das alles ganz normal.

Das Leben als eineiiger Zwilling bringt sicher lustige Begebenheiten mit sich.

Sarah: Ja, manchmal schon. Vor allem, wenn andere nicht wissen, dass es noch jemanden gibt, der genauso ausschaut. Da werden wir zum Beispiel mit dem Rikscha irgendwo hingerufen, und dann sagt der Kunde: „Du warst jetzt aber schnell da. Wie hast Du das geschafft?“ Dabei ist es meine Schwester gewesen, die nur ums Eck fahren brauchte.

Wie war das bei Euch in der Schule?

Sarah: Da hatten wir keine Chance, man hat uns leicht auseinanderhalten können. Leonie ist Rechtshänderin, ich Linkshänderin. Das nennt man Spiegelzwillinge.

Die Schwestern im Kurzporträt Sarah und Leonie Brand kamen am 13. Dezember 1991 zur Welt. Beide haben die Waldramer Grundschule besucht, beide machten ihr Fachabitur an der FOS in Bad Tölz, beide studierten Tourismusmanagement in München und Passau. Die Schwestern reisen sehr gerne, unter anderem haben sie Spanien, Kuba, die USA und Hawaii erkundet. Für das Fernsehen (Galileo, „Twin Time“) standen sie vor der Kamera und sind auch als Darsteller gelistet. Seit Kurzem sind sie als Spatzen-Rikscha unterwegs.

So lange die Wiesn stattgefunden hat, habt Ihr ein Treffen für Zwillinge organisiert. Da habt Ihr sicher interessante Geschichten gehört.

Leonie: Ja, vor allem von Leuten, denen lange nicht klar war, dass sie Zwillinge sind, etwa wegen einer Adoption. Die haben, ohne es zu ahnen, ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Das geht bis in Details, wie das gleiche Lieblingsessen. Oder der Fall von einer Zwillingsfrau und einem Zwillingsmann, die geheiratet haben und wieder Zwillinge gekriegt haben. Schon ein bisschen unheimlich zum Teil.

Sarah: Lustig war auch, dass die Zwillinge sich extra alle gleich angezogen haben, wie sich das gehört. Da dachten einige Wiesnbesucher, sie hätten vielleicht eine Mass zu viel getrunken.

Täuscht der Eindruck, oder gibt es inzwischen immer mehr Zwillinge?

Leonie: Das stimmt schon. Vor allem die zweieiigen werden immer mehr. Das hängt angeblich damit zusammen, dass verstärkt künstlich befruchtet wird, da kann so etwas schon mal vorkommen.

Wollt Ihr selbst auch Kinder haben? Und wenn ja, dürfen es Zwillinge sein?

Leonie: Auf jeden Fall! Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es eine Generation überspringt und erst unsere Kinder wieder Zwillinge bekommen. Was natürlich auch toll wäre.

