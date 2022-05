Früher ging es wilder zu: So hat sich das Maibaum-Brauchtum verändert

Von: Volker Ufertinger

Um das Aufstellen des Maibaums rankt sich allerhand Brauchtum - etwa das Stehlen im Vorfeld. © Hans Lippert

Beim Brauchtum rund um den Maibaum gibt es nicht nur Unterschiede zwischen Nord- und Südlandkreis. Die Gepflogenheiten haben sich auch sehr geändert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor Kurzem ist es wieder einmal passiert: Ein Maibaum wurde gestohlen. Die Ascholdinger entführten das beste Stück der Thanninger in der Nacht auf Ostersonntag und gaben es erst für 200 Liter Bier und eine Brotzeit wieder her. So ist das immer schon gelaufen, auf seinen Maibaum musste man von je her höllisch aufpassen. Und doch war früher vieles anders.

Nur der Maibaum im Norden wird bemalt

Das hängt auch damit zusammen, dass es im Landkreis zwei verschiedene Maibäume gibt. Im Süden, Richtung Berge, den einfachen, der lediglich geschält und mit einigen Girlanden verziert wird. „In Richtung Flachland hinaus wird mehr Aufwand betrieben mit weiß-blauer Bemalung, Bildtafeln und anderem mehr“, erzählt Kreisheimatpfleger Martin Englert. Der einfache Maibaum wurde und wird oft erst am 1. Mai morgens aus dem Wald geholt. Maibaumwachen fielen deswegen weg. Stattdessen musste man das enge, bis zu drei Meter tiefe Loch bewachen, in das der Maibaum gesenkt wurde. Wenn die Burschen unachtsam waren und beispielsweise in einem nahen Stall feierten, füllten ihre Rivalen das Loch zu. „Das war dann schon eine böse Überraschung.“

Martin Englert, Kreisheimatpfleger aus Ellbach. © Archiv

Grundsätzlich scheint es früher wilder zugegangen zu sein. „Es gab schon Auswüchse, wo man froh sein muss, dass das aufgehört hat“, so Englert. Wenn zum Beispiel der Maibaum einmal stand, war keineswegs sicher, dass er auch stehen bleibt. Es konnte passieren, dass er in der Nacht auf den 2. Mai umgesägt wurde. Oder, noch schlimmer, angesägt wurde, so dass er beim ersten Windstoß umfiel. „Das erfüllt natürlich den Tatbestand einer strafbaren Handlung“, so Englert. Er selbst hat in seiner Burschenzeit Flacheisenstreifen in den aufgerichteten Baum geschlagen, um ihn vor dem Umschneiden in der der ersten Nacht zu schützen.

Und noch etwas war früher anders. Der Maibaum-Klau beschränkte sich auf benachbarte Orte. „Maximal lagen die Orte in der gleichen Pfarrei“, erzählt Englert. Das war seinerzeit nicht weit weg, die Pfarreien waren relativ klein, das Wort Pfarrverband noch nicht erfunden. „Dass aus München jemand rausfährt und hier lange Finger macht, kam schlicht nicht vor.“ Der Witz an der ganzen Angelegenheit bestand in der Rivalität, die auf diese Weise am Leben erhalten wurde. Und an der Häme, die es mit sich brachte, wenn man den gestohlenen Baum nach Hause brachte.

Whatsapp-Gruppen machen das Klauen viel leichter

Englert ist außerdem aufgefallen, dass die modernen Kommunikationsmittel das Brauchtum grundsätzlich geändert haben. Früher, ohne Handy, stellte es eine gewisse Herausforderung dar, einen Maibaum auszuspionieren Der Zechmeister, sprich der Burschenchef, musste den richtigen Zeitpunkt abpassen und dann per Flüsterpost von Mund zu Mund seine Leute aktivieren. „Heute haben alle eine WhatsApp-Gruppe, da geht das ruckzuck“, so Englert. Traurig ist er darüber nicht. „Brauchtum ist nichts Starres. Veränderungen sind normal.“

