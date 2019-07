Isar-Kaufhaus bleibt vorerst eine Bauruine

Der unschöne Anblick in der Wolfratshauser Altstadt wird nicht so schnell verschwinden. Das Verwaltungsgericht hat den geplanten Neubau gestoppt.

Wolfratshausen –Es hatte sich schon nach dem Augenscheintermin am Donnerstag abgezeichnet: Das Verwaltungsgericht hat am Freitag „die aufschiebende Wirkung der Nachbarklage angeordnet“. Das bedeutet: „Der Bauherr darf von der Baugenehmigung keinen Gebrauch machen“, übersetzt der stellvertretende Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, Peter Huber, die juristische Terminologie.

Seit knapp vier Wochen ruht der Abriss des ehemaligen Isar-Kaufhauses. Weil es die Standsicherheit des Nachbargebäudes gefährdet sah, verhängte das Landratsamt bereits Mitte Juni einen Baustopp. Damit hat die Entscheidung der 11. Kammer des Verwaltungsgerichts München jedoch nichts zu tun. Sie hat einen völlig anderen Hintergrund, nämlich den Eilantrag von Jan und Jessika Görner „auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung“. Das Ehepaar bewohnt das Haus Dr.-Happ-Gassl 1 auf der Rückseite des ehemaligen Isar-Kaufhauses und sieht sein Nachbarrecht verletzt, weil bei dem geplanten Neubau die erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehalten würden.

Abstandsflächen sind die Freiflächen, die zwischen zwei Gebäuden erhalten werden müssen, um den sozialen Frieden zwischen den Nachbarn zu gewährleisten. Zwar betrug der Abstand zwischen der äußeren Grundstücksmauer des Isar-Kaufhauses und der Hauswand der Görners auch bisher nur knapp 2,80 Meter, wie Richter Johann Oswald beim Ortstermin selbst nachgemessen hatte. Die könnten jedoch durch den Neubau nicht einfach übernommen, sondern müssten neu berechnet werden, so die Auffassung der Kläger. „Da ist ein ganz klarer Verstoß vorhanden“, sagt Michael Beisse, Rechtsanwalt der Klagepartei. Das sieht offenbar das Verwaltungsgericht ähnlich. Eine schriftliche Begründung gibt es laut Pressestelle „erst in ein paar Wochen“. So lange will die Untermarkt 7-11 GmbH mit einer Reaktion nicht warten. „Wir werden heute noch Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) erheben“, sagt Harald Mosler. Der Geschäftsführer der GmbH räumt ein, dass es „da hinten eng zugeht“. Parallel zum Rechtsbehelf werde man einen „Plan B“ erarbeiten und sich Gedanken über die Tektur machen, für den Fall, dass der VGH die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt. Dann müssten die Abstandsflächen überarbeitet und ein neuer Bauantrag eingereicht werden. „Der Worst Case wäre, dass wir flächenmäßig Abstriche bei den geplanten Wohnungen machen müssten“, so Mosler, der das Projekt insgesamt nicht gefährdet sieht. „Der Neubau kommt so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagt der Rechtsanwalt.

Auch der Vorsitzende Richter Oswald hatte während der Verhandlung nach dem Augenscheintermin erklärt, dass das Projekt als solches zulässig sei. „Ich hoffe, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass die Stadt durch die Verzögerung erheblich leidet.“ Denn „das Chaos im Zentrum“ werde nun ein paar Monate länger herrschen. Dass die Baumaßnahmen noch in diesem Jahr fortgesetzt werden könnten, halte er für eher unwahrscheinlich.

rst

