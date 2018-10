Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen: Jetzt ist klar, wann der Abriss beginnt 

Das ehemalige Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen darf abgerissen werden, das Landratsamt hat den Antrag genehmigt. Jetzt steht dafür ein Datum fest.

Wolfratshausen – Mit dem Neubau eines Geschäfts- und Wohnhauses in der Wolfratshauser Altstadt sind viele Hoffnungen verknüpft. Die werden nun genährt: Der Abriss des ehemaligen Isar-Kaufhauses, das seit Ende 2012 leer steht, beginnt am 15. November. Das gab Bürgermeister Klaus Heilinglechner am Dienstagabend in der Stadtratssitzung bekannt. Der Abbruch und der anschließende Neubau werden summa summarum rund zwei Jahre dauern, berichtete der Rathauschef aus einem Gespräch mit dem zuständigen Bauleiter. Eine Folge: Der Grüne Markt wird bereits am Freitag, 26. Oktober, aus der Innenstadt auf den Parkplatz vor der Loisachhalle verlegt. cce

