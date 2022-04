Wasserretter blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück

Von: Volker Ufertinger

Geehrt wurden in der Jahresversammlung (v.li.) Robert Klingel und Sebastian Hafner (jeweils Verdienstabzeichen des DLRG-Landesverbands Bayern in Bronze), Stefanie Dienel (Verdienstabzeichen des Landesverbands in Silber) und Thomas Schramm (Verdienstabzeichen des Landesverbands in Gold). © Privat

Die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen ist zufrieden mit dem Verlauf 2021. Dank dem Betrieb der Corona-Teststationen konnte man ein finanzielles Polster anlegen.

Wolfratshausen – Da die Inzidenzen weiterhin hoch sind, führte die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Schäftlarn-Wolfratshausen die jüngste Jahresversammlung online durch. Das Thema Corona beherrschte auch weite Teile der Veranstaltung. So sprach Bürgermeister Klaus Heilinglechner laut Pressemitteilung den Wasserrettern seinen Dank für ihren Einsatz im Rahmen der Teststationen in und um Wolfratshausen aus.

Eine Garage für zwei Fahrzeuge wird dringend gesucht

Begonnen haben die Tests Ende 2020 und zogen sich bis in den Herbst 2021, über 3000 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind eingeflossen. Ab dem Frühjahr 2021 konnten die Tests abgerechnet werden, sodass für die DLRG ein gutes finanzielles Polster erwirtschaftet werden konnte. Dieses dient als Rücklage für die Ertüchtigung einer Einsatzgarage. Wie Sebastian Hafner, Leiter Einsatz, erläuterte, ist die DLRG auf der dringenden Suche nach einer frostsicheren Unterbringungsmöglichkeit für zwei Fahrzeuge mit Anhänger und einem kleinen Lagerraum mit Möglichkeit zur Materialpflege. „Jeder Hinweis ist willkommen“, sagte er.

Das Schwimmtraining im Geretsrieder Hallenbad läuft gut

Der Bereich Einsatz wartete mit eindrucksvollen Zahlen auf. Allein in St. Heinrich wurden 2186 Wachstunden geleistet. Die ehrenamtlichen Helfer können sich dank des finanziellen Überschusses auf eine Bekleidungsförderung freuen. Stefanie Dienel vom Bereich Ausbildung erklärte, dass die Schwimmtrainings im interkommunalen Hallenbad in Geretsried nach den pandemiebedingten Einschränkungen nun gut laufen, von den Anfängerschwimmausbildungen bis zum Training für die Rettungsschwimmer. Beim Projekt „Lehrschwimmbecken Wolfratshausen“ arbeite man Hand in Hand mit dem Architekturbüro, der Hammerschmiedschule und der Stadt Wolfratshausen. Die Wasserretter werden regelmäßig gehört und konnten alle ihre Ideen einbringen. Auch in der Ukraine-Krise engagiert sich die DLRG. Erster Vorsitzender Robert Klingel war als Lkw-Fahrer bei einem Hilfstransport persönlich dabei und berichtete aus erster Hand.

„2021 war für die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen ein erfolgreiches Jahr, und 2022 hat gut begonnen“, schreibt 2. Vorsitzender Mathias Feichtbauer in seiner Mitteilung. Weil die Corona-Auflagen nun langsam wegfallen, kann insbesondere die Jugend des Ortsverbands „voll durchstarten“. Die Ostereiersuche am Starnberger See am Ostermontag konnte nach zweijähriger Pause stattfinden.

