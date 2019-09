Zur Kunstmeile: 100 Lampions sollen im japanischen Garten leuchten

Gregory Prade will den japanischen Garten in Wolfratshausen zum Leuchten bringen. Drei Wochen sollen 100 Lampions den Bachlauf in ein warmes Licht tauchen.

Wolfratshausen – Der japanische Garten ist ein Kleinod. Zwischen dem gepflegten Dickicht aus Blumen, Sträuchern und Kräutern spielen Kinder, Erwachsene erholen sich gerne auf den Ruhebänken im Schatten der großen Bäume. Ab dem 20. September wird das Areal am Johannisplatz auch in der abendlichen Dunkelheit zum Hingucker. Der Gregory Prade aus Holzhausen entwirft ein Beleuchtungskonzept mit rund 100 Lampions, die bei der Vernissage der Kunstmeile die Pflanzen und den kleinen, plätschernden Bachlauf in ein warmes Licht tauchen sollen. Für den Illuminationskünstler bedeutet der Auftrag viel mehr, als bloß für angenehmes Licht zu sorgen: Prade möchte einen kleinen Beitrag zum interkulturellen Verständnis zwischen der Loisachstadt und ihren japanischen Partnern liefern.

Der Garten ist ein Geschenk aus Iruma

Vor einigen Jahren bereits hatte der selbstständige Künstler mit dem Gedanken gespielt, verschiedene Plätze in Wolfratshausen zu illuminieren. Der japanische Garten war einer davon. Nun ist er „überrascht, dass es tatsächlich dazu kommt“. Prade gerät förmlich ins Schwärmen, wenn er von der Ruhe spricht, die das kleine Areal zwischen Fluss und Marktstraße ausstrahlt. Gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher aus der Wolfratshauser Partnerstadt Iruma – der Garten ist ein Geschenk der japanischen Kommune – hat er den Garten besucht und über die Bedeutung seiner Lichtinstallation gesprochen. Dabei tauchte er nicht bloß in die „wunderschöne Umwelt“ des Platzes ein, sondern auch in eine japanische Sagen- und Legendenwelt voller Drachen, Geister und Dämonen. Globetrotter Prade – ein gebürtiger US-Amerikaner, der in Italien studierte und seit 30 Jahren in Deutschland lebt – war begeistert von den fantastischen Geschichten, die man sich im Land des Lächelns erzählt. Für ihn stand fest, „dass ich unbedingt versuchen will, diese faszinierende Kultur in der Illumination aufzunehmen“.

Zum Beispiel möchte Prade Koi-Nobori, traditionelle karpfenähnlich aussehende Banner, über dem Johannisplatz wehen lassen. „Diese Banner gehen auf eine uralte japanische Sage zurück“, sagt er. Deshalb werden die Fische bei vielen japanischen Festen gehisst, die an einem Fluss stattfinden, wie eben die Kunstmeile an der Loisach.

Blaue und weiße Lampions aus Japan

In Sachen Gestaltung der Illumination ließ sich der 59-Jährige ebenfalls von der japanischen Delegation beraten, die kürzlich in der Loisachstadt zu Besuch war. Prade entschied sich, blaue Lampions über dem Bachlauf aufleuchten zu lassen. Weißes Licht zaubert über den kleinen Wegen innerhalb des Gartens ein gemütliches Flair herbei. Prade legt Wert auf Authentizität – und orderte Lampions aus Japan, die dort traditionell hergestellt werden, um das Areal ins rechte Licht zu rücken. „Die musste ich extra vom Zoll abholen.“

Technisch ist der Auftrag eine Herausforderung für den erfahrenen Prade, der schon mit dem bekannten österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser zusammengearbeitet hat. „Ich möchte, dass am Schluss alles passt“, sagt er. Deshalb informiert er sich darüber, wie er die LED-Lampen miteinander verbinden kann, ohne auf das Ökosystem einzuwirken. Alle Kabel, Bambus-Ständer und Lampen sollen sich so gut es geht in die natürlichen Begebenheiten vor Ort einfügen – und so das Flair des Gartens nicht verändern, sondern mit warmem Licht und um einen Einblick in die japanische Kultur erweitern.

Für rund drei Wochen wird Prades Illumination leuchten. Damit erreichen die bunten Lampions ein großes Ziel nicht: „In der japanischen Mythologie glaubt man, dass Gegenstände nach 100 Jahren beseelt werden und sich ein eigener Geist in ihnen ansiedelt.“ Wenn man beispielsweise eine Lampe die ganze Zeit lang gut behandelt, „dann leuchtet sie einem immer den Weg“. Das möchte Prade ebenfalls schaffen. Auch ohne Lampengeist.

Dominik Stallein

