Je heißer, je hitziger: Gewaltpotenzial steigt im Sommer

Vize-Polizeichef Steffen Frühauf äußert sich zur Häufung von Schlägereien.

Wolfratshausen – Vergangenes Wochenende prügelten sich zwei Jugendliche an der Margeritenstraße; einer drohte dem anderen sogar mit dem Tod. Am Montag versuchte ein betrunkener 17-Jähriger, nachdem er in den Loisach-Isar-Kanal gestürzt war, einen Polizisten zu schlagen. Am Mittwoch soll es am Bahnhof ein Gerangel unter 20 Jugendlichen gegeben haben. Ein Mädchen (15) und ein Junge (17) bekamen Schläge ins Gesicht. Die Meldungen über Schlägereien und Körperverletzungen in der Loisachstadt häufen sich. Der stellvertretende Leiter der Wolfratshauser Polizeiinspektion, Steffen Frühauf, erklärt im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Dominik Stallein, was die Gewalt mit dem Wetter zu tun hat – und was der häufigste Grund für Aggressionen ist.

Herr Frühauf, in dieser Woche häuften sich die Meldungen über Schlägereien und Körperverletzungen in Wolfratshausen. Steigt die Zahl der Gewaltdelikte?

+ Steffen FrühaufStellvertretender Leiter derPolizeiinspektion Wolfratshausen

Ja, derzeit gibt es tatsächlich mehr Fälle von Gewalt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen etwas erhöht – zwar nicht übermäßig, aber doch merklich. Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im Mai vergangenen Jahres gab es insgesamt 14 Körperverletzungsdelikte – heuer waren es im selben Zeitraum 22. Im Juni 2018 haben wir 14 Fälle bearbeitet, dieses Jahr 17. Also ja: Die Zahlen steigen etwas. Man muss aber zum besseren Verständnis sagen, dass diese Daten alleine noch nicht aussagekräftig sind. Wenn es beispielsweise – wie im Mai – zu einem Nachbarschaftsstreit, an dem fünf Menschen beteiligt sind, und zu gegenseitigen Attacken kommt, wird jede einzelne geschädigte Person als eigenes Delikt behandelt. Wenn man das einberechnet, schrumpfen die Zahlen schon zusammen.

Trotzdem sind die Zahlen vergleichsweise hoch. Warum nehmen die Aggressionen vor Ort zu?

Ich glaube nicht, dass die grundsätzliche Aggressivität der Grund für die momentan hohen Zahlen ist. Es liegt zu großen Teilen, vereinfacht gesagt, an dem guten Wetter. Schließlich finden viele große Veranstaltungen statt, wenn die Sonne scheint. Viele Menschen sind auf den Straßen oder an öffentlichen Plätzen unterwegs. Da kommt es natürlich viel eher mal zu Auseinandersetzungen, als wenn alle auf der Couch sitzen und friedlich den „Tatort“ im Fernsehen anschauen. Wo sich viele Menschen treffen, gibt es manchmal auch Gewalt. Und das ist in den warmen Monaten häufiger der Fall. Zum Vergleich: Im Januar haben wir bloß vier solcher Fälle bearbeitet.

Gibt es grundsätzlich Faktoren, die zu mehr Gewalt führen?

Häufig sind Alkohol oder Drogen im Spiel, wenn es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Wir merken das immer wieder, wenn zum Beispiel große Feste stattfinden, bei denen viel Alkohol ausgeschenkt wird. Für uns bedeuten solche Veranstaltungen häufig Arbeit.

dst

Lesen Sie auch: Falsche Polizisten in Wolfratshausen: Jetzt sind die Banken alarmiert