„Jeder Cent, der reinkommt, ist wichtig“: Großer Ansturm auf Geschäfte bleibt bislang aus

Zwei Wochen sind seit der Wiedereröffnung im Einzelhandel vergangen. Der große Ansturm auf Geschäfte lässt bisher jedoch noch auf sich warten - ein Rundgang in der Wolfratshauser Altstadt.

Wolfratshausen – Donnerstag, 10 Uhr am Obermarkt: Vereinzelt huschen Leute die Straßen entlang, der eine mit, der andere ohne Mundschutz. Ab und an fährt ein Auto vorbei – ansonsten herrscht Totenstille.

Diese Leere macht sich auch in den Geschäften der Wolfratshauser Altstadt bemerkbar. Im Mobiltelefon-Geschäft Fexcom sitzt Burkhard Weber hinter dem Verkaufstresen – und wartet auf Kundschaft. Keine außergewöhnliche Situation, wie er berichtet. Seit zweieinhalb Wochen hat der Laden wieder geöffnet. „Aber der Andrang ist noch sehr verhalten“, meint Weber.

+ Putzen als Zeitvertreib: Burkhard Weber wartet in seinem Mobiltelefon-Shop auf den nächsten Kunden. © Sabine Hermsdorf-Hiss An manchem Tagen sei mehr los, an anderen hingegen wirke die Stadt wie ausgestorben. „Da könnte man direkt die Bürgersteige hochklappen.“ Für den ausbleibenden Kundenansturm hat der Handyverkäufer eine simple Erklärung: „Die Leute sind verunsichert. Keiner weiß schließlich, wie es weitergeht.“

„Bitte Abstand halten“ steht in roten Buchstaben auf einem Plakat vor dem Tresen. Doch mit den Sicherheitsregeln nehmen es nicht alle Kunden genau, erzählt Weber und schüttelt verärgert den Kopf. „Erst letzte Woche musste ich eine Frau aus dem Laden schicken, weil sie keine Maske dabei hatte.“ Laut Weber kein Einzelfall.

Nicht alle Kunden halten sich an Sicherheitsregeln

„Solche Leute, die sich nicht an die Regeln halten, tragen nicht gerade dazu bei, dass die Verunsicherung in der Gesellschaft verschwindet.“ Nachdem Weber seinem Ärger Luft gemacht hat, holt er einen Staubwedel hervor und beginnt, die ausgelegten Handymodelle abzustauben. „Besser als herumzusitzen“, sagt er augenzwinkernd.

Etwas anders ist die Lage im Bekleidungsgeschäft Moda. Mit drei Kleiderbügeln voll blumiger Sommerkleider im Arm läuft Esra Imrol geschäftig durch den Laden. Die neue Ware ist da. „Bisher sind wir ganz zufrieden“, sagt Imrol. Einige Stammkunden seien bereits gekommen, um sich mit Kleidern und Röcken für den Sommer auszustatten.

„Jeder Cent, der reinkommt, ist wichtig“

+ Die neue Ware ist da: Esra Imrol verleiht der Schaufensterpuppe einen Sommer-Look. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Klar ist weniger los als vor Corona, aber jeder Cent, der reinkommt, ist jetzt wichtig“, betont die Verkäuferin, während sie prüft, ob das bunte Kleid an der Schaufensterpuppe richtig sitzt. „Zwar ist es mit der Maske im Gesicht etwas wärmer, aber das hält unsere Kunden nicht vom Shoppen ab – zum Glück.“

Zurück auf der Straße: Mit einer großen schwarzen Stofftasche in der rechten Hand verlässt Constanze Schubart gerade den Drogeriemarkt. Dabei hält die Waldramerin ein Schwätzchen mit Brigitte Meinhold. Seit in den Geschäften die Maskenpflicht gilt, fühlen sich die beiden Damen sicher. „Wir gehen wieder ganz normal in die Läden“, berichtet Schubart.

„Wobei mir gerade kommt: Ein bisschen anders kaufe ich jetzt schon ein“, gesteht Meinhold. Sie rückt ihre Maske zurecht: „Ich schreibe mir ganz genau auf, was ich brauche und stöbere nicht mehr.“ Heute standen bei der Wolfratshauserin neue Schutzmasken auf dem Einkaufszettel. Stolz fischt Meinhold zwei blau-gestreifte Exemplare aus ihrer schwarzen Handtasche. „Die sind aus etwas dünnerem Stoff“, erklärt sie. „Jetzt kann der Sommer kommen.“

„Ich stöbere nicht mehr“

+ Shoppen trotz Corona: Mit Maske fühlen sich Brigitte Meinhold und Constanze Schubart (v. li. ) sicher. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Blick in den Untermarkt: Fröhliche Radiomusik dudelt durch das Lederwarengeschäft Leder-Tausend. Leider lässt sich auch hier gerade kein Kunde blicken. Seufzend schaut sich Margit Wolf in ihrem Laden um. Sie deutet auf die unzähligen Koffer und Reisetaschen in der Mitte des Raumes. „Ein Drittel von unserem Angebot macht das Reisegepäck aus. Aber an neue

Koffer denkt zurzeit keiner.“

Ihr Blick schweift in den vorderen Verkaufsbereich. Hier hängen Handtaschen in allen Formen, Farben und Größen. „Hochzeiten fallen aus, Kommunionen und Firmungen fanden nicht statt. Da brauchen die Leute keine schicken Kleider – und erst recht keine schicke Handtasche“, sagt sie mit einem Achselzucken.

„Da müssen wir jetzt einfach durch“

Wolf bleibt jedoch „optimistisch, da müssen wir jetzt einfach durch“. Genau in diesem Augenblick betritt eine Frau das Geschäft: „Ich bräuchte einen braunen Ledergürtel für meinen Mann“, sagt die Dame. Glücklich wendet sich Wolf ihrer Kundin zu. Irgendwie wird sie die Krise überstehen, da ist sie sich sicher.

kof