Kaffeerösterei „Yoanda“: Inklusionsbetrieb ist besser angelaufen als erwartet

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teamwork von A bis Z: (v. li.) Franziska Bock, Korbinian Irmer und Andreas Lotte von der Kaffeerösterei „Yoanda“ am Hans-Urmiller-Ring. Der Inklusionsbetrieb läuft seit Juli – und das mit Erfolg. © SH

In der Kaffeerösterei „Yoanda“ arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Handicap. Der Inklusionsbetrieb ist besser angelaufen als erwartet.

Wolfratshausen – Seit einem Vierteljahr duftet es am Hans-Urmiller-Ring in Wolfratshausen nach Kaffee. Die Kaffeerösterei „Yoanda“ wird vom Verein für berufliche Integration als Inklusionsbetrieb geführt. Menschen mit und ohne Einschränkungen arbeiten hier Seite an Seite – und sie haben nicht nur Erfolg mit dem jungen Unternehmen, sondern auch jede Menge Spaß.

„Es ist besser angelaufen, als wir gedacht haben“, sagt Geschäftsführer Andreas Lotte und schaut zwei Kundinnen hinterher, die eben vollbepackt mit Kaffeepäckchen den Verkaufsraum verlassen haben. Zu den Kaffeeliebhabern, die die Rösterei besuchen, gehören sowohl Privatleute als auch Mitarbeiter der umliegenden Firmen, die sich zwischendurch einen Latte Macchiato oder Espresso schmecken lassen oder ein Paket Kaffe für Zuhause mitnehmen.

Wolfratshausen: Kaffeerösterei „Yoanda“ kommt gut an

Die Kunden schätzen den Geschmack des frisch gebrühten Kaffees und die ruhige Atmosphäre an der Kaffeebar – und dass sie vor Ort die verschiedenen Mischungen probieren können, die „Yoanda“ anbietet. „Das Feedback war durchgehend positiv“, sagt Lotte. Mittlerweile haben sie schon eine weitere Maschine anschaffen müssen. „Und wir waren sogar mit einem Kaffeemobil auf der Corso Leopold, einem großen Münchner Straßenfest, vertreten“, fasst der Geschäftsführer die ersten drei Monate zusammen.

Ein paar Meter weiter, im Produktionsraum, stehen die zwei Seelen des Betriebes, Korbinian Irmer und Franziska Bock. Beide sind zuständig für jede Arbeit, die in der Rösterei anfällt, vom Büro bis zum Verkauf. Eben sind die beiden dabei, Kaffeepäckchen abzufüllen. Der Duft nach gerösteten Bohnen liegt in der Luft, die Kollegen machen Scherze. Dass jeder sie bei ihrer Arbeit beobachten kann, stört weder Bock noch Irmer. „Einige kommen auch nach hinten“, berichtet die junge Frau, während sie ein paar Päckchen der Verkaufsschlager-Mischung „Küss mich wach“ auf den Tisch stellt, „einfach um zu sehen, wie das Rösten überhaupt funktioniert.“

Handicap interessiert nicht die Bohne

Dass die junge Frau selbst einmal als Barista hinter einem Tresen stehen würde, konnte sie sich bis vor Kurzem nicht vorstellen. Franziska Bock wurde mit dem Möbius-Syndrom geboren. das sich in einer beidseitigen Gesichtslähmung äußert. Dazu kommt noch eine weitere körperliche Einschränkung, die ihr längeres Stehen erschwert. „Ich bin eher der Denker und Schreiber“, sagt Bock. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und darin ihren Master gemacht.

Doch die Suche nach einem Arbeitsplatz gestaltete sich schwierig. Nach einer Beratung beim Arbeitsamt kam die Tölzerin zu dem neu geschaffenen Betrieb am Hans-Urmiller-Ring 23. „Mein erster Gedanke war – na, da kenn ich mich aber null aus“, sagt sie. Heute sitzt jeder Handgriff. „Ich lerne jeden Tag etwas Neues, und wenn ich es nicht gleich verstehe, dann frage ich so lange, bis ich es kapiert habe. Da kann ich richtig fuchsig werden.“ Franziska Bock ist es auch, die die sozialen Medien mit Geschichten rund um die Rösterei bedient. Witzige Bilder – für die auch Kollege Irmer herhalten muss – sind hier genauso zu finden wie Neuigkeiten rund um das Geschäft, von den mintfarbenen Mehrwegbechern, die „Yoanda“ angeschafft hat, bis hin zum Besuch einer Tagespraktikantin.

„Man steht nicht ständig unter Druck, kann in Ruhe alles machen“

Ähnlich ist Korbinian Irmers Geschichte. Er arbeitete in der Metallbranche, konnte nach einem schweren Burn-out nicht wieder in seinen Beruf zurückkehren. „Er ist jetzt zudem unser ITler und Techniker in Einem“, erklärt Geschäftsführer Lotte. „Wenn etwas nicht funktioniert – Herr Irmer bringt es zum Laufen.“ Was beide Mitarbeiter schätzen, sind die guten Arbeitsbedingungen bei „Yoanda“. „Man steht nicht ständig unter Druck, kann in Ruhe alles machen“, sind sie sich einig. Dazu kommt noch das kollegiale Miteinander und der freundliche Kontakt mit den Kunden. „Es macht einfach Spaß, hier zu sein.“

sw

