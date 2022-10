Frauensinggruppe und Männerchor liefern sich musikalischen „Kampf der Geschlechter“

Von: Volker Camehn

Teilen

Extrem unterhaltsam: Die Frauensinggruppe „D’Liadalichn“ aus Deining – auf dem Foto Chorleiterin Sigi Bauer in Aktion – trat gegen den Männersingkreis „Münchener Liedertafel“ an. © vc

Sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Oder? Zwei Chöre haben das bei einem unterhaltsamen „Kampf der Geschlechter“ musikalisch erörtert.

Wolfratshausen – Ist zu diesem Thema nicht bereits alles gesagt? Claims und Klischees hinreichend abgesteckt? Immer Dramen mit den Damen und die Herren haben Männergrippe? Liebe und Vorurteil, Sehnsucht, Eifersucht, Hass und doch – ohne einander geht es eben ja auch nicht. Das wissen wir seit Adam und Eva. Selbst im Paradies lief nicht alles ideal.

Fest steht: Aus diesen zwischenmenschlichen Wirrnissen und Unzulänglichkeiten speist sich ein unterhaltsames Spannungsfeld, ein komplexer Beziehungsreigen mit ungebrochener Faszination. Kurz: Das andere Geschlecht hält uns doch ziemlich und regelmäßig auf Trab: Drama, Liebe, Wahnsinn. Und eine neue Liebe ist ja immer auch wie ein neues Leben, wie wir spätestens seit Jürgen Marcus wissen. Derlei interessiert immer und immer wieder, Selbsterkenntnis eingeschlossen: Der Pfarrsaal St. Andreas in Wolfratshausen war am Freitagabend jedenfalls voll besetzt.

Wolfratshausen: „Kampf der Geschlechter“ von Frauensinggruppe und Männerchor

„Kampf der Geschlechter“ war das betont aufreizend-reißerische Motto dieses Chöre-Treffens. Die Frauensinggruppe „D’Liadalichn“ aus dem Eglinger Ortsteil Deining und der Männersingkreis „Münchener Liedertafel“ traten auf, initiiert wurde der musikalische Diskurs vom umtriebigen Wolfratshauser Kirchenmusiker Mark Ehlert, der auch den Männerchor leitete und diesen am Klavier begleitete: Altes Thema, alter Flügel. Das Instrument stammt aus den 1930er-Jahren, wie Ehlert nicht ohne Stolz erklärte. Für die Damen griff Mark Valko in die Tasten.

Kein gemischtes Doppel also, sondern zwei Sangesgruppen im euphorisch-traditionellen Rollendisput, womit wir wieder beim Beharren auf Klischees wären. Die Frage, ob dieser im Allgemeinen und nicht zu Unrecht geführte Genderdiskurs überhaupt noch zeitgemäß ist, scheint hier indes zweitrangig – ist der Kampf der Geschlechter doch eigentlich ja keiner, sondern auch immer komplexe Paartherapie und -analyse. Mimikry Mikrokosmos: Wie sich das jeweilige Duo hier zusammensetzt, ist unterm Beziehungsstrich dann doch ziemlich unerheblich, aber extrem unterhaltsam. Sigi Bauer hatte mit der Frauentruppe „D’Liadalichn“ geprobt.

Gute Songauswahl auf beiden Seiten

Dass aus dem proklamierten Geschlechterkampf kein Geschlechterkrampf wurde, war auch ihrer Songauswahl zu verdanken. Neben deutschpoppigem („Weil ich ein Mädchen bin“) wie schlagerhaftem („Er gehört zu mir“) Liedgut, machten die Mädchen den Jungs einerseits mit gut abgehangener Girlie-Power klar: Die „Girls just wanna have fun“ (Cindy Lauper), kämpften sich tapfer durch „Rollin’ in the deep“ (Adele) und punkteten schlussendlich mit einem pfiffigen Arrangement des auch nicht ganz jungen Grönemeyer-Hits „Männer“. Und klar, Selbstironie in Sachen Figurproblemen durfte da nicht fehlen, weil: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“. Und die geht irgendwann auf, wie das Konzept dieser Veranstaltung.

Die „Münchner Liedertafel“ beklagte indes nicht nur beziehungsbedingte Schlaflosigkeit, weil einerseits Mimi ohne Krimi nie ins Bett geht („Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen“), wie Bill Ramsey einst sang. Sie beklagte auch ungelebte Männerausbruchsträume beim nächtlichen Zigarettenholen („Ich war noch niemals in New York“). Ja, ja... einmal verrückt sein und so. Dass sich Liebe auch auf Triebe reimt und sie über irgendwas reden, aber er nur schlafen will, ist hinlänglich bekannt wie kurzweilig. Der Apfel der Erkenntnis fiel an diesem Abend nicht sonderlich weit vom Stamm.

vc

