Im Erdgeschoss des Klein-Anwesens an der Bahnhofstraße 9 wird laut Beschluss des Stadtrats kurzfrist die Möglichkeit zur Unterbringung von Mädchen und Buben geschaffen, für die im intergrativen Kinderhort der Kommune auf der gegenüberliegenden Straßenseite kein Platz mehr ist.

Zu wenig Betreuungsplätze in Wolfratshausen

Von Carl-Christian Eick

Der Stadtrat hat auf einen akuten Mangel an Betreuungsplätzen in Wolfratshausen reagiert. Kurzfristig wird das Erdgeschoss einer prominenten Immobilie als temporärer Kinderhort hergerichtet.

Wolfratshausen – Die Ausgangslage für die Stadträte vor ihrer jüngsten Sitzung war prekär: Ab September reichen die Betreuungsplätze im integrativen Kinderhort an der Bahnhofstraße 14 nicht mehr aus. Würde nichts unternommen, wären 20 bis 25 Mädchen und Buben sowie deren Eltern betroffen. Doch der Stadtrat schaffte das Problem mit 18:5 Stimmen aus der Welt – zunächst jedenfalls.

Kein Platz mehr im Kinderhort: Stadtrat schafft Lösung für rund 20 Mädchen und Buben

Wenn keine weiteren Plätze geschaffen werden, können nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden und Kinder müssen abgelehnt werden: So die nüchterne Stellungnahme von Martin Melf, Leiter des Rathaus-Referats Bildung und Soziales, zum Sachverhalt. Gemeinsam mit der Kommune hatte der Kinder- und Jugendförderverein (KJVF) Wolfratshausen vor diesem Hintergrund nach Möglichkeiten gesucht, wie noch zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden könnten. Option eins: die Ertüchtigung des Erdgeschosses des Klein-Anwesens an der Bahnhofstraße. Das Gebäude hat Antonia Klein wie berichtet 2012 jeweils zur Hälfe der Stadt und der katholischen Kirche vererbt. Bei einer Ortsbesichtigung kamen Vertreter der Stadt, des KJFV und der Fachaufsicht des Kreisjugendamts laut Melf zu dem Schluss, dass das Erdgeschoss der seit gut zehn Jahren leer stehenden Immobilie als „vorübergehende Zwischennutzung als Kinderhort“ geeignet sei. Die Ertüchtigung könnte die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) stemmen – laut grober Schätzung würden die Arbeiten 150 000 bis 200 000 Euro kosten.

Stadtrat ist einer Meinung: „Alternative drei ist keine Alternative“

Option zwei: Die Kommune kauft Container, die im Garten des Klein-Anwesens aufgestellt werden. Auch dies wäre nur eine temporäre Lösung – bis voraussichtlich 2027/2028 zusätzliche Hortplätze in der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg bereitstehen. Die Schule wird ab diesem Sommer generalsaniert und erweitert. Die Container würden 300 000 bis 400 000 Euro kosten. Sollte die Stadt sie nicht kaufen, sondern mieten, stehen laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW) unterm Strich rund 300 000 Euro Mietkosten,

Die dritte Option: Die Stadt schafft keine zusätzlichen Betreuungsplätze. De facto handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe – andere Kommunen würden vor dieser Ultima Ratio nicht zurückschrecken, so Heilinglechner.

Doch weder der Bürgermeister noch die Stadträte wollen die Kinder und deren Eltern im Regen stehen lassen. „Alternative drei ist keine Alternative“, konstatierte CSU-Fraktionschefin Claudia Drexl-Weile. Sie plädierte für die Containerlösung, für die alle fünf Christsozialen geschlossen votierten.

Mangel an Betreuungsplätzen wird Stadt laut Bürgermeister weiter beschäftigen

Die übrigen 18 Stadträte stimmten für die temporäre Nutzung des Klein-Anwesens. „Da sollte Leben rein“, sagte BVW-Fraktionssprecher Josef Praller. „Das tut dem Haus gut“, pflichteten ihm Fritz Schnaller (SPD) sowie Grünen-Sprecher Peter Lobenstein bei. „Container machen den Ort nicht attraktiver“, meinte Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste). Er legte allerdings Wert auf die Feststellung, das bei der Ertüchtigung des Erdgeschosses der Immobilie mit Blick auf den Stadtsäckel „nur das getan wird, was getan werden muss“.

Dr. Ulrike Krischke (BVW), die wie berichtet gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt ein Nutzungskonzept für die denkmalgeschützte Immobilie erarbeitet hat, kann nach eigenen Worten „vier, fünf Jahre“ mit einem Kinderhort im Klein-Anwesen leben. Krischke: „Da sehe ich kein Problem.“

Rathauschef Heilinglechner geht indes davon aus, dass der Mangel an Betreuungsplätzen die Kommune weiterhin beschäftigen wird: „Das wird kein Ende nehmen.“ Heilinglechner wies in diesem Zusammenhang auf das neue Loisachquartier auf dem ehemaligen Kraft-Areal östlich des S-Bahnhofs hin. Hier sind fast 120 Wohnungen entstanden. Das heißt: Mit dem Zuzug von Familien mit Kindern in die Flößerstadt ist zu rechnen. (cce)

