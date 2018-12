Wolfratshausen: Kernspin fliegt in Radiologisches Zentrum ein

Noch vor Weihnachten möchte das Radiologische Zentrum in Wolfratshausen seine Arbeit aufnehmen. Grundvoraussetzung dazu sind Kernspin und Computertomografen. Diese wurden mit Hight-Tech-Geräten in ihre künftige Wirkungsstätte verfrachtet.

Wolfratshausen – Was macht man, wenn das Treppenhaus zu schmal für große Einrichtungsgegenstände ist? Richtig, man probiert es von außen. So machten es auch die Verantwortlichen beim neuen Radiologischen Zentrum für Diagnostik und Therapie München, kurz RDTM, am Hans- Urmiller-Ring. Konkret ging es um einen sieben Tonnen schweren Kernspin und einen 1,3 Tonnen schweren Computertomografen.

„Zum Glück konnten wir die Einbringungsöffnung nutzen, die als Baustellenzugang vorgesehen war“, erklärt Projektmanager Uwe Anderssohn. „Wir mussten keine Wände herausreißen.“ Allerdings waren im Vorfeld andere Arbeiten unerlässlich: „Wir haben spezielle Trägerkonstruktionen angebracht, da normale Böden für so ein Gewicht nicht ausgelegt sind.“ Der Transport der High-Tech-Geräte ins oberste Stockwerk des ehemaligen Siempelkamp-Gebäudes war für die Logistikexperten unterm Strich Routine. Die Fracht, untergebracht in sogenannten Lkw-Containerbrücken, wurden von einem Kran in die Höhe gehievt und mit Hubwagen ausgeladen.

„Ich denke, dass das Radiologische Zentrum noch vor Weihnachten seine Arbeit aufnehmen kann“, so Anderssohn. Das RDTM will am neuen Standort wie berichtet das gesamte Spektrum der radiologischen Diagnostik anbieten und sowohl mit den niedergelassenen Ärzten als auch mit der Kreisklinik zusammenarbeiten.

