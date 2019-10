Keval Gruppe feiert Richtfest am Loisachbogen

Am Loisachbogen entstehen derzeit vier Reihenhäuser, die ideal für Familien sind. Vor wenigen Tagen wurde Richtfest gefeiert.

Wolfratshausen – Wer vor einem halben Jahr die große Grube am Loisachufer gesehen hatte und nun an die Baustelle zurückkam, musste unweigerlich staunen. Denn innerhalb eines halben Jahres errichteten die von der Keval Gruppe beauftragten Handwerker dort den Rohbau von vier Reihenhäusern. „Wir hoffen, dass der Bau weiterhin so schnell und unfallfrei voranschreitet“, zeigte sich Andreas Huber beeindruckt.

Der Geschäftsführer der in Grünwald ansässigen Keval Bau- und Immobilienholding GmbH & Co. KG verriet beim Richtfest am Loisachbogen 19, dass nur noch eines der vier gerade entstehenden Reihenhäuser zu haben ist. Die Grundstücksgrößen von 145 bis 313 Quadratmeter und Wohnflächen von jeweils 163 Quadratmetern seien ideal für Familien. Gemäß der Planung des Geretsrieder Architekten Udo Brückner werden nun noch in den Obergeschoßen jeweils drei Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer und ein Badezimmer eingerichtet. Wer will, kann sich im Untergeschoss sogar noch eine Sauna einbauen lassen. Vorgesehen ist zudem der Einbau von Schornsteinen für Kaminöfen. Massive Ziegel und eine Solaranlage sorgen für eine klimafreundliche Nachhaltigkeit.

Diese Qualität sowie die schöne Lage am Loisachufer haben natürlich ihren Preis: Wer sich das verbleibende Reihenmittelhaus noch sichern will, muss 891 000 Euro zahlen. Der Verkauf wird über das Immobilien-Team der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen abgewickelt.

Nach dem Richtspruch des Kocheler Zimmerermeisters Hans Resenberger lud Keval-Geschäftsführer Huber zu einer bayerischen Brotzeit ins Erdgeschoss des rechten Reiheneckhauses ein. Läuft alles weiterhin nach Plan, können im Sommer 2020 die Bewohner dort in ihre Häuser einziehen.