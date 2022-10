Kirchweihmarkt: Erschwerte Bedingungen für Einzelhändler

Von: Peter Herrmann

Bei windig-kühlem Herbstwetter brauchte der Kirchweihmarkt etwas Anlaufzeit, bis sich die Marktstraße füllte. © Hans Lippert

Der diesjährige Kirchweihmarkt war etwas für Hartgesottene. Das windig-kühle Wetter war nicht optimal. Krisenbedingte Preissteigerungen dämpften die Kauflaune.

Wolfratshausen – Freundlich winkte Busfahrer Manfred Wandl einer wartenden Menschengruppe zu, damit sie in seinen Neoplan-SH-8-Oldtimer einsteigt. Das blaue Fahrzeug, vor einigen Jahren im Kinofilm „Das Wunder von Bern“ als Mannschaftsbus der deutschen Fußballweltmeister von 1954 im Einsatz, pendelte am Sonntagmittag zwischen dem Wolfratshauser Kirchweihmarkt und dem Geretsrieder „StraßenKUNSTfestival“ hin und her.

Wolfratshausen: Kirchweihmarkt unter erschwerten Bedingungen

„Wir haben keinen Stress und kommen gemütlich ans Ziel“, versprach Wandl seinen Passagieren. Am Wasen angekommen, steuerten einige hungrige Fahrgäste zunächst die Gastronomiestände an der alten Floßlände an. Andere marschierten zielstrebig über die Brücke in Richtung Marktstraße. Dort hatten die Einzelhändler wie immer am verkaufsoffenen Sonntag rote Teppiche für ihre Kunden ausgerollt. So auch „Leder Tausend“: Wer wollte, konnte dort seine Ledertasche zur professionellen Aufbereitung vorbeibringen. Uwe Kastner vom Lederpflege-Unternehmen „Collonil“ hatte alle Hände voll zu tun, die gebrauchten Exemplare erstmal vom Grundschmutz zu befreien und danach sorgfältig zu polieren. „Unsere Aktion stieß auf großes Interesse“, freute sich Karolin Wolf von „Leder Tausend“.

Preissteigerungen dämpften die Kauflaune. © Hans Lippert

Erstmals war die im Sommer gegründete inklusive Kaffeerösterei „Yoanda“ an einem Marktsonntag vertreten. „Wir haben unser Verkaufsmobil schon um 9 Uhr morgens an der Floßlände aufgebaut, sind dann aber später zum Marienbrunnen umgezogen, weil dort einfach mehr los war“, berichtete Mitarbeiterin Franziska Bock. Kaffeepackungen mit den Namen „Bringt dich nach vorne“, „Küsst dich wach“ oder „Lieblingskaffee“ fanden viele Abnehmer.

Kirchweihmarkt in Wolfratshausen: Preissteigerungen dämpften die Kauflaune

Mit ihrem zweijährigen Sohn Benedikt kamen Monika und Quirin Diehl aus Münsing nach Wolfratshausen. „Wir schlendern mal kurz durch und haben keine konkrete Kaufabsicht“, erklärte der junge Familienvater. Ähnlich ging es am Sonntag wohl vielen Besuchern des Kirchweihmarkts. Die wegen Rohstoffknappheit und Energiekostenerhöhung notwendigen Preissteigerungen führten zweifellos zu geringeren Umsätzen. Und bei windig-kühlem Herbstwetter verweilten nur Hartgesottene länger auf den Bierbänken am Marienplatz oder vor dem neuen „Rat.Haus.Café“. Dort gab’s Kirchweihnudeln und Glühwein zum Aufwärmen, bevor die nächste Oldtimerbusfahrt ins benachbarte Geretsried wartete.

