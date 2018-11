Kita Nantovinus is(s)t gesund

Die afrikanische Küche lernten die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte Nantovinus in Wolfratshausen kennen. Auf dem Speiseplan standen Bananenbrot, Datteln und Erdnussnougat.

Wolfratshausen – „Vielfalt schmecken und entdecken“: So lautete das Motto der Tage der Kitaverpflegung, die dieses Jahr zum ersten Mal bundesweit stattfanden. In Bayern hatten sich zu dem Projekt rund 30 Tagesstätten angemeldet, unter ihnen die Kita Nantovinus aus Wolfratshausen.

„Die städtische Einrichtung hat für den Kreativwettbewerb das Motto „Wie schmeckt Afrika – Afrika mit allen Sinnen erleben!“ gewählt“, berichtet Irmgard Reischl, Leiterin des Fachzentrums Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung vom zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg. Der Kreativwettbewerb forderte neben dem Geschmack auch andere Sinne: Die Kinder durften basteln, malen, turnen, musizieren, tanzen und pflanzen. Wie Reischl weiter mitteilt, wurde der Speiseplan der Kita durch Leckereien aus der afrikanischen Küche ergänzt, wie zum Beispiel Bananenbrot, Datteln, Erdnussnougat und einem Getränk nach den traditionellen Rezepten der Masai aus Ostafrika. Die Kinder durften die Aktionen anschließend mit Smileys bewerten.

Weil die Weidacher Tagesstätte so gut abschnitt, verlieh ihr Ökotrophologin Reischl kürzlich während eines Picknicks einen Preis. Die Ernährungsbildungsbox enthält Schürzen, Schneidebrettchen, Brotzeitdosen und weitere Küchenutensilien. So haben Kinder und Betreuer die Möglichkeit, auch in Zukunft auf eine gesunde Ernährung zu achten.

Ein weiteres Ziel der Aktionstage ist die Förderung einer nachhaltigen Verpflegung, die Essenssituation wird als Bildungssituation verstanden. Reischl: „Die gemeinsamen Mahlzeiten, bei denen Vielfalt im Vordergrund steht, sollen Sozial- und Alltagskompetenzen festigen.“

lm

