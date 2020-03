Die kleinen Geschäfte trifft es hart

Die Corona-Krise lähmt das öffentliche Leben. Darunter leidet besonders der Einzelhandel. Ein Rundgang durch Geschäfte im Nordlandkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Corona-Krise ändert alles, und das Schlag auf Schlag. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, mussten Mitte der vergangenen Woche bereits einige Geschäfte ihre Türen schließen. Seit Samstag gelten in Bayern weitere Einschränkungen. Gerade für kleine Geschäfte bedeutet die Schließung auf Zeit eine Riesenherausforderung. Unsere Zeitung hat mit vier Gewerbetreibenden über ihre aktuelle Situation gesprochen.

+ Die Uhren ticken weiter: Solange er Arbeit hat, ist Juwelier Fritz Koch in seiner Werkstatt anzutreffen. © sh Den Wolfratshauser Juwelier Fritz Koch traf die Ausgangsbeschränkung völlig unvorbereitet. Noch am Donnerstagnachmittag berichtete Koch unserer Zeitung, dass er und seine fünf Mitarbeiter weiterhin jeden Tag in der Goldschmiede- und Uhrmacherwerkstatt arbeiten. Das Juweliergeschäft war zu der Zeit zwar bereits geschlossen. Trotzdem konnten Kunden – nach vereinbarten Einzelterminen – weiterhin ins Geschäft kommen, um Uhrenreparaturen oder individuelle Schmuckstücke in Auftrag zu geben.

Mit der Ausgangsbeschränkung schaut plötzlich alles anders aus: „Mein Laden bleibt ab sofort komplett geschlossen“, sagt Koch am Freitagnachmittag. Soeben habe er gemeinsam mit seiner Frau entschieden, „alle Mitarbeiter für zwei Wochen nach Hause zu schicken“. Wie es danach weitergehen soll? Der Juwelier nimmt’s einigermaßen gelassen: „Wir warten ab. Was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig.“ Koch selbst wird vorerst weiterhin jeden Tag in der Werkstatt sein, „solange halt Arbeit da ist“.

+ Die Sommerware ist da: Georg Meiller bleibt nichts anderes übrig, als die neuen Schuhe auszupacken. © sh

Die Türen von Georg Meillers Schuhgeschäft sind ebenfalls verschlossen. Der Wolfratshauser macht seit Tagen keinen Euro Umsatz mehr, dabei steht die frische Sommerware längst in den Regalen – und muss bezahlt werden. Gleiches gilt für die Miete und die Gehälter seiner vier Mitarbeiter. „Das kommt einfach alles so kurzfristig“, klagt Meiller. Seine Waren bestellt er immer sechs Monate im Voraus. Jetzt bleibt dem Wolfratshauser nicht anderes übrig als abzuwarten; und darauf zu hoffen, dass die Sommerschuhe bei den Kunden Gefallen finden und schnell gekauft werden – wenn er irgendwann wieder öffnen darf. „Falls ich jetzt aber mehrere Wochen zusperren muss, bekomme ich ein riesiges Problem“, sagt er verzweifelt. Seine Mitarbeiter hat er jetzt erst einmal nach Hause geschickt. Meiller selbst erledigt allein im Laden die Arbeiten, die liegen geblieben sind: Reklamationen bearbeiten, Lagerarbeiten, Telefonate mit Lieferanten. Seine Zukunft – und die seiner Angestellten ist ungewiss.

Keine Kunden, keine Abnehmer: Ihre restlichen Schnittblumen hat die Geretsrieder Floristikmeisterin Franziska Strobl ans Seniorenheim Haus Elisabeth gespendet. „Wenn die Leute schon keinen Besuch mehr bekommen, haben sie wenigstens etwas Schönes zum Anschauen“, sagt Strobl. Ihren Laden „Stroblume“ an der Sudetenstraße hat sie bereits am Mittwoch geschlossen.

Die Arbeit geht der Floristikmeisterin und ihren vier Mitarbeitern dennoch nicht aus. „Wir machen jetzt erst einmal klar Schiff“, kündigt Strobl an. Konkret bedeutet das, jene Arbeiten zu erledigen, die im Alltag auf der Strecke bleiben, etwa die Regale zu putzen. Auf blühende Pflanzen müssen ihre Kunden trotzdem nicht verzichten: Ihnen bietet die Floristikmeisterin an, Topfpflanzen auszuliefern oder Gräber zu bepflanzen. Aufträge können die Kunden telefonisch oder per E-Mail abgeben. Der Floristikmeisterin ist trotzdem bewusst: „Das ist nicht mit dem normalen Tagesgeschäft zu vergleichen.“ Seine täglichen Arbeitsstunden hat das Team bereits reduziert. Fest steht: Falls es über einen langen Zeitraum so weitergeht, wird die Lage irgendwann problematisch für Strobls kleines Blumengeschäft werden. Noch gibt sie sich einigermaßen optimistisch: „Jetzt muss sich alles erst einmal einspielen, dann sehen wir weiter.“

+ Abstecken und nähen: Schneiderin Barbara Köglsperger arbeitet weiterhin jeden Tag im Atelier. © s

Eine ähnliche Situation herrscht in Königsdorf bei der Damen- und Herrenschneidermeisterin Barbara Köglsperger: Den Stoffverkauf und die Herrenabteilung ihres Trachtenateliers darf sie seit Mitte vergangener Woche nicht mehr öffnen. Auch wenn es momentan sehr ruhig zugeht, das Telefon selten klingelt und keine Kunden mehr kommen: „Mein Lehrling und ich sind weiterhin jeden Tag normal im Laden“, betont sie. „Ich habe noch einiges an Aufträgen und Anproben, die wir jetzt vorbereiten.“ Denn die Königsdorferin weiß: Ist alles gut überstanden, wird’s erst mal sehr stressig. „Dann kommen alle Kunden auf einmal. Deshalb schaue ich, dass wir bis dahin alles so gut wie möglich vorarbeiten und vorbereiten.“ Trotzdem hofft sie darauf, ihren Laden bald wieder öffnen zu können. Erst im Januar hatte die Schneidermeisterin die Herrenabteilung übernommen und viel Geld investiert. „Wenn jetzt länger das ganze Geschäft ausfällt, wäre das schon sehr schlecht.“

