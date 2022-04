Die Knappheit von Speiseöl bringt Wirte in Bedrängnis

Von: Peter Borchers

Teilen

Rarität: Weil die Ukraine als wichtiger Exporteur von Sonnenblumen- und Rapssaaten ausfällt, ist Speiseöl knapper geworden – und teurer. © Annette Riedl / DPA

Der Krieg in der Ukraine hat Speiseöl zum raren Gut gemacht. Die Wirte müssen sich damit irgendwie arrangieren - etwa durch Anpassung der Speisekarte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Älteren werden sich erinnern: An vier Sonntagen in Folge verhängte die Bundesregierung 1973 ein allgemeines Fahrverbot. Der Grund? Mehrere arabische Staaten hatten Israel den Krieg erklärt. Um die westlichen Verbündeten Tel Avivs unter Druck zu setzen, drosselten die Erdöl produzierenden Länder in Nahost ihre Fördermengen. Das ließ den Preis um 70 Prozent steigen. Die Folge: Um Öl zu sparen, blieben deutsche Straßen im November und Dezember sonntags leer. Knapp 50 Jahre später gibt es wieder eine Ölkrise – und erneut trägt ein Krieg daran Schuld, jener in der Ukraine.

Diesmal sind nicht nur die Tankstellen, sondern auch die Küchen betroffen: Speiseöl ist zum flüssigen Gold geworden. Zeitweise mussten Händler es sogar rationieren, Gaststätten deshalb ihre Speisekarten anpassen. Der Hintergrund: Die Ukraine, Kornkammer Europas, ist einer der wichtigsten Exporteure von Sonnenblumen- und Rapssaaten. Mit dem russischen Angriff ist deren Export nahezu zum Erliegen gekommen.

Dominik Tabak, Wirt der Flößerei in Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf

In der Wolfratshauser Flößerei ist die Lage aktuell „nicht mehr dramatisch“, sagt Wirt Dominik Tabak. „Aber so vor ein, zwei Wochen hatte der Großhändler, bei dem ich regelmäßig einkaufe, keinen Tropfen mehr da.“ Mit ein paar Lagerbeständen, anderen Bezugsquellen „und etwas Jonglieren“ habe er kurze Durststrecken überwinden können. „Dann kam zum Glück wieder etwas nach – wenn auch total überteuert.“ Tabak hielt seine Mitarbeiter an, sparsam umzugehen mit dem Öl.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Der Gastronom wird aber wohl die Preise erhöhen müssen, denn er hat „eine Lawine von Briefen bekommen“ von seinen Zulieferern, in denen sie von gestiegenen Kosten schreiben. „Egal, ob es die Brauerei, der Metzger oder der Obst- und Gemüsehändler ist.“ Von der Energie müsse man gar nicht erst reden. „Hier sind es 8 Prozent, da 10, manchmal sogar 20 oder 30. Im Schnitt sind es um die 20 Prozent.“ Die Getränkepreise hat Tabak inzwischen „schon minimal angepasst“.

Ante Kokeza, Inhaber des Jadran Grill in Bad Tölz. © Archiv

Ante „Toni“ Kokeza bietet im Tölzer Restaurant Jadran Grill Spezialitäten vom Balkan an. Auch der Kroate hatte Mitte März große Probleme, an ausreichend Sonnenblumen- und Rapsöl zu gelangen. „Wir sind von einem Geschäft zum anderen gerannt, um etwas zu bekommen“, erzählt der Kroate. So „zwischen zwei und vier Flaschen“ habe er ergattert. Dabei hat er eine unschöne Erfahrung gemacht, erzählt der Wirt. Viele Lebensmittelketten hätten am Regal nämlich noch nicht einmal mit einem Schild darauf hingewiesen, dass sie die Abgabemengen reduziert haben. Mit ein paar Flaschen Öl in der Hand musste er sich einmal vom Personal anbrüllen lassen. „Die haben mich zur Schnecke gemacht, wie einen Dieb hingestellt. Aber woher sollte ich das wissen? Da stand kein Hinweis, nichts.“ 28 Jahre ist Kokeza mittlerweile in Deutschland, „aber so etwas ist mir noch nie passiert“. Zwei Tage später wies ein Zettel in jener Filiale übrigens auf die rationierten Abgabemengen hin.

Lesen Sie auch: Wolfratshauser genießen Biergarten-Öffnung

„Gott sei Dank“ hat Kokezas Lieferant ihn in den vergangenen zwei Wochen „mit zweimal 20 und einmal 40 Liter versorgt, jetzt passt es wieder“. Seine Speisekarte reduzieren musste er aufgrund der Ölknappheit nicht, „wir konnten alles zubereiten“. Jetzt aber müsse er die Preise anheben. „Früher habe ich für einen Liter 4,90 Euro gezahlt, jetzt sind wir bei 9 Euro.“ Da „alles teurer geworden ist“ – Gemüse, Fleisch –, wird der Kroate die Preise um etwa 20 Prozent erhöhen. Seine Gäste, die ihn auf die gestiegenen Kosten ansprechen, würden aber Verständnis zeigen, sagt Kokeza.

Nach wie vor: Pommes ohne Ende bei Mac Donald‘s

In McDonalds-Filialen werden täglich Unmengen an Pommes und Apfeltaschen frittiert. Dazu braucht es vor allem eins: Speiseöl. Die drei Restaurants in Wolfratshausen und Bad Tölz betreiben Michael Heinritzi und Mario Federico. Mit unserer Anfrage verweisen sie uns an die deutsche Firmenzentrale in München. Das Unternehmen bestätigt, dass vor allem Sonnenblumenöl derzeit knapp ist. „Wir benutzen zum Frittieren unserer Pommes eine Pflanzenölmischung, unter anderem aus Sonnenblumen- und Rapsöl“, wobei Ersteres nur einen kleineren Teil ausmache, erklärt ein Sprecher der Schnellrestaurant-Kette. „Aufgrund der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeiten werden wir diesen geringeren Anteil von Sonnenblumenöl vorübergehend weiter reduzieren.“ Man müsse sich aber keine Sorgen machen: „Unsere Gäste können nach wie vor unsere Pommes in gewohnter Qualität bei uns bekommen.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.