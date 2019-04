Die Kolpingfamilie hegt und pflegt das Heilige Grab am Bergwald

Heilige Gräber sind eine Seltenheit in den Kirchen. In der Dreifaltigkeitskapelle am Wolfratshauser Bergwald gibt es noch eines. Und es wird jedes Jahr aufgebaut.

Wolfratshausen – Neben dem Geburts- und Hinrichtungsort hat keine Stelle die Christen im Heiligen Land mehr fasziniert als das Grab Jesu. Es ist der Ort, an dem sich das zentrale und alles entscheidende Geschehen um Jesus ereignet hat: die Auferstehung. Ein Heiliges Grab oder Ostergrab sieht man heute nicht mehr oft in den Kirchen. Die Aufklärung hat ganze Arbeit geleistet. Im Gotteslob, dem katholischen Gebet- und Gesangbuch, heißt es noch für Karsamstag: „Die Kirche weilt betrachtend am Grab Christi. Sie sinnt nach über das Geheimnis seines Leidens und Sterbens.“ Doch das Grab muss man sich meist in der Fantasie vorstellen.

Eines der wenigen Heiligen Gräber findet sich in der Dreifaltigkeitskapelle am Bergwald. Es wird jedes Jahr vor Ostern mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail von der Kolpingfamilie Wolfratshausen aufgebaut und geschmückt. Schon vor zwei Wochen haben Burkart Christ, Franz Stammler, René Brockard, Peter Drescher und Günter Fitz die ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert stammenden Kulissenteile von der Empore geholt und vor dem Altar zusammengebaut. Im Nu war das Gerüst aus Holzbalken gezimmert, an dem die Kulisse befestigt ist. Auf diese ist eine steinerne graue Treppe gemalt, die zum Grab führt. Links und rechts wachen Soldaten mit Schwertern. Die in der Stadtpfarrkirche St. Andreas aufbewahrte Christusfigur wird erst kurz vor Karfreitag in das Grab gelegt.

+ Sie helfen kräftig mit, dass das Heilige Grab jedes Jahr Gestalt annimmt: Rosa Christ (li.) und ihre Tochter Karin Stammler mit Rolf Habermann. © Foto: Lippert Restaurator Erwin Fingerling hat die alten, zerrissenen Kulissen 2002 im Auftrag des damaligen Paters Nediljko Sasic und auf Initiative von Hugo Christ von der Wolfratshauser Kolpingfamilie wieder hergerichtet. Daraufhin sagte der Pfarrer zu Christ: „Du suchst Dir ein Team und baust das Grab jedes Jahr an Ostern auf.“ Christ übernahm die ehrenvolle Aufgabe gerne. Das erste Team bestand aus ihm, Max Mayr und Thomas Bewald. Inzwischen sind es die Söhne und Schwiegersöhne sowie deren Freunde, die jedes Jahr ehrenamtlich anpacken.

Hugo Christs Witwe Rosa (78) ist immer noch die gute Seele hinter der Aktion. Sie trommelt die Männer zusammen, putzt die Dreifaltigkeitskirche vor Ostern, verhängt die Fenster mit schwarzen Tüchern, wäscht das Grabtuch und befestigt ganz zum Schluss zusammen mit ihrer Enkelin Theresa (18) die 70 bunten Kugeln am Altar.

Diese Glaskugeln in Gelb, Blau, Grün, Rot und Weiß gehören seit dem 12. Jahrhundert in Süddeutschland zum Heiligen Grab. Sie stammen aus venezianischen Glashütten und gelten als Sonnen- und Glückssymbole. „Wir füllen sie mit destilliertem, gefärbten Wasser. Das sieht sehr schön aus“, sagt Rosa Christ. Die roten und weißen Kugeln unten am Grab stehen für das Blut und das Wasser, das Jesus vergossen hat.

Christ trägt mit ihrer Tochter Karin Stammler auch jedes Jahr die Jesus-Figur die Bergwaldstufen hinauf zur Dreifaltigkeitskapelle. Wie ein Baby halte sie sie sicher in ihren Armen, erzählt sie und lacht. Ab Ostersonntag ersetzt eine stehende Blechfigur die liegende zum Zeichen der Auferstehung Christi. Ein echter kleiner Springbrunnen, aus dem ein Hirsch das Wasser des Lebens trinkt, sowie frischer Blumenschmuck von Floristin Manuela Schäffler runden das Bild ab.

Für die Arbeiten brauchen die Kolping-Mitglieder zwei Samstagvormittage. „Ich finde, das Heilige Grab ist eine wunderbare, erhaltenswerte Tradition. Deshalb engagieren wir uns dafür“, sagt Karin Stammler, die mit dieser Brauchtumspflege aufgewachsen ist und die ihren Osterurlaub mit der Familie jedes Mal so legt, dass sie bei den Vorbereitungen dabei sein kann. Die Wolfratshauser Kolpingfamilie hat im Übrigen auch den Kalvarienberg im Jahr 1975 wiederhergestellt. Mithilfe des städtischen Bauhofs wurden die einzelnen Stationen von Grund auf erneuert. Dank hiesiger Handwerksmeister und Spender hielten sich die Kosten in Grenzen.

Die Dreifaltigkeitskapelle wurde 1715 aufgrund eines Gelöbnisses des Ratsherrn und Bürgermeisters Joseph Lang nach Beendigung des Spanischen Erbfolgekrieges erbaut, wie Hobby-Kunsthistoriker Rolf Habermann weiß. Sie besteht aus einem schlichten, länglichen Baukörper mit einem Dachreitertürmchen. „Die Figuren im Inneren werden dem Wolfratshauser Anton Erinner zugeschrieben“, so Habermann.

Am Karfreitag können die Gläubigen im Anschluss an den Kreuzweg Kirche, Altar und Heiliges Grab bewundern. „Es gibt keine Andacht. Jeder sitzt ruhig auf der Bank, betet oder geht in sich“, sagt Rosa Christ. Hier in Wolfratshausen, hoch droben im Bergwald, kann der Besucher tatsächlich „betrachtend am Grab Christi weilen“, so wie es im Gotteslob steht. Tanja Lühr

Geöffnet

Ist die Dreifaltigkeitskapelle am Karfreitag von 10 bis 19 Uhr, am Karsamstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 14 bis 18 Uhr.