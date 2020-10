Kolpingfamilie überlässt Zunftstange der Stadt Wolfratshausen

19 Zunftstangen sind im Besitz der Kolpingfamilie Wolfratshausen. Die letzte, schön restaurierte, haben die Kolperer jetzt Bürgermeister Klaus Heilinglechner übergeben.

Wolfratshausen – Ob bei der Fronleichnams- und Johannifloßprozession oder beim traditionellen Trachten- und Schützenumzug während des Münchner Oktoberfestes: Mit ihren aufwändig gestalteten Zunftstangen sorgte die Kolpingfamilie in den vergangenen Jahren stets für großes Aufsehen. Das letzte der insgesamt 19 Kunstwerke überreichten der Restaurator Christian Wiegerling und Kolping-Ortsvorsitzender Sebastian Rid nun an Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Einst stieß Kolping-Vize-Ortsvorsitzender Franz Holzheu im Dachboden sowie in den Abstellräumen der St.-Andreas-Kirche auf die Relikte Vergangenheit. „Sie waren in einem erbärmlichen Zustand“, erinnert sich Wiegerling. Der in Bad Tölz lebende Restaurator wollte das ändern und machte sich 2009 an die Arbeit. Um der letzten Zunftstange neuen Glanz zu verleihen, hat er nach eigenen Angaben etwa 100 Arbeitsstunden benötigt. So galt es unter anderem, die Fassungen zu festigen, Ornamente neu zu schnitzen und die farbige Oberfläche zu retuschieren. „Da ich Knochen- und Hautleim verwendet habe, waren die Trocknungsphasen recht lang“, so Wiegerling.

Blickfang ist das Bildnis des heiligen Nikolaus am oberen Ende der Zunftstange. Die Heiligenfigur und das Zeichen der Zunft symbolisieren die Verbindung von kirchlichem und profanem Kulturgut. Jeder Berufsstand hatte zwei Zunftstangen. Verwendet haben sie Flößer, Maurer, Schneider, Schmiedehandwerker, Krämer, Metzger, Zimmerer, Brauer, Weber und Gerber. „Die älteste der 19 Zunftstangen stammt aus dem Jahr 1666“, weiß der Restaurator.

Die Kolpingfamilie, die aus dem 1852 gegründeten Wolfratshauser Gesellenverein hervorging, sieht sich als Bewahrer der einstigen Handwerkszünfte. „Wir wollen das unbedingt fortführen“, unterstrich Sebastian Rid. Da die Stangen zum Teil aus organischem Material wie Kreide und verschiedenen Erden bestehen, empfahl sich die Lagerung in der Kirche. Dort stehen einige Exemplare aufgereiht hinter dem Altar. „Sie brauchen kalte Raumluft“, erklärte Wiegerling. An Weihnachten und Ostern stehen die Zunftstangen im Mittelgang der Kirche St. Andreas.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner zeigte sich vom Engagement der Kolpingfamilie beeindruckt. „Der ideelle Wert der Zunftstangen steigt, wenn sie jemand restauriert und pflegt“, lobte er. Er dankte in diesem Zusammenhang auch dem Kolpingmitglied Franz Stammler, der die Verantwortung für die Bewahrung dieser Schmuckstücke übernommen hat. „Die Zunftstangen sind auch ein deutlich sichtbares Zeichen für den Zusammenhalt“, glaubt der Rathauschef. Weil im Sitzungssaal des Rathauses bereits zwei Exemplare stehen, trug er die nun überreichte Zunftstange stolz in sein Amtszimmer. Die für die Restaurierung der Zunftstangen notwendigen finanziellen Mittel sammelte die Kolpingsfamilie aus den Erlösen des Rosenmontagsballs, der Sommernachtsjohannifeier, Spenden und anderen Veranstaltungen. Die Kosten für die Wiederherstellung des neunzehnten Prunkstücks übernahm Christian Wiegerling.