Kreative Köpfe, die auch mal ums Eck denken

Das Wolfratshauser Unternehmen EckArt Design produziert und vertreibt pfiffige Werbemittel.

VON PETER BORCHERS

Wolfratshausen– Tassen, Bälle, Fanschals und Handy-Gadgets mit dem Firmenlogo, das Schlüsselband, auf dem ein Slogan prangt – vielen sind diese Give Aways gerade in der Weihnachtszeit untergekommen – die profane Basis der Werbegeschenke sozusagen. Auf die Spitze treibt es bisweilen die Wolfratshauser Firma EckArt Design Werbemittel GmbH: Auf Wunsch beglückt sie ihre Kunden mit ausgefallenen Handyhaltern, fußbodenschonenden Schuhen für Biertisch-Garnituren oder gar einem Schwimmtrampolin. Was es mit Letzterem auf sich hat? Dazu später mehr.

Gegründet haben die am Obermarkt 14 ansässige Werbemittel-Agentur – Jahresumsatz zwischen drei und vier Millionen Euro – die Münchner Roland und Doris Eckert im Jahr 1992. „Roland hat ein Talent, Menschen für seine tollen Ideen zu begeistern“, sagt Jörn Draser. Unter anderen auch ihn selbst. Als Handelsvertreter für Werbemittel auf Provisionsbasis stieß der heutige Geschäftsführer nach Berufsoberschule und Zivildienst 2001 zu den Eckerts. Die siedelten ihr Unternehmen nach dem Umzug aufs Land im Dietramszeller Ortsteil Erlach an. Weil die Firma damals nur aus drei Leuten bestand, „hat jeder von uns alles gemacht“. Draser lernte so „das Geschäft von der Pike auf“.

Doris und Roland Eckert gewannen dank ihrer Kreativität rasch namhafte Klienten, darunter „Kracher wie Tabakkonzerne und große Brauereien“, erinnert sich Draser. Das Normale war dem Unternehmensgründer selten gut genug, ausgefallen sollten die Werbemittel sein. „Roland hat zur Jahrtausendwende das Wende-Cap erfunden“, erzählt der gebürtige Siebenbürger. Auf der einen Seite der Kappe stand „Goodbye 1999“, einmal umgedreht war „Welcome 2000“ lesen – „der absolute Renner“ zum Millennium. Auch der berühmte Kickfinger – Miniatur-Fußballschuhe, die man über Zeige- und Mittelfinger stülpt – entsprang der Fantasie Eckerts.

Elf Jahre lang bezog EckArt Design seine Produkte über Zwischenhändler in Deutschland, dann knüpfte das Unternehmen selbst Kontakte zu Herstellern in China. Mit dem Schlüsselbandfabrikanten – ein ehemaliger Englischlehrer, mit dem es sich bestens kommunizieren lässt – arbeiten die Wolfratshauser noch heute zusammen. Der Weg nach Asien war steinig. „Wir haben neue Produkte und Lieferanten ausprobiert und sind auch mal auf die Schnauze gefallen“, bilanziert Draser. Qualitätsansprüche deutscher Kunden und die Arbeit chinesischer Lieferanten würden sich nun mal nicht immer decken. Auch heute zahle er bisweilen Lehrgeld.

2015 zog es die Eckerts zurück in die Landeshauptstadt, Draser hatte kurz zuvor – nun als Mehrheitseigner – die Leitung übernommen. Im Zuge der Neuordnung zog die Firma ins Wolfratshauser Zentrum. Das war dem 41-Jährigen ein Anliegen, „da wir hier die passende Infrastruktur vorfanden“ – Stichwort: schnelles Internet. Eckert, weiterhin an seinem Baby beteiligt, widmete sich neuen Projekten: Er vertreibt heute in seinem Kiosk im Glockenbachviertel regionale Produkte, darunter von ihm selbst kreierte Limonaden.

Mit der Übersiedlung an die Loisach wurde die heute zwölf Mitarbeiter starke Agentur – alle kommen aus der Region – ein Ausbildungsbetrieb. Der erste Lehrling, Luiza Cabrera, arbeitet bis heute für Draser.

Wechsel vom Besprechungsraum ins Großraumbüro: Die Atmosphäre dort ist aufgeräumt. Martin Fehrmann, mit 63 unangefochtener Senior der Truppe, erträgt gelassen, dass ihn die Kollegen nur „Alti“, rufen. In der Vorweihnachtszeit verbrachte die gesamte Belegschaft einen Nachmittag auf der Wolfratshauser Open-Air-Eisfläche. Draser sind solche Auszeiten „sehr wichtig. Was bin ich denn ohne zufriedene Mitarbeiter? Gar nichts.“

Unter dem Stress, dem beispielsweise Angestellte von Werbeagenturen ausgesetzt sind, scheinen Drasers Leute, die in einzelnen Teams zusammenarbeiten, selbst in der Vorweihnachtszeit nicht zu leiden. Natürlich gebe es hie und da hitzigere Phasen, sagt der Murnauer, „aber wir haben die 40-Stunden-Woche und seit der Einführung der Zeiterfassung 2018 Gleitzeit“. Dem Geschäftsführer ist wichtig, dass seine Angestellten anfallende Überstunden auch abbauen.

Auch einen Verhaltenskodex hat sich das Unternehmen auferlegt, nachzulesen auf der Homepage. EckArt arbeitet nach eigenen Angaben nicht mit Partnern zusammen, die Zwangs- oder Kinderarbeit dulden, lehnt Diskriminierungen, Belästigungen und Misshandlungen strikt ab, pocht auf ordentliche Arbeitsverträge, -zeiten und Vergütungen, sichere und gesunde Arbeitsplätze sowie einen nachhaltigen Klima- und Umweltschutz. „Wir haben namhafte Unternehmen als Kunden, die auf diese Dinge ebenfalls sehr viel wert legen“, sagt Draser.

Und was ist nun das eingangs erwähnte Schwimmtrampolin? Eine Brauerei wollte so ein Teil unbedingt für ihre Kunden. Jörn Draser musste sich „zunächst schlaumachen, wie so etwas überhaupt funktionieren kann: Im Grunde „ist das ein großer aufblasbarer Schwimmreif mit einer Sprungmatte in der Mitte, auf der man auf dem Wasser hüpfen kann“, sagt der 41-Jährige. Er beriet sich mit seinen Partnern in Fernost, und ruckzuck war das Produkt in Deutschland. So schnell geraten die Leute von EckArt Design eben nicht ins Schwimmen.

peb

Lesen Sie auch: MTS: Ein Sportartikel-Riese aus Wolfratshausen