Die Kreisklinik hat einen neuen Ärztlichen Direktor

Die Kreisklinik am Moosbauerweg hat den neuen Ärztlichen Direktor am Donnerstag der Presse vorgestellt. Einen Gedanken stellte der Mediziner in den Mittelpunkt.

Wolfratshausen – Dr. Josef Orthuber (60) war in seiner Jugend in Niederbayern ein begeisterter Fußballer, unter anderem spielte er gegen den späteren Weltmeister Klaus Augenthaler. „Damals habe ich viel für meinen Beruf gelernt“, erzählt er. Denn: Fußballer müssen Teamplayer sein. Und genau das kam ihm später in seiner Eigenschaft als Chefarzt für Anästhesie an der Kreisklinik zugute, der er seit 28 Jahren angehört. Seine Vergangenheit als Mannschaftssportler wird ihm auch nützen, wenn er in den kommenden zwei Jahren als Ärztlicher Direktor fungiert, einem Ehrenamt an der Kreisklinik.

Am Donnerstag wurde der Mediziner im Casino der Kreisklinik der Presse vorgestellt. Und zwar von einem Mann, der sein Amt ebenfalls am 1. Januar angetreten hat: dem neuen Geschäftsführer der Klinik, Ingo Kühn, Nachfolger von Hubertus Hollmann. „Ich bin froh, in den nächsten zwei Jahren einen so erfahrenen Mann an meiner Seite zu haben“, sagte er mit Blick auf Orthuber. Schließlich werden die Herausforderungen im Gesundheitssektor eher größer als kleiner. Außerdem will die Klinik auf dem Weg zur Spezialisierung weiter voranschreiten. So plant man am Moosbauerweg, eine Endoprothetik-Abteilung einzurichten. Sprich: künstlicher Gelenkersatz. „Wir werden gut zu tun haben“, prophezeite Kühn.

Der scheidende Ärztliche Direktor Dr. Michael Trautnitz blickte auf zwei bewegte Jahre zurück. So fiel in seine Zeit die Einrichtung der Geburtshilfe als Hauptabteilung in Kooperation mit Starnberg. Sie war ein Politikum, Frauen sollten weiterhin ihre Kinder im Landkreis zur Welt bringen können. „Das ist Grund- und Regelversorgung per se“, sagte er. Also das Kerngeschäft der Klinik.

Darüber hinaus spezialisierte man sich in der Ära Trautnitz auf bestimmte Bereiche, etwa die Akut-Geriatrie, sprich Altersmedizin, oder das Thema Weaning, sprich Entwöhnung von Beatmungsgeräten. „Ich habe es als meine Aufgabe betrachtet, die Kollegen bei der Schwerpunktbildung zu unterstützen“, erklärte Trautnitz. „Das war mein Job.“ Man habe sich dabei als fleißig und innovativ erwiesen.

Josef Niedermaier, Landrat und in dieser Eigenschaft auch Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik, machte deutlich, dass die Gesundheitspolitik des Bundes kontinuierliches Arbeiten immer mehr erschwert. „Die Rahmenbedingungen ändern sich dauernd“, sagte er. Daher seien Partnerschaften wichtig, dank derer man „Schwankungen aushalten“ könne. Im übrigen sei der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern essenziell wichtig. „Ich hoffe, dass er so gut bleibt, wie er ist.“

Dr. Josef Orthuber machte genau das zum Thema. Er zitierte aus dem Leitbild der Klinik: „Der Mensch steht als Patient und als Mitarbeiter im Mittelpunkt unseres Handelns.“ Das soll sein Motto sein, wenn er in den nächsten zwei Jahren sein Amt als Ärztlicher Direktor ausübt. Ein Teamplayer eben.