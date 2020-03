Kreisklinik ist auf Vielzahl von Covid-19 Patienten vorbereitet

Geschäftsführer Ingo Kühn ist sicher: Auf die Kreisklinik kommen unruhige Tage zu. Er geht davon aus, dass viele Covid-19 Patienten eingeliefert werden.

+ Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik. © Foto: Archivn Bad Tölz-Wolfratshausen – Als um die Jahreswende erste Berichte über ein neuartiges Virus in China auftauchten, dachten viele: China? Das ist weit weg. Nicht so Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik. Spätestens, als die ersten Fälle in Starnberg öffentlich bekannt wurden, ahnte er, dass da etwas auf ihn und seine 400 Mitarbeiter zukommen könnte. Aber von der Dynamik, die das Ganze angenommen hat, ist auch er überrascht. „Dafür gibt es leider keine Lehrbuch.“

Stand Donnerstag wurde im Campus am Moosbauerweg genau ein Verdachtsfall betreut. „Der Patient ist in einem Einzelzimmer untergebracht, um Infektionsgefahr vorzubeugen.“ Die Mitarbeiter der Klinik nähern sich ihm nur mit Schutzkleidung, sprich FFP2-Maske, Brille, Schutzanzug sowie einem Kittel.

Kühn ist sicher, dass im Lauf der nächsten Tage noch mehr Fälle in die Klinik kommen. „Wir haben hier die Ruhe vor dem Sturm“, vermutet er. Alles andere ist unklar. Wie viele Fälle werden es sein? Wie schwer werden die Verläufe sein, müssen die Patienten stationär oder intensiv versorgt werden? Darauf weiß niemand eine Antwort. „Ich kann nur sagen, dass wir gut gerüstet sind.“ So hat die Klinik wie gefordert Operationen verschoben und hält Kapazitäten vor. Darüber hinaus tagt jeden Tag eine Taskforce, um die Lage neu zu bewerten.

Beatmungsgeräte sind in der Kreisklinik vorhanden

Was der Kreisklinik zugute kommt, ist das so genannte Weaning-Zentrum, in dem Patienten von Beatmungsgeräten entwöhnt werden. Sprich: Es sind Beatmungsgeräte vorhanden. „Und wir haben auch eine beachtliche Expertise“, so Kühn. Das könnte noch wichtig werden, zu den Symptomen von Covid-19 gehört akute Atemnot.

In der Tölzer Asklepiosklinik werden laut Pressesprecher Christopher Horn einzelne Covid-19 Patienten stationär versorgt. Auch hier rüstet man sich für die kommenden Tage. „Wir beobachten die Situation genau“, so Horn.

In Bad Tölz hat man eine genaue Vorgehensweise für Verdachtsfälle erarbeitet, die aufgrund der Schwere der Symptome eine stationäre Weiterbehandlung benötigen. So gibt es „vordefinierte Bereiche, die bei Bedarf erweitert werden können.“ Eine Ansteckungsgefahr besteht angesichts der abgetrennten Station und der Zimmerisolierung nicht.

Patienten und deren Angehörige kann Horn beruhigen. „Der Klinikbetrieb läuft derweil normal weiter. Dringende, nicht aufschiebbare Eingriffe werden weiterhin durchgeführt.“ Alle anderen Patienten werden telefonisch informiert und ein neuer Termin vereinbart.

Das besondere Augenmerk gilt in dieser schwierigen Situation den Mitarbeitern. „Wir wissen, dass es für sie persönlich und ihr Umfeld eine unglaublich anstrengende Zeit ist und bieten daher auf Wunsch unter anderem an, dass sie anonym Kontakt zu einer externen Mitarbeiterberatung aufnehmen können.“ Man stehe den Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite.