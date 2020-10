Kreisklinik zahlt für Behandlungsfehler 100.000 Euro

2008 wurde an der Kreisklinik ein Darmverschluss nicht erkannt, mit beinahe tödlichen Folgen für eine Patientin. Jetzt endete der Rechtsstreit mit einem Vergleich.

Geretsried – Der Rechtsstreit dauerte neun Jahre. Er endete nun vor dem Oberlandesgericht, da die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, mit einem rechtskräftigen Vergleich: Die Kreisklinik Wolfratshausen wird einer heute 37-jährigen Geretsriederin wegen eines Behandlungsfehlers im Jahr 2008 in Summe 75 000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Hinzu kommen weitere 25 00 Euro für Kosten, die die Frau beispielsweise für Haushaltsführung, Fahrten, Therapien und Reha-Maßnahmen tragen musste. Sollten sich künftig Komplikationen als Folge der Behandlung der Frau zwischen dem 4. und 9. Juni 2008 ergeben, haftet die Klinik für sämtliche materiellen und immateriellen Schäden ebenfalls.

Am 28. Mai 2008 war die Geretsriederin in der Kreisklinik laparoskopisch am Blinddarm operiert und zwei Tage später entlassen worden. Weil sie weiterhin von Schmerzen geplagt wurde, zudem unter Verstopfung litt, suchte die Frau am 4. Juni erneut das Haus am Moosbauerweg auf, wo man sie auf die Intensivstation verlegte. Sie litt unter Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Dass ein Verschluss des Dünndarms die Ursache dafür sein könnte, bemerkte in den folgenden vier Tagen offenbar keiner der Mediziner in der Chirurgischen Abteilung.

Es könne doch nicht sein, dass Ärzte in einer deutschen Klinik heutzutage ganze vier Tage benötigen, um einen Darmverschluss festzustellen, so der spätere Vorwurf der Geretsriederin vor dem Landgericht München II. Dort hatte in erster Instanz ein Sachverständiger erklärt, dass sich die Hinweise auf einen Darmverschluss am zweiten Tag nach der erneuten Aufnahme der Patientien erhärtet hätten. Aus diesem Grund wäre spätestens am Abend des 5. Mai „eine weitere radiologische Untersuchung“ geboten gewesen, so der Gutachter. Die Geretsriederin sagte vor Gericht zudem aus, schlecht betreut worden zu sein. Ärzte und Schwestern hätten sie für eine Simulantin gehalten.

Not-Operation in der Nussbaumstraße in München

Am 7. Juni öffneten die Mediziner in Wolfratshausen zur Abklärung in einer Not-OP die Bauchhöhle der Frau. In der Nacht auf den 9. Juni verschlechterte sich ihr Zustand abermals massiv. Man entschied sich, sie in die Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität an der Nussbaumstraße zu verlegen. Die Münchner Ärzte versetzten die Geretsriederin in ein künstliches Koma, operierten sofort und diagnostizierten unter anderem einen akuten Darmverschluss, einen postoperativen septischen Schock sowie ein akutes und subakutes Leberversagen. Während der OP erlitt sie mehrfach einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. In der Folge musste die Frau noch weitere drei Mal unters Messer.

Mit den Folgen wird die Geretsriederin leben müssen, auch wenn es ihr heute nach Auskunft ihrer Anwältin Claudia Thinesse-Wiehofsky den Umständen entsprechend gut gehe. „Sie ist eine Kämpferin und froh, dass ihre zukünftigen Ansprüche gesichert sind“, so die Juristin. „Die Ungewissheit in den neun Jahren hat sie doch sehr belastet.“ Früher oder später werde es aufgrund der Verwachsungen – die OP-Narbe ziehe sich vom Brust- bis zum Lendenwirbelbereich – zu Problemen kommen, so Thinesse-Wiehofsky. Das habe sich bei der Geburt des ersten Kindes ihrer Mandantin angedeutet. Es musste per Kaiserschnitt geholt werden, was sich als „überaus gefährlich“ erwies. Aus diesem Grund hätten die Geretsriederin und ihr Mann beschlossen, auf weitere Kinder zu verzichten. Entschuldigt habe sich bei ihrer Mandantin übrigens „nie jemand“. Aus der Kreisklinik war zu dem Vergleich keine Stellungnahme zu bekommen.