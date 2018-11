Kriminalist der eigenen Familiengeschichte

Christian Berkel ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein ebensolcher Autor. Davon konnte sich das Publikum bei einer Lesung in der Buchhandlung Rupprecht überzeugen.

Wolfratshausen – Schon seit Jahren ist der Schauspieler Christian Berkel als Hauptakteur in der ZDF-Fernsehserie „Der Kriminalist“ in vielen deutschen Wohnzimmern zu Hause. Nun sitzt er in Fleisch und Blut auf einer kleinen Bühne in der Buchhandlung Rupprecht in Wolfratshausen und ist im Begriff, aus seinem ersten Roman „Der Apfelbaum“ zu lesen. Die Neugierde, ob der vom Erfolg verwöhnte Darsteller auch als Schriftsteller einen positiven Eindruck hinterlassen kann, hat die Stuhlreihen des Buchgeschäfts gut gefüllt.

Der Roman des 61-Jährigen handelt von der komplizierten Beziehung seiner Mutter Sala aus jüdischer Familie und seinem Vater Otto aus der Arbeiterklasse. Obwohl der Zweite Weltkrieg den beiden etliche Steine in den Weg legt und zu Friedenszeiten wahre Odysseen für die jungen Menschen beginnen, lässt sich die ungewöhnliche Liebe der zwei Menschen nicht in die Knie zwingen.

Bevor Berkel zum Mikrofon greift, begrüßt Geschäftsführerin Maria Rupprecht das Publikum und bittet ihren Gast, von der Entstehung des Romans zu erzählen. „Den Wunsch, diese Geschichte, meine Familiengeschichte, zu erzählen, hatte ich schon sehr lange“, berichtet der gebürtige Berliner. Drei Jahre habe die Recherche gedauert – verbunden mit zahlreichen Reisen und Archivbesuchen. Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, Licht in den dunklen Abschnitt der Vergangenheit zu bringen, über den seine Eltern nur selten ein Wort verloren hätten.

Lesen Sie auch: Erfolgreich in der Altstadt

Beim Vorlesen der ersten Seiten seines Buches kommen das schauspielerische Talent und die Erfahrung als Hörbuchsprecher zur Geltung. Die Kombination aus detailreicher Beschreibung und lebhafter Erzählweise lassen vor dem inneren Auge der Zuhörer Gesichter, Orte und Szenen entstehen. Der Autor springt zur ersten Begegnung von Sala und Otto und schließt eine spätere Passage aus dem Leben seiner Mutter in einem Internierungslager in den französischen Pyrenäen an.

Als die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, klappt Berkel das Buch zu, was das Publikum kollektiv mit einem enttäuschten Seufzen quittiert. Auf Rupprechts Frage nach dem Titel des Buches, schildert Berkel eine Szene aus seiner Kindheit. „Der Apfelbaum im Garten war meine erste Bühne“, erinnert er sich. Nach einer Vorstellung für Gäste seiner Mutter habe er zum ersten Mal von seinen jüdischen Wurzeln erfahren. Die lange Warteschlange vor dem Signiertisch des Autors macht das Resultat des Abends deutlich: Der hauptberufliche Schauspieler hat die Prüfung in seinem Nebenfach mit Bravour bestanden.

Leonora Mitreuter