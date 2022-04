Todesmarsch-Dokumentation von Max Kronawitter läuft jetzt im Kino

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Die Todesmarsch-Dokumentation des Eurasburger Filmemachers Max Kronawitter läuft nächste Woche im Kino, am Mittwoch in Wolfratshausen, am Freitag in Dorfen. © Thomas Plettenberg / Archiv

„Todesmarsch“: So nennt man den Zug der evakuierten KZ-Häftlinge in den letzten Kriegstagen in Richtung Süden. Die Dokumentation von Max Kronawitter läuft jetzt im Kino.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zu den vielen Dingen, die die Pandemie unmöglich gemacht hat, gehört auch die öffentliche Ausstrahlung der Todesmarsch-Dokumentation mit dem Titel „Als das Grauen vor die Haustür kam“, die der Filmemacher Max Kronawitter gedreht hat. Eigentlich hatte der Eurasburger den Plan, den Film im vergangenen Jahr an eben jenen Orten zu zeigen, durch der der Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge in den letzten Kriegstagen 1945 kam, von Dachau über das Würmtal und Wolfratshausen bis nach Waakirchen.

Aktuelle Nachrichten aus Eurasburg lesen Sie hier.

Doch das erwies sich als nicht durchführbar. Also musste die Premiere im Internet stattfinden. Ende April zeigte Kronawitter eine gekürzte Version, die viel Zuspruch fand. Jetzt steht einer Ausstrahlung nichts mehr im Weg. „Wir freuen uns, dass wir die Langfassung zum 77. Jahresgedenken nun zeigen können“, sagt der Filmemacher. In der Zwischenzeit seien weitere Interviews geführt worden, die in den Film mit eingeflossen sind. Die Aufführungstermine im Landkreis mit einer Einführung des Regisseurs sind am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr im Wolfratshauser Kino (Reservierung unter Ruf 0 81 71/2 11 05) und am Freitag, 29. April, im Bürgerhaus in Degerndorf (19 Uhr). Weitere Informationen unter kronawitter@ikarus-film.de. Das Büro ist vom 18. bis 23. April nicht besetzt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.