Aktivist aus Wolfratshausen gestaltet „Wayang Kardus“ für die documenta fifteen

Von: Andrea Weber

Bunte Sozialkritik: Angelehnt an die traditionellen Schattenfiguren seiner Heimat Indonesien zeigt der Waldramer Künstler Sri Maryanto auf der Kasseler documenta Pappfiguren. © web

Der Waldramer Sri Maryanto zeigt Pappfiguren, auf indonesisch „Wayang Kardus“, auf der documenta fifteen. Seine Kunstwerke stehen für Vielfalt.

Wolfratshausen – Sie demonstrieren weltweit gegen politische und sozialkritische Auseinandersetzungen. Aber wenn sie kommen, dann sind sie nicht allein. Die Künstler des Kollektivs „Taring Padi“ aus Yogyakarta bauen und bemalen große Pappfiguren, mit beweglichen Gelenken, an Stangen befestigt, angelehnt an die traditionellen Schattenfiguren ihrer Heimat. Sie gehen mit ihnen auf die Straße und setzen sich für Umwelt, Menschenrechte und Gerechtigkeit ein.

„Wir geben den Menschen eine visuelle Stimme“, sagt der indonesische Künstler Sri Maryanto. Er lebt seit 2009 mit seiner Frau, der Papierkünstlerin Eva Pangestian Harahap, und zwei Kindern in Waldram bei Wolfratshausen und gehört zur zweiten Generation dieser Aktivisten.

Wolfratshausen: Künstler Sri Maryanto zeigt indonesische Pappfiguren auf der documenta fifteen

Seit Wochen arbeitet der 46-Jährige in Workshops mit Kindern der Montessorischule Biberkor in Berg und mit Künstlern aus München und Kempten an solchen übergroßen Pappfiguren – auf indonesisch „Wayang Kardus“ genannt. Insgesamt sind über 100 Figuren entstanden – menschliche Wesen, Fantasiefiguren, Tiere, Geister und abstrakte Gestalten, handgemacht und bunt bemalt. Sie werden am 25. Juni auf der documenta fifteen in Kassel mit 900 weiteren Figuren während eines Straßenumzugs präsentiert und danach mit Kunstwerken der indonesischen Künstlervereinigung im Hallenbad Ost und auf dem Friedrichsplatz Kassel ausgestellt. Die documenta in Kassel zählt zu den weltweit wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst.

Das Künstlerkollektiv „Taring Padi“ gründete sich 1998 nach dem Ende der Militärdiktatur in dem Inselstaat. Bis heute sind seine Mitglieder weltweit aktiv. Sri Maryanto wurde in der Stadt Klaten 1976 geboren, in eine Zeit, in der die Menschen von der Regierung ihres Landes im Ungewissen gehalten wurden, etwa in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, Verhaftungen oder Unterdrückung. „Erst später wurde mir klar, dass man uns Kindern in der Schule nie die Wahrheit erklärt hat“, sagt der Indonesier.

Pappfiguren für die documenta stehen für Vielfalt

Sri Maryanto studierte von 1999 bis 2006 an der Kunstakademie in Yogyakarta. Danach beschäftigte er sich intensiv mit verschiedenen Drucktechniken und wurde für seine Kunst in Indonesien mehrfach ausgezeichnet. Der akademische Künstler ging 2009 nach Deutschland, studierte zuerst Kunstgeschichte in Trier und anschließend Grafik und Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Markus Oehlen. In seiner Diplomarbeit „Tuhantu“ mit wandgroßen Acrylbildern in jeweils nur einer Farbe und mit seelenartigen Gestalten arbeitete Sri Maryanto die Geschichte seiner Heimat und die Erfahrungen seiner Kindheit auf.

Die aktuellen Pappfiguren für die diesjährige documenta, die mit Hilfe von Kindern und Künstlern entstanden sind, stehen für „Vielfalt“. „Bilder“, sagt der Künstler, „transportieren Botschaften weit sichtbarer als es Worte können.“

