„Die Menschen haben wieder richtig Lust“: Kulturreferent Sepp Schwarzenbach plant neue Formate

Von: Dominik Stallein

Das Wirtefest ist ein Höhepunkt des Jahres. Kulturreferent Sepp Schwarzenbach möchte die Veranstaltung weiterführen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sepp Schwarzenbach ist neuer Kulturreferent und hat sich erste Ziele gesetzt. Eines: Junge Künstler fördern. Er spricht im Interview auch über Sparmaßnahmen.

Wolfratshausen – Klassische Konzerte, Bilderschauen, Traditionsfeste: Wolfratshausen hat kulturell vieles zu bieten. Sepp Schwarzenbach ist seit zwei Wochen Kulturreferent des Stadtrats und damit Nachfolger von Alfred Fraas. Der 31-jährige Gastronom betreibt die Zeppelin-Bar in Wolfratshausen und wartet seit Beginn der Corona-Pandemie auf eine Eröffnung seiner Tingel-Tangel-Bar – „eine Bühne der wilden Künste“, wie er selbst sagt. Im Interview mit unserem Volontär Dominik Stallein spricht der CSU-Stadtrat über junge Künstler, Sparmaßnahmen und verrät, was ihm Hoffnung auf neuen Schwung gibt.

Sepp Schwarzenbach © Hans Lippert

Herr Schwarzenbach, Sie wollen eine „Bühne der wilden Künste“ eröffnen. Wird sich die Wolfratshauser Kulturlandschaft mit Ihnen als Kulturreferent des Stadtrats verändern?

Schwarzenbach: Ich möchte auf jeden Fall versuchen, noch mehr Bereiche der Kultur abzudecken. Es gibt viele junge Künstler, die abseits des Mainstreams oder der großen Veranstaltungen unterwegs sind. Das sind zum Beispiel Musiker, von denen einige jetzt in München spielen, weil sie in der Region keine Bühnen gefunden haben. Ich glaube, dass ich durch mein Alter einen guten Zugang zur jungen Generation von Künstlern habe. Das möchte ich natürlich nutzen. Kultur ist nicht nur klassische Musik und Malerei.

Das Amt des Kulturreferenten deckt diese Bereiche aber auch ab – haben Sie Berührungspunkte mit Klassik und Malerei?

Schwarzenbach: Teilweise schon, natürlich. Für mich geht es jetzt erst einmal darum, die Menschen kennenzulernen, die sich hier engagieren und die Kulturveranstaltungen in all ihren Formen organisieren und prägen. Ich weiß, dass viel Neues auf mich wartet, aber das ist eine Reise, auf die ich mich gerne begeben möchte.

Wirtefest, Flussfestival, kleine Konzerte: Wolfratshausen bietet viele Kultur-Formate

Wie ist Wolfratshausen in Ihren Augen derzeit kulturell aufgestellt?

Schwarzenbach: Ich denke, dass wir ein gutes Angebot machen. Das Flussfestival als Aushängeschild muss ich da natürlich nennen. Das ist eine Veranstaltungsreihe mit einer riesigen Strahlkraft. Aber es gibt auch Formate wie das Wirtefest, bei dem die ganze Bevölkerung in Berührung mit Kultur kommt, oder kleine, nette Angebote wie die Pop-Up-Konzerte, die von der Stadt während der Lockdowns organisiert wurden. Während der Corona-Pandemie konnte leider weniger stattfinden. Aber die Basis, die wir in Wolfratshausen haben, ist sehr gut.

Ist der Zeitpunkt für Ihren Amtsantritt – viele Lockerungen sind angekündigt – besonders günstig?

Schwarzenbach: Da liegt eine große Chance: Nach den vielen Monaten mit Veranstaltungsverboten oder Einschränkungen haben die Menschen wieder richtig Lust auf Kultur, Veranstaltungen und Erlebnisse. Auch die Künstler selbst brennen auf Auftritte oder Ausstellungen. Ich bin sicher, dass wir diesen Schwung nutzen können.

Das Ende der Corona-Maßnahmen ist eine Chance – die finanziellen Auswirkungen der Pandemie trüben die positiven Aussichten. Wie wollen Sie diesen Spagat schaffen?

Schwarzenbach: Wir alle haben in den vergangenen Jahren gelernt, kreativ zu sein und neue Lösungen zu finden. Es gibt sicherlich Kulturangebote, die Geld kosten. Aber wir haben mit dem Wirtefest oder den angesprochenen Pop-Up-Konzerten auch tolle Beispiele für Veranstaltungsformate, die für die Stadt nicht extrem kostspielig sind und trotzdem viele Menschen in Kontakt mit der Kultur bringen. Aber es stimmt schon: Vielleicht können wir uns das eine oder andere Zuckerl künftig nicht so leisten, wie wir es uns wünschen würden.

Haben Sie sich ein Ziel gesetzt für Ihre Amtszeit bis 2026?

Schwarzenbach: Ich habe mehrere Dinge, die ich gerne angehen möchte, aber nicht das eine große Ziel. Ein Wunsch von mir wäre es, die vielen Kulturschaffenden in der Region ein bisschen zusammenzuführen, so könnten neue, tolle Angebote entstehen. Und natürlich ist es mir ein Anliegen, dass noch mehr Menschen durch die Veranstaltungsformate erreicht werden. Kultur, finde ich, sollte niederschwellig sein. Dafür gibt es auch Beispiele, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. Die großartige Arbeit von den Burschenvereinen zum Beispiel, die Maifeiern ausrichten. Das ist Heimat, Tradition und damit auch Kultur. Für mich gehört das auf jeden Fall dazu – und es zeigt, dass Kultur etwas sein kann, das wirklich jeden erreicht.

