Kunstförderpreis für Gregor Mayrhofer

Der junge Musiker Gregor Mayrhofer hat schon einige Preis bekommen. Jetzt ist ein neuer hinzugekommen: Der Bayerische Kunstförderpreis.

Wolfratshausen – Der Waldramer Komponist Gregor A. Mayrhofer (31) hat kürzlich aus der Hand von Kunstministerin Dr. Marion Kiechle den Bayerischen Kunstförderpreis erhalten, verbunden mit einem Preisgeld von 6000 Euro. In der Sparte „Musik und Tanz“ war er einer von vier Preisträgern, die Verleihung fand in der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film statt. „Schon heute bereichern die jungen Künstler die Musik- und Tanzszene, und ich bin sicher, dass sie das auch in Zukunft tun“, so die Ministerin.

Gregor Mayrhofer, derzeit Assistenzdirigent bei den Berliner Philharmonikern, hat in München, Paris und Düsseldorf studiert. In der Laudatio der Ministerin wurde er als „universaler Musiker“ bezeichnet: Er komponiert, dirigiert und ist als Pianist tätig. Er schreibt moderne Musik – die Jury lobte vor allem sein kürzlich aufgeführtes Oktett für Streicher und Bläser –, aber auch Opern für Kinder („Die drei Spinnerinnen“). Immer wieder gastierte er auch in seiner Heimat, am liebsten gemeinsam mit seinem Bruder Raphael, mit dem er das Duo „Imbrothersation“ bildet.

Der Preisträger selbst fühlt sich nach eigenen Worten „sehr geehrt“ über die Wertschätzung. Als eines der schönsten Dinge des Abends empfand er den Austausch mit den anderen Preisträgern. „Mitzubekommen, was die anderen jungen Künstler – Maler, Schauspieler, Bildhauer, Schriftsteller – für Ideen haben und wie sie ihre Visionen realisieren, ist auch für das eigene Schaffen sehr inspirierend“, erklärt er.