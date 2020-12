Tausendsassa aus Waldram: Kunstpreisträger Matthias Kiefersauer im Porträt

Matthias Kiefersauer hat viele Talente, am bekanntesten ist er wohl durch seine Filme. Der Waldramer ist en wichtiger Vertreter des neuen bayerischen Heimatfilms.

Wolfratshausen – So gehört sich das für einen Regisseur: Dass er der neue Kunstpreisträger des Landkreises ist, hat Matthias Kiefersauer (47) am Filmset erfahren. Er drehte gerade eine Folge für den Samstagabend-Krimi München-Mord, als ihm seine Agentur Bescheid gab. Wie es der Zufall will, verfilmte er ein Drehbuch des zweiten Preisträgers, Friedrich Ani. „Eine riesige Ehre für mich“, sagt er über die Auszeichnung. „Das macht mich schon sehr stolz.“

Leser unserer Zeitung kennen diesen Matthias Kiefersauer etwas besser als andere. Seit über zehn Jahren schreibt er jeden Samstag eine Kolumne in der Reihe „Münchner Freiheit“ – mit Episoden aus seinem Leben, voller Wortwitz, Selbstironie und vor allem Beobachtungsgabe. Der heimliche Held dieser Kolumne: München, die Stadt, aus der er nie wieder weg will. Freitag ist Abgabe, Samstag erscheint der Text. „Dieses kurzfristige Erfolgserlebnis tut gut“, sagt er. „Die Arbeit an einem Film dauert viel länger, der Bogen ist viel größer.“

Ein Regisseur mit Liebe zum Fußball

Matthias Kiefersauer wächst in Waldram auf, genauer in der Faulhaberstraße. Sein Großvater ist Alois Engelhard, der sogenannte Siedlerboss, der den Übergang vom DP-Lager Föhrenwald zum neuen Waldram bewerkstelligt. Kiefersauer geht aufs Geretsrieder Gymnasium, macht Musik, schreibt für die Zeitung – und spielt Fußball für die DJK Waldram. Es sollte eine Konstante in seinem Leben bleiben. Der Waldramer, bekennender 1860-Fan, ist einer der wenigen Regisseure mit Trainerschein. Unter anderem hat er seinen Söhnen Xaver und Anton den Spaß am Kicken vermittelt. Mit einem Augenzwinkern erzählt er, dass vier seiner Ex-Spieler es sogar in Jugendleistungszentren geschafft haben.

In München probiert der heute 47-Jährige seine vielen Talente aus, arbeitet bei „Live aus dem Alabama“ mit, volontiert bei einer Fernsehproduktionsfirma und studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen. Eigentlich will er auf Dokumentarfilm hinaus, aber dann trifft er eines seiner Idole: Franz X. Bogner. Der erkennt das Talent des jungen Mannes und lädt ihn zur Mitarbeit an der Serie „Café Meineid“ ein. „Damals habe ich die Richtung eingeschlagen, in der ich heute noch unterwegs bin.“

Eine zauberhafte Abschlussarbeit

Das Studium beendet Kiefersauer mit dem zauberhaften kleinen Film „Wunderbare Jahre“, den man heute noch auf Youtube sehen kann. Es geht um einen Pfarrer (Michael Lerchenberg), der ein Improvisationstheater dazu anstiftet, im Dorf biblische Wunder nachzustellen, um den Glauben der Bevölkerung zu stärken. Am Schluss tritt in blauen Freizeitklamotten Jesus persönlich auf, den der Geistliche unter anderem daran erkennt, dass er eine wundersame Pommes-Frites-Vermehrung vollbringt. Wer den Film sieht, wird das eine oder andere Aha-Erlebnis haben. So treffen sich die Schauspieler zur Lagebesprechung im Geltinger Hinterhalt.

Sein Langfilm-Debüt gibt Kiefersauer 2007 mit der Komödie „Das große Hobeditzn“, die er zusammen mit Alexander Liegl schreibt. Der Plot: Eine Dorfgemeinschaft muss einen Brauch und seine Geschichte – eben das „Hobeditzn“ – erfinden, um ein Erbe antreten zu können. Spätestens jetzt zählt er zu den wichtigsten Regisseuren des neuen, bayerischen Heimatfilms. „Themen wie Brauchtum, die für gewöhnlich die CSU besetzt, haben viel Potenzial für gute Komödien.“

Lesen Sie auch: Umjubelte Premiere der „Falschen Siebziger“

Die weiteren Projekte zeigen die ganze Vielseitigkeit des Preisträgers: Fernsehserien („Franzi“), Komödien („Falsche Siebziger“, zum Großteil in Holzhausen gedreht), Krimis („Der Alte“), Liebesfilme („Inga Lindström“). Manches findet man gottlob in der Mediathek. Am liebsten denkt der Waldramer an die Filme zurück, bei denen er das Drehbuch geschrieben und zugleich Regie geführt hat. „Da steckt sicher am meisten von mir drin.“

Und jetzt? Ist der Kulturpreisträger erst mal müde. „44 Drehtage sind eine Menge Holz“, sagt er. Tatsächlich hat er in den vergangenen Wochen gleich zwei Filme für München-Mord gedreht. „Am liebsten würde ich durchschlafen bis Weihnachten“, sagte er. Das sei ihm gegönnt. Hauptsache, er gibt seine neue Kolumne rechtzeitig ab.