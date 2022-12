Wenn der Nikolaus mahnt, die Antibabypille zu nehmen

Von: Peter Herrmann

Vorher, nachher: In voller Montur schwärmten fünf Nikoläuse und fünf Kramperl zu den Familien aus. Nach getaner Arbeit durften sich ihrer Kostüme entledigen: (hinten v. li.) Marinus und Tom Vogl, Michael Gabriel, Eibe Löffler, Martin und Kilian Schlickenrieder und Wolfgang Wandinger sowie (vorne, v. li.) Simon Reiser und Valentin Allgeyer. © Peter Herrmann

Die Kolpingfamilie besucht seit 60 Jahren die Familien mit ihrem Nikolausdienst. Die ehrenamtlichen Helfer erleben dabei so manches Amüsantes.

Wolfratshausen – Sorgfältig färbt Annette Kronawitter die Augenbrauen von fünf Männern weiß. Anderen schwärzt sie das Gesicht. Nach gut einer halben Stunde verlassen die Nikoläuse und Kramperl den improvisierten Umkleide- und Schminkraum der Gaststätte zum Löwenbräu, um zu den Familien in Wolfratshausen auszuschwärmen. Das von der Kolpingfamilie inszenierte Schauspiel jährte sich am Montag- und Dienstagabend zum 60. Mal. Unsere Zeitung traf die Protagonisten vor und nach ihrem Einsatz.

Wolfratshausen: Kuriose Erlebnisse der Kolpingfamilie in 60 Jahren Nikolausdienst

„Früher haben wir uns im ehemaligen Pfarrheim am Loisachbogen umgezogen und dort später auch Brotzeit gemacht“, erinnert sich René Brockard. Er ist seit Anfang der 1980er-Jahre dabei und unterstützt den Besuchsdienst mittlerweile als Helfer. Schließlich werden auch Fahrer und Begleiterinnen benötigt. Das Ritual läuft seit sechs Jahrzehnten gleich ab: Bevor der Nikolaus und der Kramperl die Stube betreten, erhalten sie von den Eltern der Kinder die Geschenke für den Sack sowie einen Zettel, auf dem die angeblichen Verfehlungen der Mädchen und Buben aufgelistet sind. „Es dreht sich meist um nicht aufgeräumte Zimmer, mangelnde Sorgfalt beim Zähneputzen oder freches Verhalten gegenüber den Eltern“, berichtet Brockard. Eibe Löffler erinnert sich auch an skurrile Abende. „Einmal musste ich eine junge Teenagerin im Auftrag der Eltern ermahnen, regelmäßig die Antibabypille zu nehmen.“

Grundsätzlich sei die Atmosphäre bei den Bescherungen vom Respekt der Kinder geprägt. Der Krampus stehe meist nur drohend neben dem Nikolaus, kann aber aufgrund seines dicken Fells in den beheizten Zimmern trotzdem ganz schön ins Schwitzen kommen. „Ich musste in meiner aktiven Zeit oft direkt neben der Heizung stehen: Das war die Hölle“, sagt Franz Holzheu. Der Löwenbräu-Wirt erzählt zudem Anekdoten von Nikoläusen, die überproportionierte Geschenke wie beispielsweise ein Pony oder ein Fahrrad überbringen mussten. Auch das Anhören von musikalischen oder lyrischen Vorträgen der Kinder sei nicht immer ein Vergnügen. Ein langes Gedicht oder ungeübtes Geigenspiel strapazieren die Nerven aller Beteiligten.

Nikoläuse sind mit Freude und großem Eifer bei der Sache

Trotz dieser Begleiterscheinungen sind alle Kolping-Nikoläuse nach wie vor mit Freude und großem Eifer bei der Sache. „Ich habe mich früher als Kind immer gefreut, wenn der Nikolaus kam, und möchte da einfach was zurückgeben“, verrät Valentin Allgeyer. In diesem Jahr besuchte er mit seinen Kollegen insgesamt 65 Familien. Der Service der Kolpingfamilie wird auch in Zukunft kostenlos bleiben. Freiwillige Spenden gehen an die Oberland Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Als Belohnung erhalten die Helfer ein warmes Abendessen und Getränke im Löwenbräu.

