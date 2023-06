Frau macht grausige Entdeckung: Männliche Leiche in Loisach-Isar-Kanal gefunden

Von: Peter Borchers

Im Isar-Loisach-Kanal (Symbolbild) entdeckte eine Frau den Leichnam eines 56-jährigen Mannes. © imago stock&people

Bei dem Toten, den eine Frau im Wasser entdeckte, handelt es sich um einen 56-jährigen Wolfratshauser. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Eine grausige Entdeckung machte am frühen Montagnachmittag eine Frau am Loisach-Isar-Kanal im Wolfratshauser Ortsteil Waldram. Gegen 14.15 Uhr sah die Zeugin in dem Gewässer eine männliche Leiche treiben. Die Frau verständigte sofort Polizei und Rettungskräfte. Schnell vor Ort, bargen die Helfer wenig später den leblosen Körper aus dem Wasser.



Leiche treibt im Loisach-Isar-Kanal: Kriminalpolizei ermittelt

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen sowie des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim vor Ort die ersten Untersuchungen. Was sie herausfanden: Bei dem Toten handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Wolfratshausen.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen derzeit aber noch.



Der KDD der Kripo Weilheim leitet nun die weiteren Ermittlungen. Dazu wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II der Leichnam des 56-Jährigen obduziert.

