Loisach-Isar-Kanal wird entleert und generalsaniert

Von: Peter Borchers

Der Loisach-Isar-Kanal wird generalsaniert: Dazu wird er nach Mäharbeiten und dem Abfischen komplett entleert. Die Arbeiten sollen bis Sommer 2023 dauern. © Sh/Archiv

Dichter, höher, stärker soll der Loisach-Isar-Kanal werden. Er wird bis Sommer 2023 generalsaniert - und dazu schrittweise entleert.

Wolfratshausen – Seit September läuft die Sanierung des Loisach-Isar-Kanals. Laut einer Pressemitteilung der verantwortlichen Uniper Kraftwerke GmbH „ist vorgesehen, die Abdichtung des Kanals zu verbessern, Dämme abschnittsweise zu verstärken und zu erhöhen, Unterhaltswege zu schaffen und Durchlassbauwerke zu sanieren“. Uniper rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten nicht vor dem kommenden Sommer.

Wolfratshausen: Generalsanierung des Loisach-Isar-Kanals

Vorbereitend wir am Kanal zunächst gemäht, anschließend wird er abgefischt. Um dies zu erleichtern, senkt Uniper den Wasserstand seit dem 14. November bis zum 25. November schrittweise auf ein niedrigeres Niveau ab. Die Mäharbeiten vom Kanaleinlauf in Beuerberg bis unterhalb der Geltinger Brücke seien notwendig, „damit das Abfischen des Kanals leichter ausgeführt werden kann“ und weniger organisches Material während der Kanalabstellung in der Wasserrinne verbleibe, schreibt Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft des Unternehmens. Das Mähgut werde per Lkw abtransportiert und fachgerecht entsorgt. Fischereivereine übernähmen das Abfischen. Sie würden die Tiere in benachbarten Flussstrecken wieder aussetzen. Uniper-Projektleiterin Uta Mentz bedankt sich bei den beteiligten Behörden „für die pragmatische Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Generalsanierung und schon jetzt bei den beteiligten Fischereivereinen für ihren Einsatz“.

Bis Sommer bleibt der Loisach-Isar-Kanal trocken

Ab Dienstag, 29. November, wird kein Wasser mehr durch den Kanal fließen – und das wird bis Sommer nächsten Jahres so bleiben. „Diese Kanalabstellung ist eine notwendige Voraussetzung für die sichere und nachhaltige Durchführung der Arbeiten am Kanal und dessen Dämmen und Bauwerken“, so Sprecher Reumschüssel.

Während der Entleerung des Kanals, berichtet Reumschüssel weiter, werde es in der Loisach zu einem leicht erhöhten Abfluss kommen. Gleichzeitig werde die Mindestwassermenge der Isar angehoben, um auch dort die für Ökologie und andere Belange wie die Flößerei ausreichenden Abflüsse sicherzustellen. „Alle Anpassungen in der Wasserführung des Loisach-Isar-Kanals und der Isar sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt.“ peb

Zur laufenden Information der Bürger über die Generalsanierung des Loisach-Isar-Kanals ist im Internet unter der Adresse www.uniper.energy/de/generalsanierung-des-loisach-isar-kanals eine eigene Webseite eingerichtet worden. Sie wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

