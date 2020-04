Wolfratshausen: Maria Pischeltsrieder macht mit ihrem Buch „Lust aufs Frühstück“

Ein ausgewogenes Frühstück ist wichtig: In ihrem neuen Buch gibt Maria Pischeltsrieder aus Wolfratshausen Tipps, wie man gut in den Tag startet.

Wolfratshausen – Viele Menschen trinken morgens nur eine Tasse Kaffee und essen nichts. Besonders wenn sie das gerade so moderne „Intervall-Fasten“ praktizieren, bei dem 16 Stunden Pause zwischen der letzten Mahlzeit am Abend und der ersten am nächsten Tag liegen sollen. Andere frühstücken immer dasselbe und das ist oft nicht sehr gesund, wie zum Beispiel ein Nutella-Toast oder ein zuckerhaltiges Fertig-Müsli.

Zweites Werk nach „Gemüse³“

„Dabei ist ein ausgewogenes Frühstück so wichtig für einen guten Start in den Tag“, sagt Gesundheitsexpertin Maria Pischeltsrieder aus Wolfratshausen. Die 29-Jährige hat deshalb ein Buch mit leckeren Rezepten und Ernährungstipps geschrieben. „Lust auf Frühstück!?“ ist ihr zweites Werk nach „Gemüse³“. In ihrem beruflichen Alltag als Ernährungsberaterin hätten die Kunden immer wieder Fragen zum Frühstück gestellt, sagt Maria Pischeltsrieder. „Deshalb habe ich beschlossen, möglichst alle dieser Fragen in meinem neuen Kochbuch zu beantworten.“

Das erste, was man nach dem Aufstehen tun sollte, ist, ein großes Glas lauwarmes Wasser zu trinken. „Das füllt die über Nacht angegriffenen Flüssigkeitsspeicher wieder auf“, erklärt die staatlich anerkannte Hauswirtschafterin, B.A. für Ernährungsberatung und Beraterin für Stressmanagement mit eigener Praxis in Wolfratshausen. „Unser Blut wird fließfähiger und wir dadurch fitter und vitaler“, sagt sie.

Doch das alleine reicht nicht. Untersuchungen, so schreibt Pischeltsrieder, zeigten, dass Menschen, die nicht frühstückten, über den Tag verteilt mehr Kalorien aufnähmen. Grund dafür sei nicht selten der Gedanke, man habe ja nichts gefrühstückt. Das Weglassen der Morgenmahlzeit könne außerdem zu Heißhungerattacken führen und habe teilweise sogar Auswirkungen auf das Essverhalten am Abend.

Perfekte Nährstoffkombination

„Das perfekte Frühstück gibt es so pauschal nicht, sondern nur die perfekte Nährstoffkombination innerhalb verschiedener Frühstücksvarianten“, weiß die Expertin. Vor dem Rezeptteil listet sie einige Lebensmittel mit wertvollen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Eiweiß auf – für Fleischesser wie für Vegetarier. So liefern zum Beispiel Joghurt und Frischkäse Eiweiß, das lange satt hält. Bei den Ballaststoffen punkten geschroteter Leinsamen oder Dinkelkleie. Brot und Semmeln sollten aus Vollkornmehl sein, empfiehlt die Autorin. Weitere Tipps betreffen die Vorbereitung, damit am Morgen alles parat steht. Ein paar psychologische Tipps helfen beim Abnehmen.

Das 50-seitige Büchlein enthält sowohl etwas aufwendigere Anleitungen wie die für ein selbst gebackenes Körnerbrot oder einen ebenfalls selbst gebackenen Wrap mit Lachs sowie schnelle Rezepte für Müslis, Aufstriche und Shakes. Vieles lässt sich gut in die Arbeit mitnehmen. Sowohl die Freunde von Süßem als auch die Genießer von Herzhaftem kommen auf ihre Kosten.

Dattel-Schokocreme gesunde Alternative

Pischeltsrieder verwendet nur natürliche Zutaten. So ist ihre Dattel-Schokocreme aus Datteln, Backkakao, Cashewkernen und Mineralwasser zwar durchaus gehaltvoll, aber trotzdem eine gesunde Alternative zu gekauften Schokoladenaufstrichen, da in diesen meist neben einem hohen Zuckeranteil auch Palmfett als Basis verarbeitet ist. Die leidenschaftliche Köchin hat auch diesmal sämtliche Rezepte selbst ausprobiert. Fotograf Michael Faht hat die Ergebnisse in Szene gesetzt.

Ebenfalls lesensswert: Autorin motiviert Schüler zum eigenen Denken

Info

„Lust auf Frühstück!?“ ist für 15 Euro erhältlich unter www.ihregesundheitsexpertin.de sowie – soweit wegen Corona geöffnet – im Bauernladen in Geretsried, im Café Edelweiß in der Wolfratshauser Kreisklinik, in der Hofbäckerei Derleder in Degerndorf, beim Edeka in Münsing, beim Orterer Getränkemarkt an der Sudetenstraße in Geretsried sowie in der Body Lounge in Wolfratshausen.

Tanja Lühr

Lesen Sie auch: Die Corona-Krise macht wirtschaftlich vielen Reisebüros schlimme Sorgen. Sie appellieren: „Wer Reisen liebt, der verschiebt.“

Corona-Krise: So war der erste Live-Stream aus dem Hinterhalt