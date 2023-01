Bäuerin prophezeite Unglück: Eiserne Hochzeit beweist das Gegenteil

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

65 Jahre später: Bürgermeister Klaus Heilinglechner gratuliert dem Ehepaar zur Eisernen Hochzeit. © sh

Vor 65 Jahren heirateten Maria und Rudolf Sappl an Silvester. Das bringe Unglück, prophezeite eine abergläubische Bäuerin. Doch das Gegenteil war der Fall.

Wolfratshausen – Glücklicherweise sind Maria und Rudolf Sappl nicht abergläubisch. Als vor 65 Jahren eine Lenggrieser Bäuerin erfuhr, dass das junge Paar ausgerechnet an Silvester heiraten wollte, reagierte die Frau entsetzt. Sie prophezeite dem Paar großes Unglück, würde es am letzten Tag des Jahres heiraten. Die beiden Wolfratshauser können das Gegenteil beweisen: Sie feierten kürzlich ihre Eiserne Hochzeit.

Wolfratshausen: Maria und Rudolf Sappl feiern Eiserne Hochzeit

Kennengelernt hatten sich die beiden 1956 in Andernach am Rhein. Rudolf Sappl, geboren im Landkreis Freising und in Holzkirchen aufgewachsen, war als einer der ersten Bundeswehrsoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in der alten Römerstadt stationiert. Maria Sappl arbeitete dort in einem Buchladen. Irgendwann stand plötzlich ein junger fescher Mann vor ihr. Er fragte sie nach einem Buch über Schach und kaufte das Werk. „Das Buch haben wir übrigens heute immer noch zuhause“, erzählt die 84-Jährige.

Als Rudolf Sappl versetzt wurde, hielt das Paar über Briefe Kontakt. Der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann ließ sich in Lenggries nieder, eröffnete ein Geschäft und bat seine Maria, zu ihm zu ziehen. „Meine Mutter hat jedoch darauf bestanden, dass wir dann auch gleich heiraten“, berichtet die Jubilarin. Sie brauchte damals mit 19 Jahren noch eine Einverständniserklärung der Eltern für diesen großen Schritt.

Ehepaar betrieb die Disco „New Sound“ in Wolfratshausen

Frisch verheiratet: Maria und Rudolf Sappl 1957. © sh/Repro

1970 kamen die Sappls nach Wolfratshausen. Gemeinsam betrieben sie in der Marktstraße zehn Jahre lang die Diskothek „New Sound“, wo sich der Wirt den Ruf erwarb, streng, aber gesellig zu sein. „Raufbolde habe ich nicht geduldet“, erzählt er. „Die habe ich umgehend vor die Türe gesetzt.“

Doch es gab noch etwas, was sich wie ein roter Faden durch das Leben der Sappls zog: der Sport. Boxen, Eishockey, Fußball, Bogenschießen – es gab kaum etwas, worin sich der heute 89-Jährige nicht versuchte. Seine große Liebe jedoch gehörte dem Taekwondo. Heute leitet der älteste ihrer drei Söhne, Franz, mehrere eigene Taekwondoschulen. „Und mein Mann ist immer noch dabei und hilft mit“, sagt Maria Sappl stolz.

Was ist das Geheimnis einer so langen Ehe? Einfach war es nicht immer, da sind sich beide einig. „Wir hatten so manche Kämpfe“, blickt Rudolf Sappl zurück und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Aber ich bin immer zweiter Sieger geworden.“

