Maxi Schafroth reichen 13 Grad  zum großen Glück

Wolfratshausen – Vor zwei Jahren hätte ihn vermutlich kaum einer gekannt. Doch nach dem kabarettistischen Ritterschlag am Nockherberg lockte der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth am Donnerstagabend selbst bei verregneten 13 Grad das Publikum an die Alte Floßlände. Es erlebte einen Heimatabend der besonderen Art.

Der selbst ernannte Vertreter des „Heimatministeriums Sektion Allgäu“ ging im zünftigen Lodenjanker gleich in die Vollen. Mit Ehrfurcht vor den Bewohnern Altbayerns begrüßte er die Schönen und Feinen – „und gleich daneben welche aus Geretsried“. Der erste Lacher. Und so ging es munter weiter. Er teilte rundum aus, und auch wenn er teils ganz schön g’schert daher schwätzte, das Publikum liebte ihn – und er das Publikum. Eine große Portion Selbstironie gepaart mit komödiantischem wie musikalischem Können und einer rührend anmutenden Tanzmotorik trieben den Zuschauern die Tränen in die Augen. Schlag auf Schlag knallten „im verlängerten Vorgarten vom früheren Landesvater“ Pointen und Spitzfindigkeiten wie aus einer Popcorn-Maschine.

Seine Betrachtung des strukturschwachen Allgäus im Vergleich zum wohlstandsorientierten Altbayern war urkomisch. Er nahm sich und seine Allgäuer auf den Arm. Zum Beispiel mit Beiträgen zum schwäbischen Sparwahn. „Wer gut dämmt, musst nicht heizen – uns reichen 15 Grad zum großen Glück“, sagte Schafroth. Die Allgäuer würden auch anders Ski fahren – nicht so stolz und breitbeinig. „Es wurde nicht eingekehrt, sondern das Tagesticket abgefahren“ Einmal habe der Vater einen Rekord aufgestellt: „19 Cent pro Abfahrt – danach musste er fünf Wochen zur Reha.“

Die Gstanzl mit dem „Chor der Jungen Union Miesbach“ boten kurzweilige Verschnaufpausen. Die abendliche Gitarrenbegleitung lag in den bewährten Händen von Markus Schalk. Einen unverhofften „Gastauftritt“ hatte ein Hund auf der anderen Seite des Loisach-Ufers. Er brachte sich jaulend und bellend mit ein, wenn’s grad lustig und laut wurde. Schafroth nahm’s mit Humor.

„Faszination Bayern“ ist nach „Faszination Allgäu“ der zweite Streich von Schafroths angedachter Trilogie. Da der Bayerische Kabarettpreisträger 2017 inzwischen auch bundesweit gefragt ist – und sich dabei gerne beispielsweise auch über die Westfalen amüsiert – ist anzunehmen, dass der dritte Teil seiner Reihe „Faszination Deutschland“ heißen könnte. Spätestens dann aber sollte er wissen, dass Mettmann bei Düsseldorf im Rheinland liegt – und nicht in Westfalen.

