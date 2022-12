Wolfratshausen: Mehr Platz für die Mittagsbetreuung

Von: Peter Herrmann

40.000 Euro hat die Stadt Wolfratshausen für Sanierungsarbeiten in der Weidacher Grundschule ausgegeben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen hat 40.000 Euro in die Weidacher Grundschule gesteckt. Die Mittagsbetreuung wurde erweitert und ist jetzt bis 16 Uhr buchbar.

Wolfratshausen – Rund 40.000 Euro investierte die Stadt in die Umgestaltung eines ehemaligen Materiallagers, Klassenzimmers und Werkraums in der Weidacher Grundschule. Am Ende der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses lieferte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) Details.

Wolfratshausen: Mittagsbetreuung an Grundschule Weidach erweitert

So war in diesem Sommer noch vor Beginn des Schuljahrs der Umbau des bisherigen Lagers in einen Gruppenraum erfolgt. Neben Malerarbeiten war auch die Ausstattung mit einem neuen Bodenbelag, Beleuchtung, Teeküche und Mobiliar erforderlich. Einen frischen Anstrich erhielten zudem das angrenzende Klassenzimmer sowie der Flur und die Garderobe im Untergeschoss.

Genutzt werden die sanierten Räume nun von den Kindern der dritten und vierten Jahrgangsstufe. Erst- und Zweitklässler stehen die Gruppenräume im Bürgerhaus Weidach zur Verfügung. Dort wurde der Essensraum aufgrund der höheren Schülerzahl mit einem Schallschutz ausgestattet.

„Es ist jedes Mal eine Herausforderung, in den Schulen ein neues Eck zu finden“

Im Zuge der Erweiterung ist die Mittagsbetreuung nun bis 16 Uhr buchbar. Angemeldet sind dort derzeit 78 von 99 Weidacher Grundschülern – davon 71 in Weidach und sieben im Kinderhort Wolfratshausen.

Rathauschef Klaus Heilinglechner äußerte sich in der Sitzung erleichtert, dass die Stadt den nachgefragten Bedarf im Bereich der Grundschulkinderbetreuung auch zum Schuljahr 2022/23 decken kann. „Es ist jedes Mal eine Herausforderung, in den Schulen ein neues Eck zu finden“, erklärte der Bürgermeister.

Zudem ist der Bustransport der Weidacher Kindern in den Kinderhort nach Wolfratshausen gesichert. Dies bedeutet wiederum, dass der zweite Bus des Kinder- und Jugendfördervereins sieben Waldramer Mittelschüler in die neue Offene Ganztagsbetreuung (OGS) der Mittelschule am Hammerschmiedweg fährt. ph

