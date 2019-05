Mia mit’nand: So war der erste interkommunale Maibockanstich

Beim Maibockanstich in der Loisachhalle lästern Engel Aloisius und Bruder Barnabas über die Flößerstadt, am Ende des Abends kommt ihnen die große Erleuchtung. Die mehr als 400 Besucher sind von dem Duo begeistert.

Wolfratshausen – Die Stadtkapelle Wolfratshausen und die Gartenberger Bunkerblasmusik hauen auf die Pauke, in den Krügen schäumt der Gerstensaft, mehr als 400 Besucher freuen sich in der Loisachhalle beim ersten interkommunalen Maibockanstich des Lebens. Das Ende vom Lied: „Mia mit’nand“ sind unschlagbar – zu diesem Schluss kommen jedenfalls der Wolfratshauser Ludwig „Wiggerl“ Gollwitzer alias Engel Aloisius sowie der Geretsrieder Fastenprediger Bruder Barnabas, dargestellt von Ludwig Schmid.

Landrat Josef Niedermaier sitzt im Publikum, der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Stadträte und Rathausmitarbeiter aus beiden Kommunen. Nur Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller kann Barnabas am Freitagabend in der Loisachhalle nicht ausmachen. Gerüchten zufolge ist Müller die jüngste Fastenpredigt sauer aufgestoßen. Sei’s drum: „Is’ mir doch wurscht, wer unter mir Bürgermeister ist“, konstatiert der barfüßige Geistliche Barnabas.

Schöne Fassade „mit nix dahinter“

Ja, die Wolfratshauser und Geretsrieder sind nicht nur unterschiedlich leidensfähig. Die Flößerstadt besticht durch eine schöne Fassade „mit nix dahinter“, lästert Bruder Barnabas, und Aloisius stichelt: „Parkplätze find’ ma bei Euch genug, weil so wenig los ist.“ Und während an der Loisach das ehemalige Isar-Kaufhaus dem Erdboden gleich gemacht wird, schießt an der Isar eine sieben Stockwerke hohe „neue Mitte“ in den Himmel. „Die sieben Stockwerke sind nur die oberirdischen“, weiß Barnabas. „Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen.“ Gut so, bemerkt Aloisius, denn die Tiefenbohrungen in der Nachbarstadt haben sich bekanntlich – Stichwort Geothermie – als Fehlschlag erwiesen. „Es is’ nur heiße Luft gekommen“, räumt Barnabas ein. Das habe jedoch einen simplen Grund: „Wir haben einfach zu nah an Wolfratshausen gebohrt.“

In der Loisachstadt herrsche Aufbruchstimmung, betont der Himmelsbote. Stadtrat Alfred Fraas werde Floße durch die Altstadt fahren lassen („was außer eam koana will“), und schon bald werde Wolfratshausen zum Surferparadies. Für Barnabas sind das keine Alleinstellungsmerkmale: Wenn der „Grand Canyon“, das „Monster-Bachbett“, der Schwaigwaller Bach an der B11 einmal Wasser führen würde, ja dann „könnten mia ned bloß surfen, sondern auch Flöße fahren lassen“.

Sechs 0,33-Liter-Halbe hat das Duo mittlerweile auf der Bühne geleert (dabei offenbart Aloisius Schwächen), bei einer Brotzeitplatte reift die Erkenntnis: Wolfratshausen und Geretsried haben doch mehr Gemeinsamkeiten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Handballer und Volleyballer, die in Spielgemeinschaften Seite an Seite um Punkte kämpfen, ganz egal, in welcher der zwei Städte sie leben. Nicht zu vergessen das Flussfestival und den Kulturherbst: „Im Prinzip mit den gleichen Leuten, die sich da und dort engagieren“, so Barnabas. „Und beim Defizit nehmen sich die Städte auch nichts“, pflichtet ihm Engel Aloisius bei.

Die Macht im Norden und die Nacht im Süden

Nach einem Stamperl Flößergeist („Flößergeist? Ich hab’ gemeint, des heißt Markt-Gschlerf?“ – Na, lass’ die Schnallerin aus dem Spui!“) und zwei weiteren Bierchen kommt die Erleuchtung: Der wahre Feind sitzt in Tölz. Längst hätte Geretsried ein Hallenbad, wäre nicht aus der Kreisstadt der Vorschlag gekommen, ein interkommunales Bad zu bauen. „Und fast hätt’ ma uns alle gestritten deswegen“, stellt Aloisius fest. „Fast? Mia haben uns gestritten – aber mia haben’s letztlich alle mit’nand geschafft“, so Barnabas. „Genau! Und des haben’s in Tölz ned geglaubt, dass mia des mit’nand schaffen“, bilanziert Aloisius. Die Schlussfolgerung: Eine gemeinsame große Kreisstadt – unabhängig von Tölz. Aloisius: „Gar nicht auszudenken: WIR, die Macht im Norden.“ „Und in Tölz wird’s finster: DIE, die Nacht im Süden.“

„Mia mit’nand“, das ist für Engel Aloisius und Barnabas „die Antwort auf alles“ – und die ganze Loisachhalle brüllt den Schlachtruf: „Wia samma? Guad samma! Und wer is’ guad? Mia mit’nand!“ Der Grundstein für ein starkes Zentrum Wolfratshausen/Geretsried ist gelegt – beim ersten interkommunalen Maibockanstich im Mai 2019.

