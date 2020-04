Mit Jugendlichen auf Augenhöhe: neuer Streetworker in Wolfratshausen

Wolfratshausen hat einen neuen Streetworker: Christoph Dollhopf übernahm vor einigen Wochen die Stelle von Cordula Schnellbach.

Wolfratshausen – Im Leben von jungen Menschen ist viel los – und nicht selten wirken manche Themen und Lebensfragen aus der Perspektive eines Jugendlichen übermächtig. Wenn das der Fall ist, suchen einige junge Wolfratshauser das Gespräch mit der Mobilen Jugendarbeit. Vor einigen Wochen hat Christoph Dollhopf diese Stelle von Cordula Schnellbach übernommen.

Der 30-Jährige sieht seine Tätigkeit vor allem als Vertrauensarbeit und stellt sich nie über die Jugendlichen, die sich ihm anvertrauen. Die Rolle, die er bei dieser Arbeit einnimmt, ist eine besondere: Anders als bei den meisten Beratungsangeboten, sind es nämlich nicht die Jugendlichen, die ihn aufsuchen.

„Ich begebe mich in ihre Räume“, erklärt er. An beliebten Treffpunkten schaut Dollhopf vorbei, um mit den Mädchen und Buben ins Gespräch zu kommen. „Dort gelten ihre Regeln – und nicht wie in einem Büro meine.“

Er sucht Anknüpfungspunkte, um eine Unterhaltung zu beginnen. Dinge, die die Jugendlichen beschäftigen, wie aktuelle Geschehnisse in der Stadt oder auf der ganzen Welt, sind gute Gesprächsöffner. Sein Kontakt beginnt im Plauderton, dann geht Dollhopf wieder.

Regelmäßig besucht er die Hotspots, an denen sich Jugendliche gerne herumtreiben, „und irgendwann suchen sie dann vielleicht das Gespräch mit mir“. Er sieht sich als Ansprechpartner für alle und für alles. „Wenn es in einer Beziehung mal nicht läuft, wenn ein Job gesucht wird oder wenn es Stress gibt“, ist die Mobile Jugendarbeit eine beliebte Anlaufstelle für viele junge Menschen.

Der Tölzer hört den Ratsuchenden zu, äußert Verständnis und begegnet dem Gesprächspartner auf Augenhöhe. „Ich kann nicht mit einem Gespräch alle Probleme lösen“, weiß er. „Das wollen die Jugendlichen auch nicht.“ Er bewertet nicht, was er hört.

„Es ist wichtig, dass sie wissen, dass ich mit ihnen spreche, ganz egal, was sie tun oder was sie für eine Weltanschauung haben.“ Belehrungen suchten die wenigsten jungen Menschen bei ihrer Selbstfindung – „jeder Ratschlag bleibt meistens auch ein Schlag“, erklärt Dollhopf.

Die meisten Gespräche führt der 30-Jährige, wenn er draußen unterwegs ist. „Das ist super“, sagt der begeisterte Outdoor-Sportler, der sich beim Radfahren, Klettern oder auf Bergtouren auspowert. Auch die Arbeit mit jungen Menschen macht ihm Spaß.

Das lernte er bei seinem Zivildienst, in dessen Rahmen er in einer Einrichtung mit geistig behinderten und schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet hatte. „Da habe ich festgestellt, dass es dieses Fördern und die Arbeit mit Menschen ist, die mir bisher gefehlt hat“, erinnert sich der gelernte Mechatroniker.

Weggefährten scheinen früher gewusst zu haben, wohin es Dollhopf eines Tages beruflich verschlagen würde. In seiner Abiturzeitung prophezeiten ihm Mitschüler bereits eine Karriere als Streetworker, noch bevor der gebürtige Oberpfälzer daran gedacht hatte. Wie sie darauf kamen? „Keine Ahnung“, sagt der 30-Jährige. „Aber ich vermute, es liegt an meiner offenen und kommunikativen Art.“

Die einstigen Mitschüler trafen mit ihrer Vermutung also voll ins Schwarze: „Diese Arbeit ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

