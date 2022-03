Corona und Krieg zum Trotz: Der Mittefastenmarkt war gut besucht

Flaniermeile: Sehr gut besucht war am vergangenen Sonntag der Mittefastenmarkt in der Wolfratshauser Altstadt. © Lühr

Der Mittefastenmarkt am Sonntag hat viele Besucher angezogen. Sie wollten sich an dem schönen Frühlingstag einfach etwas gönnen.

Wolfratshausen – In Kauf- und Spendenlaune zeigten sich die Besucher des Mittefastenmarkts am Sonntagnachmittag in der Wolfratshauser Altstadt. „Man hat den Eindruck, alle wollen in diesen schwierigen Zeiten mit immer noch hohen Corona-Inzidenzen und dem Krieg in der Ukraine einfach mal abschalten“, gab Heinz Schindhelm, Süßigkeitenhändler aus Augsburg, seinen Eindruck wider. „Mandeln machen glücklich“ stand auf seinem T-Shirt, und generell galt, was für alle Märkte gilt: Essen geht immer. Die Cafés waren bei schönstem Frühlingswetter voll, vor der Bratwurstbude und den Spezialitätenständen herrschte großer Andrang.

Vor allem Osterdeko war gefragt

Josef Feldbacher, der mit Käse, Speck und Brot aus Salzburg seit Jahren auf den Wolfratshauser Märkten vertreten ist, stellte allerdings fest, dass „die Leut’ schon auch aufs Geld schauen“. Wegen des Kriegs und der damit verbundenen Preissteigerungen in vielen Bereichen seien sie nicht ganz so ausgabefreudig wie sonst. Gut verkauften sich den Händlern zufolge Osterdeko aus Holz, Lederwaren, Socken, Bekleidung und Schmuck.

Marmeladen, Pestos, Dips

Eifrig verkostet wurden die Marmeladen, Pestos und Dips der „Essendorfer Genussschmelzerei“ aus Schliersee. Thorsten Brück aus Wolfratshausen, mit Ehefrau Bettina und Sohn Lukas auf einen Bummel unterwegs, probierte sich durch und deckte sich mit drei Grillsoßen für die kommende Saison ein. „Wir besuchen gerne die Märkte in der Loisachstadt und nehmen auch immer irgendwas mit“, erzählte Bettina Brück.

Zufrieden zeigte sich Florian Fischer von der Mittelaltergruppe des Burgvereins Wolfratshausen. Der Schmiedemeister fand etliche Abnehmer für seine handgenähten Leder-Notizbücher und Drachen-Halsketten. Auch der Verein Flößerstraße und die Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München waren vertreten.

Letztere verteilte vom Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen spendierte Kuchenstücke gegen eine Spende für die Ukraine. „Die Marktbesucher sind wahnsinnig großzügig und an unserer Arbeit interessiert“, freute sich die Vorsitzende Maria Reitinger und zeigte auf zwei mit Scheinen gefüllte Spendenbehälter. Von dem Geld würden Lebensmittel und andere Versorgungsgüter gekauft und direkt in Wolfratshausens ukrainische Partnerstadt Brody gebracht, von wo aus sie an Binnenflüchtlinge und andere bedürftige Menschen im ganzen Land weitergeleitet würden.

Vom munteren Treiben draußen vor ihren Ladentüren profitierten zu guter Letzt auch die Einzelhändler, die gleichzeitig zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen hatten. Tanja Lühr

