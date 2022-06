Mittelschüler müssen umziehen: Eltern laufen Sturm - und starten Unterschriften-Aktion

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die künftigen Fünftklässer der Mittelschule in Wolfratshausen-Waldram ziehen im September dieses Jahres an den Mittelschul-Standort im Stadtzentrum um. Vielen Eltern gefällt die Entscheidung der Lokalpolitiker nicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Laut Beschluss des Kulturausschusses müssen die künftigen Fünftklässler der Mittelschule im Wolfratshauser Ortsteil Waldram in die Stadtmitte umziehen. Gegen die Entscheidung regt sich Eltern-Protest.

Wolfratshausen – Allein Stadtrat Peter Lobenstein (Grüne) versagte dem Beschluss des Kulturausschusses seine Zustimmung: An der Waldramer Mittelschule wird’s keine fünfte Klasse mehr geben. Schon nach den Sommerferien büffeln die derzeitigen Viertklässler am Mittelschulstandort Hammerschmiedweg. Viele Eltern sind empört, doch nach einem fast dreistündigen Treffen stellt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) fest: Gegner und Befürworter tauschten altbekannte Argumente aus, an der Sachlage habe sich „nichts geändert“. Nun sammeln die Eltern Unterschriften gegen den Umzug.

Waldramer Mittelschüler müssen umziehen: Eltern laufen Sturm - und starten Unterschriften-Aktion

Am großen Tisch saßen am Montag neben dem Rathauschef unter anderem die zwei Schulleiter Frank Schwesig (Hammerschmiedweg) und Josef Märkl (Waldram), der Schulreferent des Stadtrats, Fritz Meixner (SPD), die Vorsitzende des Elternbeirats der Grund- und Mittelschule Waldram, Stephanie Hanna-Necker, sowie Elisabeth Brustmann. Sie ist Mutter einer Viertklässlerin und Mitbegründerin der Elterninitiative „Stark für unsere Kinder – die 5. Klasse der Waldramer Mittelschule bleibt bestehen“. „Man muss bei der Diskussion die emotionale und die sachliche Ebene trennen“, betont Bürgermeister Heilinglechner auf Nachfrage unserer Zeitung. Er habe Verständnis für den Unmut vieler Eltern, weil ihre Kinder die Schule wechseln müssen. Heilinglechner legt Wert auf die Feststellung: „Beide Schulen sind gleich gut“ – doch aus Sicht der politischen Entscheidungsträger gebe es gute Gründe für den zeitnahen Umzug der Fünftklässler in die Innenstadt.

Bürgermeister steht hinter Entscheidung des Fachausschusses

Wie berichtet existiert am Hammerschmiedweg ein Offenes Ganztagsangebot inklusive Mittagsbetreuung. Waldramer Schüler müssten also nach dem Unterricht nicht mehr in die Innenstadt gefahren werden. Zudem hätte der zeitnahe Umzug laut Heilinglechner den Vorteil, dass es ab der 6. oder 7. Klasse nicht zu einer „Spaltung“ kommt, sondern die Waldramer mit den Mittelschülern am Hammerschmiedweg bereits ab September „einen Klassenverband bilden“. Bekanntlich hat der Stadtrat die Zusammenlegung der Mittelschulen im Zentrum Wolfratshausens bereits vor Monaten grundsätzlich beschlossen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Ziel des Stadtrats sei „die beste Lösung für die Kinder“, betont der Rathauschef. Die sehe so aus: „Jetzt wechseln, nicht später.“ Heilinglechner gibt zu bedenken, dass zwei Mittelschulstandorte bei jeweiliger Einzügigkeit zu Einschränkungen mit Blick auf sogenannte Profilfächer führen würde. Könne zum Beispiel nur an einem Standort eine IT-Klasse gebildet werden („es gibt übrigens viel zu wenig Mittelschullehrer“), müssten die Kinder „hin- und hertransportiert werden“. In diesem Kontext schließt der Bürgermeister den Umzug der Mittelschüler von der Innenstadt in den Stadtteil Waldram kategorisch aus: „Spätestens ab der 7. Klasse stehen in Waldram zu wenig Räume zur Verfügung.“

Mittelschüler müssen umziehen: Eltern können Entscheidung nicht nachvollziehen

Die Würfel seien in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses gefallen, resümiert der Rathauschef. Er schließt die Option, dass das Thema noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt wird, allerdings nicht aus. Der Anstoß müsse aus Stadtratskreisen kommen. Heilinglechner kündigt an, dass er den Beschluss des Fachausschusses mit den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen „noch einmal besprechen“ werde.

Elisabeth Brustmann ist vom Ergebnis des Treffens am Montag („letztlich kam keine Einigung zustande“) wenig begeistert. Sie hat nicht den Eindruck gewonnen, dass die Argumente, die gegen einen zeitnahen Umzug der Mittelschüler sprechen, ins Gewicht fielen. Für sie ist nicht nachvollziehbar, dass die Fünftklässler „von der renovierten Schule Waldram an eine Schule versetzt werden, an der ab 2023 mit Neubau- und Sanierungsarbeiten begonnen wird“. Mehr Sinn mache es, während der Baumaßnahmen am Hammerschmiedweg, die voraussichtlich bis 2027 dauern, die Mittelschule in Waldram „als Ausgleichsfläche zu nutzen“. Brustmann: „Die Waldramer Grund- und Mittelschule wurde ab 2011 umgebaut und letztlich 2019 bis 2021 aufgestockt – für insgesamt mehr als 15 Millionen Euro.“ Die Klassen- und Fachräume seien „hervorragend“ ausgestattet – „auch für eine zweite fünfte Klasse vom Hammerschmiedweg“.

Wolfratshausen: Elterninitiative startet Unterschriften-Aktion

Nach dem für sie und Hanna-Necker ernüchternd verlaufenden Treffen „haben wir jetzt eine Petition gestartet“, sagt Brustmann. Konkret sammeln sie und ihre Mitstreiter – der Elternbeirat zieht am selben Strang – Unterschriften für den Verbleib der Fünftklässler an der Kardinal-Wendel-Straße. Mit den Unterschriftenlisten „ziehen wir von Haus zu Haus“, kündigt Brustmann an. Sie setzt nicht nur auf die Unterstützung der Waldramer, sondern auf Rückenwind „aus dem gesamten Einzugsgebiet unserer Mittelschule“. Dazu zählen unter anderem die Nachbargemeinden Münsing und Egling.

Lesen Sie auch: 500.000 Euro Schaden bei Großbrand in Wolfratshausen

Das Ziel sei nicht zwingend ein Bürgerbegehren. Brustmann rechnet damit, dass ein dicker Stoß Unterschriften ausreichen wird, das Thema noch einmal auf die Agenda des Stadtrats zu hieven: „Ich bin zuversichtlich, dass das passieren wird.“ Und dann? Dann solle das Gremium noch einmal über den Umzug abstimmen – aber erst „nach Darlegung aller Fakten“. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.