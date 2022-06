Monumentalfilm „Helena“ wurde auch in Wolfratshausen gedreht

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Aufruhr am Isarufer: Der Momuntalfilm „Helena“ von 1924 wurde zwischen Wolfratshausen und Icking gedreht. © Screenshot: Hermsdorf-Hiss

Der Film „Helena“ war ein großer Wurf der deutschen Filmindustrie Anfang der 1920er Jahre. Gedreht wurde im Münchner Umland - unter anderem in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Der Monumentalfilm „Helena“ – er feierte seine Premiere im Jahr 1924 – war in der jungen Weimarer Republik eine echte Sensation. München, sonst nicht unbedingt als Filmstadt bekannt, hatte alles aufgeboten, um sich großen einen Namen zu machen. Der Stoff der schönsten Frau der Welt, um die vor den Toren von Troja ein erbitterter Krieg geführt wird, sollte sogar in Amerika Erfolg haben und der Produktion von „Ben Hur“ zuvorkommen. Scharenweise liefen die Leute in Deutschland, ja in ganz Europa, in die Kinos. Eine der Szenen, die sie dort zu sehen bekamen: eine Löwenjagd – gedreht in der Nähe von Wolfratshausen.

Der Film sollte in Amerika groß herauskommen

Dazu muss man wissen, dass das junge Medium Film in den 1920er Jahren „sein Image mit gehobenen Stoffen aufpolieren wollte“. So formuliert es der deutsche Filmhistoriker Friedemann Beyer, sich seit Jahrzehnten mit dem deutschen Filmerbe beschäftigt, unter anderem der „Helena“. Viel gehobener ging es tatsächlich nicht: Die „Ilias“ von Homer, die den Krieg der Griechen gegen Troja schildert, ist das älteste Epos Europas. Es geht um Liebe und Krieg – der ideale Stoff für einen Blockbuster.

Friedemann Beyer, Filmhistoriker aus Berlin. © Uwe Benixen

Bei der „Helena“ machten die „Münchner Lichtspielkunst“ (Em-el-ka) und die Bavaria Filmhaus AG gemeinsame Sache. Zum Erfolg des Projekts sollten die bekanntesten Darsteller ihrer Zeit beitragen, darunter die Italienerin Edy Darclea (Helena), Wladimir Gaidarow (Paris), Adele Sandrock (Hekabe), Albert Steinbrück (Priamos). Regisseur Manfred Noa drehte rund um München: Auf einer ausgedienten Pferderennbahn im Münchner Norden wurde ein spektakuläres Pferderennen in Szene gesetzt (und kam damit Ben Hur tatsächlich zuvor), eine riesige Seeschlacht mit 80 Schiffen am Wörthsee – und eine Löwenjagd in Wolfratshausen. Dass die Szene 1923 hier und nirgends anders gedreht wurde, geht laut Beyer aus damaligen Fachzeitungen wie dem „Filmkurier“ hervor.

Die größten Schauspieler der Zeit wirkten mit

Wer sich die auf DVD erhältliche „Helena“ anschauen will, muss ein wenig Zeit mitbringen: Die Laufzeit beträgt 204 Minuten. Der Stummfilm ist mit Musik untermalt. Gewöhnungsbedürftig ist für uns gehetzte Gegenwartsmenschen das gemächliche Tempo sowie die Einfärbungen der Szenen, die damals üblich war („Virage“). Nachtszenen erscheinen dunkelblau, Tagszenen in Sepia – so auch die Löwenjagd. Auf die Szene stößt man nach gut einer Stunde, im ersten von zwei Teilen. Sie dauert gute fünf Minuten. Ein Löwe streunt an einem großen Gewässer entlang, verbreitet unter den Hirten Angst und Schrecken und reißt einen Esel. Ein Tross macht sich auf, ein Krieger erlegt das Tier im Zweikampf. Das Blut des Löwen – so die Fiktion im Film – soll am Altar der Liebesgöttin Aphrodite geopfert werden. Bleibt die Frage: Wo genau ist nun die Szene gedreht worden?

Der Wolfratshauser Archivar erkennt die Weiße Wand

Der Wolfratshauser Archivar Simon Kalleder hat in seinen Unterlagen keine Hinweise auf die Drehaufnahmen gefunden. Für unsere Zeitung hat er sich den Film angeschaut und tippt stark auf die Wildnis zwischen Wolfratshausen und Icking. „Ich vermute am Zusammenfluss von Loisach und Isar“, sagt er. Auch die weiße Wand von Schlederloh glaubt er zu erkennen. Wie es scheint, haben ebenfalls einige Statisten aus der Umgebung mitgespielt: Die Szene ist mit vielen Hirten bevölkert, und es laufen reichlich Kühe durch das Bild.

Lesen Sie auch: Wolfratshausen im Werk von Nobelpreisträger Paul Heyse

Der ganz große Durchbruch war „Helena“ dann doch nicht beschieden. In Amerika landete er nicht, Filmhistoriker gehen von einem stillschweigenden Boykott gegen das Ben-Hur-Konkurrenz-Projekt aus. So wurde „Helena“ auch wegen der Inflation in Deutschland ein finanzielles Desaster, der Bavaria-Filmhaus-Chef Erich Wagowski nahm sich 1927 das Leben, Regisseur Noa kehrte nach Berlin zurück. Aus der Versenkung tauchte der Film erst 1999 wieder auf, als in der Schweiz eine unvollständige Kopie entdeckt wurde. Das Münchner Filmmuseum vervollständigte die Kopie, 2001 wurde sie auf Arte im Fernsehen ausgestrahlt.

Hinweis: Der Film ist auf DVD unter der Adresse www.filmjuwelen.de erhältlich. Die DVD enthält ein Booklet mit einer Einführung von Friedemann Beyer. Wer etwas über den Film und die Drehaufnahmen in Wolfratshausen weiß, möge sich in der Redaktion unter 0 81 71/26 92 31 melden.