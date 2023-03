„Müssen uns etwas überlegen“: Wasserretter ächzen unter Gebühren für neues Hallenbad

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gratulation: Kreiswasserwacht-Vorsitzender Heiz Eger (re.) und der Vorsitzende der Ortsgruppe Wolfratshausen, Ingo Roeske (2. v. re.), hatten im Rahmen der Jahresversammlung zahlreiche Ehrungen durchzuführen. © Wasserwacht

Die Kosten für Nutzung des interkommunalen Hallenbads in Geretsried belasten die Wasserwacht nach eigenen Angaben über Gebühr.

Wolfratshausen – Eigentlich geht die Wasserwacht Wolfratshausen im BRK-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem ausgeglichenen Haushalt in die neue Saison. Wären da nicht die Nutzungsgebühren für das neue interkommunale Hallenbad in Geretsried, die den Verein nach eigenen Angaben immens belasten.

„28 000 Euro hat die Ortsgruppe, wie im Haushalt geplant, die Nutzung 2022 gekostet“, rechnete der Kassier des Vereins, Andreas Mann, den Mitgliedern in der Jahresversammlung vor. Die Stadt Wolfratshausen steuerte 5000 Euro bei. Diesen Zuschuss gibt’s aber heuer nicht. Somit entstünde ein Defizit von über 20 000 Euro, das der BRK-Kreisverband abfangen müsse. „Hier müssen wir uns etwas überlegen“, sagte Kreiswasserwachtschef Heinz Eger. Kein anderer Verein habe so einen „hohen Block an Kosten“ zu tragen. Und: „Wasserrettung ist nun mal kein Profitbereich.“

Schwimmen zu lernen ist lebensnotwendig. Noch immer verunglücken beim Baden eine Vielzahl Menschen, darunter auch Kinder. Dem will die Wasserwacht entgegenwirken. „2022 konnten wir über 500 Frühschwimmer-Abzeichen abnehmen“, sagte Jugendleiterin Melanie Winklmeier. „Das sind knapp 50 Prozent eines Geburtsjahrgangs im Landkreis.“

Wasserwacht Wolfratshausen mit abgelaufenem Jahr zufrieden

Summa summarum ist der Vorstand der Ortsgruppe mehr als zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr – was sich auch in der Zahl der Mitglieder widerspiegelt: Mittlerweile sind es über 75 Aktive und Jugendliche. „Das ist auch der Grund, warum wir unsere Versammlung nicht wie in den Jahren zuvor im Gebäude der BRK-Bereitschaft abhalten“, erklärte Vereinschef Ingo Roeske. Stattdessen trafen sich die Ehrenamtlichen im großen Saal des Campingplatzes in Ambach.

Die Wasserwacht hatte im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. Roeske nannte Zahlen: 24 986 Stunden haben die Ehrenamtlichen an den beiden Wasserrettungsstationen abgeleistet und in die vielfältige Jugendarbeit sowie die Schnelleinsatzgruppe investiert. „Das ist zum Vorjahr nochmals eine Steigerung.“ Dabei hätten die Wachstunden lediglich einen Anteil von 8000 Stunden eingenommen, der Rest gehe auf die Aktivitäten und Ausbildungen zurück. Roeske: „Gerade in einer Ortsgruppe unserer Struktur mit zwei Stationen und einer Schnelleinsatzgruppe bedarf es fortwährender Ausbildung, um die Qualität zu halten.“ Zudem erhöhte sich die Zahl der Einsätze um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „140 Mal rückte die Ortsgruppe an den Stationen aus, 32 Mal mit der Schnelleinsatzgruppe.“

Zur Sicherung der Zukunft brauchen wir eine hohe Zahl an Ausbildern.

Roeske betonte die große Bedeutung der Jugendausbilder. „95 Kinder und Jugendliche benötigen viel Betreuung und Engagement.“ Er appellierte an alle Interessierten außerhalb der Wasserwacht, sich als Jugendgruppenleiter einzubringen. Dem pflichtete der Technische Leiter Bastian Scheiblauer bei: „Zur Sicherung der Zukunft brauchen wir eine hohe Zahl an Ausbildern.“ Er rief alle jungen Mitglieder auf, sich zu engagieren und in die Verantwortung reinzuwachsen. Ebenso liegt ihm die Sicherheit am und im Wasser am Herzen, die der Wachdienst gewährleistet: „Achtmal muss jedes Mitglied zwischen Mai und September an den Wachstationen Dienst tun.“

Zahlreiche treue Mitglieder in der Jahresversammlung geehrt

Wie viel Spaß das Engagement bei der Wasserwacht Wolfratshausen macht, zeigte die hohe Zahl der Ehrungen. Darunter waren drei staatliche Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft, die Kreischef Eger Elke Peters, Werner Hüttner und Markus Ronge überreichte. Noch einmal 15 Jahre länger sind Gerlinde Schmidt und Andreas Hecher im Einsatz. Sie wurden für 40 Jahre durch Roeske und seinen Stellvertreter Christian Ikker geehrt. „Ihr“, so der Vorsitzende, „habt unsere Ortsgruppe entscheidend mitgeprägt.“ Ferner geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Lisa Ronge und Hedvig Schmidbauer, 15 Jahre ist Lisa Schmidbauer dabei. 25 Jahre halten Stefan Goldhofer, Jakob Jungmeier, Richard Vogl und Melanie Winklmeier der Wasserwacht die Treue, 35 Jahre Franz Goldhofer sowie Dieter Kagerer und Martin Kagerer. (sh)

