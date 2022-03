„Muss ein Tränchen verdrücken“: Dieses Angebot rührt den Helferkreis Ukraine

Von: Carl-Christian Eick

„Einfach machen“: Das ist das Credo von Ines Lobenstein (55) – hier bei der Eröffnung des Asylzentrums in Wolfratshausen im Oktober 2015. © Hans Lippert/Archiv

In Wolfratshausen hat sich der Helferkreis Ukraine gegründet. Unterstützung bieten dem Kreis auch vor Jahren aus Syrien geflüchtete Männer und Frauen an.

Wolfratshausen – Solidarität hat in der Loisachstadt viele Gesichter. Ines Lobenstein ist eines der prominentesten. Die Leiterin der Caritas-Wohnungslosenhilfe und vor zehn Jahren Mitbegründerin des Asylhelferkreises Wolfratshausen lebt Tag für Tag ihr Credo: „Einfach machen.“ Das tut die Diplom-Sozialpädagogin jetzt, angesichts des Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine, natürlich auch.

Helferkreis Ukraine in Wolfratshausen zählt schon 30 Freiwillige

Das Netzwerk der 55-Jährigen, die in Halle an der Saale geboren ist, ist engmaschig. Fast 800 Telefonnummern hat sie in ihrem Smartphone gespeichert. Auf diese „Basis“, so sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, könne sie jederzeit zurückgreifen. Inzwischen besteht der erst vor wenigen Tagen ins Leben gerufene neue Helferkreis, der sich ausnahmslos um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kümmert, aus rund 30 Personen. In regem Austausch steht Lobenstein darüber hinaus mit Paulina Kisselbach, Leiterin des Referats Asyl und Integration im Rathaus.

In den Reihen des Helferkreises befinden sich einige Ehrenamtliche, die Ukrainisch und/oder Russisch sprechen und als Dolmetscher fungieren können. Das Gros der Freiwilligen sei zwischen 30 und 50 Jahren alt und beruflich sowie gesellschaftlich „gesettelt“. Das heißt: „Diese Menschen wollen etwas zurückgeben.“ Was Lobenstein besonders freut: Viele Flüchtlinge aus Syrien, die 2015/2016 als Kinder in der Flößerstadt eine neue Heimat fanden, haben spontan ihre Unterstützung angeboten. „Sie wollen zum Beispiel mit ukrainischen Kindern spielen – so wie viele Wolfratshauser damals mit ihnen gespielt haben, als sie zu uns geflohen waren“, sagt Lobenstein. „Ich gebe zu, dass ich bei solch tollen Hilfsangeboten ein Tränchen verdrücken muss.“

Helferkreis Ukraine: Das wird konkret gebraucht

Sachspenden könne der Helferkreis Ukraine nicht annehmen, betont die 55-Jährige und bittet dafür um Verständnis. Auch wer Geld spenden wolle, solle dies bei einer der großen Hilfsorganisationen tun. Vor Ort würden konkret „Leute gebraucht, die mit anpacken“. Sei es bei der Hausaufgabenbetreuung, bei Behördengängen oder bei der Freizeitgestaltung. Noch stehe zwar nicht fest, wann und wie viele Ukrainer in der Flößerstadt stranden, doch man wolle sich so gut es eben geht auf das Eintreffen der Kriegsopfer vorbereiten. Bis dato seien nur „vereinzelt“ Flüchtlinge angekommen.

„Kulturkreise sind sich näher“, Sprachbarriere nicht so hoch

„Wir wissen, was wir wollen und wir wissen, was wir nicht wollen“: Lobenstein und viele ihrer Mitstreiter profitieren von den Erfahrungen, die sie 2015/2016 als Mitglied des Asylhelferkreises gemacht haben. Die aktuelle Situation „ist allerdings eine etwas andere“, so die Sozialpädagogin. Auf der einen Seite gebe es viele Menschen, die persönlichen Kontakt zu Angehörigen, Freunden oder Arbeitskollegen in der Ukraine hätten. Und: „Unsere Kulturkreise sind sich näher“, die Sprachbarriere sei weniger hoch. Dennoch hat sie ein paar Sorgen: „Wie viele Flüchtlinge kommen? Wie können wir sie gut integrieren?“ Zudem dürfe man nicht die Menschen aus den Augen verlieren, die schon lange in der Hochpreisregion im Süden Münchens leben, jeden Cent zweimal umdrehen müssen und verzweifelt auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind.

Ich glaube, dass viele sich im Moment die Frage stellen: ,Was wäre, wenn ich von jetzt auf gleich flüchten müsste?‘

Doch Lobenstein hat den Eindruck, dass jeder die dringende Notwendigkeit humanitärer Hilfe erkennt. Der Bürgerkrieg in Syrien, der Millionen Männer, Frauen und Kinder aus ihrer Heimat vertrieb, „war für viele Menschen weit weg“, meint sie rückblickend. Jetzt tobe ein Krieg mitten in Europa, die Bilder des Blutvergießens nur ein paar Autostunden von Wolfratshausen entfernt sind rund um die Uhr in den Fernsehnachrichten präsent. „Ich glaube, dass viele sich im Moment die Frage stellen: ,Was wäre, wenn ich von jetzt auf gleich flüchten müsste?‘“ Lobenstein gibt zu bedenken, dass der Angriff der Russischen Föderation nicht peu à peu erfolgt, sondern das Nachbarland im buchstäblichen Sinne über Nacht mit Bomben und Raketen überzogen worden sei.

Die größte Herausforderung: Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge finden

Hat der Asylhelferkreis 2015/2016 Fehler gemacht, die sich nicht wiederholen dürfen? Keine gravierenden, meint Lobenstein rückblickend. „Gut, wir haben für die Syrer einen Kochkurs für deutsche Gerichte angeboten, der kam nicht gut an“, räumt sie ein und schmunzelt. „Wissen Sie, wir hatten schon damals die Devise, dass wir mit einem Lächeln loslassen, wenn mal ein Angebot nicht so gut funktioniert. Dafür klappt etwas anderes umso besser.“ Gelernt haben die Helferinnen und Helfer unter anderem, den Angekommenen zunächst Zeit für sich selbst zu geben. Es seien keine vergnügungssüchtigen Touristen, sondern tief verunsicherte, zum Teil schwer traumatisierte Kriegsflüchtlinge. Frauen und Kinder, die um das Leben ihrer Ehemänner, ihrer Väter bangen, weil die ihr Heimatland mit Waffengewalt gegen den Aggressor Wladimir Putin verteidigen müssen. „Sie müssen hier erst einmal ein wenig durchschnaufen können und zur Ruhe kommen.“ Was sie dann benötigen, sei „Orientierung“, weiß Lobenstein.

Lobensteins Credo: „Einfach machen“

Die größte Herausforderung sei die möglichst dezentrale Unterbringung der Ukrainer. Konkret: Es werden Unterkünfte gebraucht. Ein Kinderzimmer, das im Moment nicht benötigt werde, weil der Sohn oder die Tochter des Hauses fernab der Loisachstadt studiert, sei „bei allem guten Willen“ nicht unbedingt immer die beste Option. Lobenstein geht wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner davon aus, dass die Geflüchteten mehrere Monate wenn nicht länger ein Dach über dem Kopf benötigen. Lobenstein muss das Gespräch mit unserer Zeitung abbrechen. Ihr Handy klingelt. „Tut mir leid, ich muss zum S-Bahnhof. Dort sind einige Flüchtlinge angekommen.“ Eine Unterkunft für die Ukrainer hat sie schon organisiert. Es ist halt ihr Credo: Einfach machen. (cce)

Kontakte: Hilfsangebote (bitte keine Sachspenden) nimmt der Helferkreis Ukraine per E-Mail an asylinwor@ icloud.com entgegen. Die Stadt Wolfratshausen bittet per E-Mail an ukraine@wolfratshausen.de um Hilfsangebote – auch um Wohnungsangebote.

