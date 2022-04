Nach Mahnung der Rechtsaufsicht: Jetzt Steuern rauf und Vereinszuschüsse runterschrauben?

Von: Carl-Christian Eick

Den Rotstift möchten einige Wolfratshauser Stadträte – vor allem aus den Reihen der sechsköpfigen Grünen-Fraktion – beim Rathaus-Referat Stadtmarketing, das im sogenannten Boodevaar-Turm beheimatet ist, ansetzen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Kommunalaufsicht hat die Stadt Wolfratshausen ermahnt. Nun prüft eine Arbeitsgruppe, was sich die Flößerstadt finanziell noch leisten kann.

Wolfratshausen – Das Sparbuch ist bald leer geräumt. Da die Flößerstadt aber allein rund 50 Millionen Euro in den Schulstandort am Hammerschmiedweg investieren will, muss sie neue Darlehen aufnehmen. Für die Kommunalaufsicht des Landratsamts in Bad Tölz der Grund, mahnend den Zeigefinger zu heben (wir berichteten). Sollte die Stadt Wolfratshausen nicht „explizit Maßnahmen ergreifen“, drohe mittelfristig eine gefährliche Schieflage des Haushalts, sogar eine „verdeckte Überschuldung“. Nun macht sich die neue Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ des Stadtrats ans Werk. Nach Informationen unserer Zeitung denken die Mitglieder des Gremiums über den Griff an die Steuerschraube nach, sie loten aber auch aus, an welcher Stelle die Kommune künftig sparen kann.

Nach Mahnung der Rechtsaufsicht: Jetzt Steuern rauf und Zuschüsse für Vereine runterschrauben?

Schon bei den nicht öffentlichen Haushaltsberatungen Ende vergangenen Jahres wollten einige Stadträte den Rotstift ansetzen. Wo genau, behielt das Gros für sich. Nur Grünen-Sprecher Peter Lobenstein ließ durchblicken, dass seine Fraktion „Einsparungen beim Stadtmarketing und Tourismus“ vorgeschlagen habe – die Mehrheit der Räte dies jedoch ablehnte.

Auch der neue Arbeitskreis, der bis zur politischen Sommerpause ein Konzept erarbeiten soll, wie die von der Kommunalaufsicht geforderten Maßnahmen umgesetzt werden können, trifft sich hinter verschlossenen Türen. Zum Termin sowie zur Tagesordnung sagt Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der derzeit Rathauschef Klaus Heilinglechner vertritt, mit Hinweis auf die Nicht-Öffentlichkeit der Beratungen kein Wort.

Wolfratshausen: Möglich ist Erhöhung der Gewerbesteuer

Vor einigen Tagen sind allerdings Einladungen für ein Treffen aller drei Bürgermeister und der Vorsitzenden der vier Stadtratsfraktionen mit Stadtkämmerer Peter Schöfmann versendet worden. Einziges Thema: die Haushaltskonsolidierung. Nach Informationen unserer Zeitung wollen die Teilnehmer zunächst einen Blick auf die Einnahmenseite werfen. Die Kommunalaufsicht hatte der Loisachstadt empfohlen: „Die Überprüfung des Ausschöpfungsgrades von Einnahmequellen ist ein geeignetes Mittel zur Verbesserung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.“ Das heißt: Nicht ausgeschlossen ist eine Gebührenanhebung, beispielsweise für den Unterricht an der städtischen Musikschule oder den Betreuungsplatz in einem städtischen Kindergarten.

Zudem kommt ein Vorschlag auf den Tisch, der nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie äußerst umstritten ist: Die Erhöhung der Gewerbesteuer, die seit 2011 unverändert bei 380 Prozentpunkten liegt.

An welcher Stelle kann oder muss die Stadt sparen? Auch diese Frage steht in besagter Sitzung im Raum. Da sind unter anderem die Zuschüsse, die die Kommune – freiwillig – Vereinen und Institutionen gewährt. Schon für das laufende Jahr bekamen zum Beispiel die Wasserwacht Wolfratshausen und die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen deutlich weniger Geld als beantragt. Und der Verein „Bürger für Bürger“, der einen hohen fünfstelligen Betrag für die Einstellung einer hauptamtlichen Kraft für die Seniorenbetreuung beantragt hat, wartet bis auf den Tag auf eine Antwort der Entscheidungsträger.

Räte nehmen Stadtbus und Stadtmarketing aufs Radar

Doch nicht nur die Vereinszuschüsse nehmen die Räte aufs Radar, sondern auch den Stadtbus. Der bekommt seit geraumer Zeit kräftig Rückenwind von der Kommune (Senioren können ihn gratis nutzen), der sechsstellige Betriebskostenzuschuss reißt jedoch Jahr um Jahr tiefe Löcher in den Stadtsäckel.

Dem Vernehmen nach ist aber auch eine Nabelschau geplant: Lassen sich im Rathaus-Referat Stadtmarketing, dem Stadtmanager Dr. Stefan Werner vorsteht, Kosten senken? Zum Referat zählen die Bereiche Kultur, Tourismus- und Wirtschaftsförderung. Fürs laufende Jahr bewilligte der Stadtrat fürs Stadtmarketing wie berichtet ein Budget von insgesamt knapp zwei Millionen Euro, darin enthalten sind gut 550 000 Euro Personalkosten. (cce)

