Nach Missbrauchsgutachten: Ehrenamtliche bauen in Kirche eine Klage-Mauer

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Pastoralreferentin Gabriele Seidnader an der Klage-Mauer in Wolfratshausen. © Hermsdorf-Hiss

Gabriele Seidnader hat in Waldram eine Klage-Mauer errichtet. Die Pastoralreferentin erklärt unserer Zeitung den Grund.

Wolfratshausen – Gleich links neben dem Altar in der Waldramer Kirche St. Josef der Arbeiter steht eine Klage-Mauer. Sie besteht aus aufeinander geschichteten Ziegeln. Drei Kerzen brennen. Sie senden ihr warmes Licht aus. In den Löchern der Steine stecken ein paar zusammen gerollte Zettel. „Die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens hat mich sprachlos gemacht“, erklärt Pastoralreferentin Gabriele Seidnader, was es mit der Klage-Mauer auf sich hat. Sie habe zwar nichts Neues erwartet. „Aber es ist dann doch etwas anderes, wenn man es schwarz auf weiß bekommt – und es auch noch Menschen betrifft, die man kennt.“

Wir brauchen einen Ort, wo die Menschen all das ablegen, es an Gott weiter geben können.

Wohin mit der Wut, dem Zorn, dem Gefühl des Verlassenseins? Bei der Vorbereitung für einen Gottesdienst, den Seidnader gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Frauen der Stadtkirche durchgeführt hat, entstand die Idee. „Wir brauchen einen Ort, wo die Menschen all das ablegen, es an Gott weiter geben können“, berichtet die Pastoralreferentin.

Klage-Mauer nicht mit Klagemauer zu verwechseln

Plötzlich stand der Begriff „Klage-Mauer“ im Raum. Allerdings nicht zu verwechseln mit der Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem, die als religiöse Stätte des Judentums gilt. Hier gilt sie für die Gläubigen als ein Ort, um zu beten, aber auch Zettelchen mit Dankesworten und Wünschen in die Ritzen des Mauerwerks zu stecken.

Der Gedanke an so einen Platz, an dem man auch mit seiner Klage nicht allein ist, konkretisierte sich immer mehr. Seidnader fuhr in ein Bau- und Warencenter nach Bad Tölz, um Ziegelsteine zu besorgen. „Durch Zufall hatten sie hier ein paar Rückläufer. Als ich erzählt habe, wozu wir sie brauchen, spendete uns das Geschäft die Steine.“ Blieb nur noch die Frage, wie sie nach Waldram kommen sollen. „Einer wiegt an die zwölf Kilo – und 20 Steine brauchten wir“, sagt die Pastoralreferentin und muss lachen. „Und da stand ich nun mit meinem Polo und habe überlegt, wie das jetzt gehen soll.“ Hilfe kam über eine Kollegin aus der Buchhaltung: „Ihr Mann holte die Ziegel mit dem Hänger ab.“

Klage-Mauer in Wolfratshausen: Frauen bauten sie aus Ziegelsteinen

Gemeinsam bauten die Frauen die Ziegelsteine in St. Josef auf. „Das gab uns das Gefühl, zusammen etwas zu tun, auch wenn es vielleicht nur kleine Dinge sind.“ Neben die Mauer stellten die Frauen eine Tafel, die das ungewöhnliche Bauwerk in dem Gotteshaus erklärt. Damit verbunden ist die Einladung, eine persönliche Klage auf einen Zettel zu schreiben und diesen dort abzulegen oder einfach eine Kerze anzuzünden. Auf der Tafel in Waldram stehen auch die Namen von Seelsorgern, die sich auf Wunsch für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Bis in die Karwoche hinein bleibt die Klage-Mauer stehen, dann werden die Zettel ungelesen im Osterfeuer verbrannt. „Natürlich lösen sich mit dem Verbrennen die Sorgen, Ängste und Nöte nicht in Luft auf – aber: Es soll ein Zeichen sein, dass Dinge sich ändern können, auch wenn man den Zeitpunkt nicht bestimmen kann.“ (sh)

