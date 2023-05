Nach Raubüberfall: Diese Geldbörse könnte Kripo zu flüchtigen Tätern führen

Von: Carl-Christian Eick

So einen dunkelblauen Geldbeutel der Marke Spezi raubten die Täter dem Opfer in Wolfratshausen. © Polizei

In Wolfratshausen ist ein Lieferant vor einer Bäckerei überfallen worden. Nun veröffentlicht die Polizei eine Täterbeschreibung - und das Foto der geraubten Geldbörse.

Wolfratshausen – Nach dem Überfall auf den Lieferanten der Bäckereifiliale Ratschiller an der Sauerlacher Straße (wir berichteten), hat die Polizei am Dienstag die Beschreibung eines der zwei geflüchteten Täter veröffentlicht. Zudem haben die Ermittler die Hoffnung, dass sie das Foto eines Geldbeutels auf die Spur der Räuber bringt.

Nach Raubüberfall: Diese Geldbörse könnte Kripo zu flüchtigen Tätern führen

Zwei bis dato Unbekannte hatten den 59 Jahre alten Lieferanten am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr vor der Bäckereifiliale unvermittelt attackiert. Einer der Männer hielt dem Opfer einen Gegenstand – die Polizei geht von einer Schusswaffe aus – an den Kopf. Das Duo raubte dem 59-Jährigen Bargeld sowie dessen Armbanduhr. Den Männern gelang anschließend trotz sofort eingeleiteter Großfahndung die Flucht. Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes hat das Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei in Weilheim Übernommen.

Polizei veröffentlich Beschreibung eines der zwei geflüchteten Räuber

Von einem der beiden Täter liegt nun folgende Personenbeschreibung vor: normale Statur, circa 1,75 Meter groß, dunkle Hautfarbe, er sprach laut Opfer in einer Fremdsprache und trug zur Tatzeit eine FFP-2 Maske. Der Gesuchte hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen – entweder von einer Jacke oder einem Hoodie. „Erbeutet wurde ein Geldbeutel der Marke Spezi“, berichtet Maximilian Maier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. „Es handelt sich dabei um einen dunkelblauen Geldbeutel aus PVC-Kunstleder mit einem außen aufgeprägten Spezi-Logo.“

Die Ermittler bitten um Hinweise der Bevölkerung: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagmorgen an der Sauerlacher Straße (Hausnummer 1) Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem geraubten Spezi-Geldbeutel machen? Kennt jemand eine Person, die seit Kurzem einen solchen Spezi-Geldbeutel besitzt? Oder hat jemand einen solchen dunkelblauen Spezi-Geldbeutel in einem Mülleimer gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (cce)