Nach Rücktritt des Kommandanten: Stadtrat bestätigt neue Feuerwehrspitze

Von: Carl-Christian Eick

Die Wahl des Führungstrios der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen hat der Stadtrat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bestätigt. Bürgermeister Klaus Heilinglechner gratulierte (v. li.) Sebastian Höpfner (zweiter stellvertretender Kommandant), Andreas Bauer (Kommandant) sowie Christian Schmidt (Vize-Kommandant). © Hans Lippert

Nach dem Rücktritt des Kommandanten mussten bei der Feuerwehr Wolfratshausen Neuwahlen durchgeführt werden. Der Stadtrat hat das Ergebnis bestätigt.

Wolfratshausen – Ende Oktober vergangenen Jahres ließ Andreas Spohn die Bombe platzen. Die Dauer-Querelen mit der Ortsfeuerwehr Weidach, das sagte er, hätten ihn zermürbt. Spohn legte aus diesem Grund nach neun Jahren sein Amt als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen mit sofortiger Wirkung nieder (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat die Wahl eines neuen Kommandanten sowie seiner zwei Stellvertreter bestätigt.

Wolfratshausen: Feuerwehr machte im Januar Nägel mit Köpfen

Drei Monate, das schreibt das Bayerische Feuerwehrgesetz vor, hatte die Wolfratshauser Wehr nach der Demission Spohns Zeit, eine neue Führungsmannschaft zu formieren. In der Jahresversammlung Mitte Januar wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Die Mannschaft wählte Andreas Bauer (37) zum neuen Kommandanten. Bauer, bis dato stellvertretender Kommandant, hatte den Job seit dem Rücktritt Spohns bereits kommissarisch ausgeübt. Als zweiter stellvertretender Kommandant im Amt bestätigt wurde Sebastian Höpfer (38), neuer Vize-Kommandant der Wolfratshauser Wehr ist der 35-jährige Christian Schmidt.

Feuerwehr: Bürgermeister gratuliert neuem Führungstrio

Das Bayerische Feuerwehrgesetz schreibt auch vor, dass die Wahl der Mannschaft von den politischen Entscheidungsträgern in der Kommune, das heißt, den Stadträten bestätigt werden muss. Dies erfolgte in der jüngsten Sitzung mit 23:0 Stimmen. Bürgermeister Klaus Heilinglechner, der an der Mitgliederversammlung der Feuerwehr vor gut vier Wochen persönlich teilgenommen hatte, gratulierte dem Führungstrio noch einmal. Er wünsche sich unter anderem „eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung“, sagte der Rathauschef. (cce)

