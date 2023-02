„Nächste Turnhalle sperren“: Streit um Asylunterkunft in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Seit vielen Jahren betreibt die Regierung von Oberbayern im ehemaligen Vermessungsamt an der Heimgartenstraße eine provisorische Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Aktuell leben 81 Personen in dem Gebäude. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bis Ende 2028 bleibt das ehemalige Vermessungsamt in Wolfratshausen eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Kritik übten Stadträte der Grünen an der Regierung von Oberbayern, die die Unterkunft betreibt.

Wolfratshausen – Das ehemalige Vermessungsamt an der Heimgartenstraße dient seit vielen Jahren als – wohlgemerkt provisorische – Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Alle fünf Jahre muss der Betreiber, die Regierung von Oberbayern, die Verlängerung besagter Nutzung bei der Stadt neu beantragen. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte dem Ansinnen am Mittwochabend zu – doch Dr. Hans Schmidt (Grüne) richtete deutliche Worte an die Adresse der Bezirksregierung.

Konflikt um Asylunterkunft: „Zeigt, welches Menschenbild dahinter steht“

81 Asylbewerber, Männer, Frauen und Kinder, leben derzeit in der Einrichtung neben dem Finanzamt. Bis 31. Dezember 2028 kann die Regierung von Oberbayern das Gebäude nun für diesen Zweck weiternutzen – im Anschluss soll es abgerissen werden. Geplant ist, das Grundstück als Parkplatz fürs neue Vermessungsamt sowie das Finanzamt herzunehmen.

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) stellte in der Bauausschusssitzung fest, dass es sich de facto inzwischen nicht mehr um ein Provisorium, sondern eine „Dauereinrichtung“ handele. Bei solchen Wohnobjekten sei eigentlich das Vorhandensein eines Spielplatzes „und einer Aufenthaltsfläche im Außenbereich“ für die Bewohner vorgeschrieben. Beides gib’s an der Heimgartenstraße nicht.

Asylunterkunft Wolfratshausen: Spielplatz und Outdoor-Aufenthaltsfläche Bedingung für Fortbestand

„Ab vier Wohneinheiten muss ein Spielplatz her“, sekundierte Stadtrat Schmidt seiner Parteifreundin. Dass die Bezirksregierung dieses Muss offenkundig ignoriere, „zeigt, welches Menschenbild dahinter steht“, empörte er sich. Kinderlärm, das betonte Schmidt, sei „den Finanzbeamten“ in unmittelbarer Nachbarschaft doch wohl zuzumuten. Heinloth forderte, Spielplatz und eine Freiluft-Aufenthaltsfläche als „Bedingung“ mit dem Ja zur Nutzungsverlängerung zu verknüpfen.

„Wir können keine Bedingungen stellen“, sagte Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW). Er zeigte großes Verständnis für die Forderung der Grünen, gab aber zu bedenken: Sollte die Stadt die Weiternutzung ablehnen, „dann werden wir die nächste Turnhalle sperren müssen“. Denn für die 81 Asylbewerber, die an der Heimgartenstraße ein Dach über dem Kopf haben, gebe es in der Loisachstadt keinen alternativen Wohnraum. „Es ist eine provisorische Gemeinschaftsunterkunft und das wird auch so bleiben“, sagte Heilinglechner. Als solche betrachtet, müsse der Betreiber de jure weder Kinderspielplatz noch Außenfläche anlegen. Er werde der Bezirksregierung aber dennoch die Bitten der Stadträte schriftlich übermitteln.

„Geringfügige Anpassungsmaßnahmen“ im alten Vermessungsamt

Dem Antrag auf befristete Weiternutzung des ehemaligen Vermessungsamtes als provisorische Asylbewerberunterkunft bis Ende 2028 stimmte der Fachausschuss einstimmig zu. Im Bestand, das erläuterte Heilinglechner, wurden in den vergangenen fünf Jahren „geringfügige Anpassungsmaßnahmen“ vorgenommen. Im Keller wurde eine Zwischenwand eingezogen, sodass ein Notfallraum eingerichtet werden konnte. Aufgrund „der baulichen Anpassung des Belegungsraumes im Untergeschoss“ verringerte sich die Belegungshöchstgrenze von 88 Personen auf aktuell maximal 81 Personen. (cce)