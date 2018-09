Die Natur hilft ihm: Wolfratshauser krempelt Leben um und wird Isar-Ranger

Für die Serie „Sommer mit allen Sinnen“ haben wir uns in Wolfratshausen auf Spurensuche begeben. Heute: ein Rundgang mit dem Isarranger Stefan Goller.

Wolfratshausen – Eine Frau hat ihr Handtuch auf der Kiesbank ausgebreitet. Daneben pumpt ein jüngeres Paar ein Kajak auf. Wie sie nutzen viele Menschen aus der Umgebung die Isar an den Sommertagen als Erholungs- und Sportareal. Eine Auszeit vom Alltag in schöner Natur. Für Stefan Goller bedeutet das oftmals Arbeit. Der Wolfratshauser ist Isarranger.

„Die meisten, die hier an die Isar kommen, sind verständnisvoll“, stellt Goller gleich zu Beginn dieser Tour durch die Isarauen klar. Regelmäßig stoße er auf Jugendliche oder junge Erwachsene, die grillen oder zelten. Wenn Goller den Gästen erklärt, dass der Lagerfeuerrauch bei den Tieren Panik auslöst, weil sie denken, dass der Wald brennt, „versteht jeder, warum das nicht geht“, sagt der Isarranger. Auch Besucher, die abends Musik im Wald oder am Wasser aufdrehen, werden von Goller angesprochen. „Die meisten erklären mir, dass sie einfach die Natur genießen wollen. Dann empfehle ich aber, es richtig zu machen.“

Ohne störende Nebengeräusche entfaltet sich nämlich der Zauber. „Wenn es abends ruhig ist, hört man Grillen zirpen, Vögel zwitschern und die Blätter rascheln, wenn durch den Wald ein Wind geht. Und die Isar erzählt dazu eine eigene Geschichte.“ Er spricht vom Glucksen, vom Sprudeln und vom lebendigen Rauschen des Flusses. „Da kann man stundenlang einfach am Ufer sitzen und zuhören“, sagt der Isarranger.

Stefan Goller muss es wissen. Oft kommt er schon frühmorgens um 5 Uhr ans Wasser. „Das ist paradiesisch.“ Da genieße man die Natur mit allen Sinnen – mit Feuchtigkeit auf der Haut, dem Blick auf die ungestört fließende Isar und dem Rauschen des Wassers in den Ohren.

In diesen Mittagsstunden ist davon allerdings recht wenig zu hören. Im Hintergrund des Gesprächs bläst eine elektrische Pumpe Luft in ein weiteres Schlauchboot. Das Pärchen, das damit auf die Isar möchte, hat sonst nicht viel dabei. Das ist häufig anders: „Wenn Leute hier mit den Booten ankommen und aussteigen, lassen sie oft ihren Müll liegen.“ Goller sammelt Flaschen und Abfall ein, wenn er in den Isarauen unterwegs ist. Wieso manche Ausflügler ihre unschönen Mitbringsel nach einer Bootstour nicht einfach selbst einpacken, ist dem Wolfratshauser ein Rätsel. „Die Leute kommen her, weil sie den kühlen Fluss und die schöne Landschaft genießen wollen, hinterlassen sie dann aber zugemüllt.“

Vor seinem Job als Ranger besuchte Goller die Isar, den Wald und das Landschaftsschutzgebiet häufig privat – als Ausgleich zu seinem Beruf als Landschaftsarchitekt. Dass er nun seit Mai dieses Jahres die Natur regelmäßig als Isarranger genießt, hat gesundheitliche Gründe. Er war beruflich stark eingespannt. „Ich hatte teilweise 20 Baustellen auf einmal.“ Irgendwann wurde das zu viel. Ein Arzt diagnostizierte eine Lungenembolie. „Er hat mir klar gemacht, dass ich zu viel Stress hatte und mir mehr Ruhepausen nehmen muss“, erinnert sich Goller. Als der Familienvater auf Reha war, entschloss er sich dazu, sich einen Wunsch zu erfüllen: „Ich wollte schon immer etwas in der Natur machen.“ Bereits als Kind half Goller auf dem Bauernhof seines Onkels. Sein Architekturbüro führt er heute noch, die Pausen an der Isar kommen dabei aber nicht mehr zu kurz. Dann streift er durch den Wald ans Wasser und sorgt dafür, dass die Ausflügler das Biotop weiterhin mit allen Sinnen genießen können.

Dominik Stallein

